Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК
17:10 03.06.2024 (обновлено: 17:15 03.06.2024)
Технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс, призвал министр обороны Украины Рустем Умеров
Он уведомил, что на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" публично призвал ряд оборонных компаний к такому решению.
"Встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", – сказано в телеграм-канале министра.
Среди преимуществ он отметил то, что Киев якобы получает передовые технологии, а мировые гиганты – возможность разрабатывать новейшее оружие.
Умеров похвастался тем, что Украина уже сегодня сотрудничает с рядом компаний, а солдаты испытывают на фронте их технику. Украинский министр в очередной раз признал, что ВСУ – подопытные, дающие "уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию" Запада.
Ранее сообщалось, что немцы испытывают артиллерийские снаряды на украинцах – пока военнослужащие умирают в окопах, кураторы довольствуются результатами работы своей военной техники.
Исправно на украинский ВПК средства выделяет главный союзник – США.
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