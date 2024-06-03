Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК - 03.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240603/1055455831.html
Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК
Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК - 03.06.2024 Украина.ру
Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК
Технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс, призвал министр обороны Украины Рустем Умеров
2024-06-03T17:10
2024-06-03T17:15
новости
украина
рустем умеров
киев
запад
впк
google
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052770941_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_abd38c1e1f72a9c7659689426d58c013.png
Он уведомил, что на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" публично призвал ряд оборонных компаний к такому решению. Среди преимуществ он отметил то, что Киев якобы получает передовые технологии, а мировые гиганты – возможность разрабатывать новейшее оружие. Умеров похвастался тем, что Украина уже сегодня сотрудничает с рядом компаний, а солдаты испытывают на фронте их технику. Украинский министр в очередной раз признал, что ВСУ – подопытные, дающие "уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию" Запада. Ранее сообщалось, что немцы испытывают артиллерийские снаряды на украинцах – пока военнослужащие умирают в окопах, кураторы довольствуются результатами работы своей военной техники. Исправно на украинский ВПК средства выделяет главный союзник – США.
https://ukraina.ru/20231201/1051665770.html
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052770941_184:0:1600:1062_1920x0_80_0_0_501ae5aa76f08dc7f8ebd9ee297ec8e6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рустем умеров, киев, запад, впк, google, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Рустем Умеров, Киев, Запад, ВПК, google, Вооруженные силы Украины, СВО

Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК

17:10 03.06.2024 (обновлено: 17:15 03.06.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
Технологические гиганты мира должны поддержать боевые действия, инвестировав средства в украинский военно-промышленный комплекс, призвал министр обороны Украины Рустем Умеров
Он уведомил, что на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" публично призвал ряд оборонных компаний к такому решению.

"Встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", – сказано в телеграм-канале министра.

Среди преимуществ он отметил то, что Киев якобы получает передовые технологии, а мировые гиганты – возможность разрабатывать новейшее оружие.
Умеров похвастался тем, что Украина уже сегодня сотрудничает с рядом компаний, а солдаты испытывают на фронте их технику. Украинский министр в очередной раз признал, что ВСУ – подопытные, дающие "уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию" Запада.
Ранее сообщалось, что немцы испытывают артиллерийские снаряды на украинцах – пока военнослужащие умирают в окопах, кураторы довольствуются результатами работы своей военной техники.
Исправно на украинский ВПК средства выделяет главный союзник – США.
Зеленский
1 декабря 2023, 13:26
С РФ тягаться бессмысленно. Зеленский признал, что производство оружия не спасет Украину Президент Украины Владимир Зеленский хочет нарастить внутреннее производство оружия в стране, что позволит не зависеть от внешних поставщиков. Об этом сообщает 1 декабря The Associated Press
 
НовостиУкраинаРустем УмеровКиевЗападВПКgoogleВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Умеров хочет, чтобы Google вложился в украинский ВПК
17:00Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем
16:44Киселев: Украиной рулит самозванец, поставивший всю систему власти вне закона
16:40За хладнокровное убийство мирных жителей командиру "Азова"* дали пожизненное
16:24"Смотри, Наташку ударили!" В Киеве женщины вырвали мужчину из рук военкомов
16:22Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде
15:55"Талибан"* исключен из террористического списка в Казахстане
15:54В Полтавской области каждый третий откосил от службы в ВСУ, документы комиссий арестованы
15:47Как добиться мира, не уничтожив всё вокруг: Вилков о компромиссном варианте в войне Запада с Россией
15:37"Не карт-бланш, а правила". Кулеба просит еще разрешений для ударов по России
15:23Захарова призвала Дж. Клуни спасти западных журналистов от "исторического бесчестия"
14:59Киев запустил целый сайт, чтобы вблизи рассматривать антироссийские санкции
14:33Ровесника отца Зеленского приговорили почти к пожизненному за фото ТЭЦ
14:28ВСУ лишились крупного опорника под Часов Яром, командир и солдаты Киева сдались в плен
14:17Зеленскому пообещали ПВО для Харькова
14:08ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил
13:55И вновь уроки Армении. Тонкие связи
13:41Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на Украине
13:16В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ
13:10Зеленский сказал правду, Запад ее признал - Захарова
Лента новостейМолния