Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ - 03.06.2024 Украина.ру
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Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ
Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ - 03.06.2024 Украина.ру
Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ
Индия до сих пор не приняла решение об участии своих представителей в так называемом "саммите мира" по урегулированию украинского конфликта, проведение которого запланировано в Швейцарии. Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что первые лица Нью-Дели там точно не появятся, пишет газета The Hindustan Times
2024-06-03T17:40
2024-06-03T17:46
новости
индия
россия
владимир зеленский
европа
"формула мира"
переговоры
спецоперация
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В вопросе участия в конференции, Индия испытывает давление со стороны Европы, утверждает автор статьи. В частности, Париж призывает Нью-Дели принять участие в саммите, чтобы затем поделиться итогами встречи с российской стороной, которая к участию не приглашена. "Некоторые из ключевых партнеров Индии в Европе, такие как Франция, считают, что Индия призвана сыграть ключевую роль в передаче “соответствующего послания” России и в убеждении членов Глобального Юга и стран ближнего востока в необходимости прекращения войны", – пишет СМИ. Ранее Китай и Бразилия отказались от участия в швейцарской конференции, потому как Киев не привлек к переговорам Россию. В ответ Владимир Зеленский обвинил страны в срыве саммита, на который нелегитимный лидер киевского режима возлагал большие надежды.Как Китай и Индия могут принудить киевский режим к миру в интервью Украина.ру рассказал политолог.
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новости, индия, россия, владимир зеленский, европа, "формула мира", переговоры, спецоперация
Новости, Индия, Россия, Владимир Зеленский, Европа, "формула мира", переговоры, Спецоперация

Первые лица Индии не появятся на швейцарском "саммите мира" по Украине - СМИ

17:40 03.06.2024 (обновлено: 17:46 03.06.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Индия до сих пор не приняла решение об участии своих представителей в так называемом "саммите мира" по урегулированию украинского конфликта, проведение которого запланировано в Швейцарии. Источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что первые лица Нью-Дели там точно не появятся, пишет газета The Hindustan Times
"Нью-Дели не будет представлен высшими руководителями, включая премьер-министра или министра иностранных дел, сообщили источники на условиях анонимности", – сказано в публикации.
В вопросе участия в конференции, Индия испытывает давление со стороны Европы, утверждает автор статьи. В частности, Париж призывает Нью-Дели принять участие в саммите, чтобы затем поделиться итогами встречи с российской стороной, которая к участию не приглашена.
"Некоторые из ключевых партнеров Индии в Европе, такие как Франция, считают, что Индия призвана сыграть ключевую роль в передаче “соответствующего послания” России и в убеждении членов Глобального Юга и стран ближнего востока в необходимости прекращения войны", – пишет СМИ.
Ранее Китай и Бразилия отказались от участия в швейцарской конференции, потому как Киев не привлек к переговорам Россию. В ответ Владимир Зеленский обвинил страны в срыве саммита, на который нелегитимный лидер киевского режима возлагал большие надежды.
Как Китай и Индия могут принудить киевский режим к миру в интервью Украина.ру рассказал политолог.
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на УкраинеГлава Министерства иностранных дел Китая Мао Нин указала, что КНР никогда не "раздувала огонь и не подпитывала пламя" украинского конфликта, в чем ее голословно обвинил Владимир Зеленский, пишет газета The Guardian
 
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