https://ukraina.ru/20240603/1055455831.html

Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК

Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК - 03.06.2024 Украина.ру

Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК

Технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс, призвал министр обороны Украины Рустем Умеров

2024-06-03T17:10

2024-06-03T17:10

2024-06-03T17:15

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Он уведомил, что на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" публично призвал ряд оборонных компаний к такому решению. Среди преимуществ он отметил то, что Киев якобы получает передовые технологии, а мировые гиганты – возможность разрабатывать новейшее оружие. Умеров похвастался тем, что Украина уже сегодня сотрудничает с рядом компаний, а солдаты испытывают на фронте их технику. Украинский министр в очередной раз признал, что ВСУ – подопытные, дающие "уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию" Запада. Ранее сообщалось, что немцы испытывают артиллерийские снаряды на украинцах – пока военнослужащие умирают в окопах, кураторы довольствуются результатами работы своей военной техники. Исправно на украинский ВПК средства выделяет главный союзник – США.

https://ukraina.ru/20231201/1051665770.html

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киев

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новости, украина, рустем умеров, киев, запад, впк, google, вооруженные силы украины, сво