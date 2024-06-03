Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на Украине

Глава Министерства иностранных дел Китая Мао Нин указала, что КНР никогда не "раздувала огонь и не подпитывала пламя" украинского конфликта, в чем ее голословно обвинил Владимир Зеленский, пишет газета The Guardian