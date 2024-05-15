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США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК

США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК - 15.05.2024 Украина.ру

США дополнительно выделят $2 млрд на украинское ВПК

Для развития украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирования закупки оружия, Вашингтон дополнительно передаст Украине два миллиарда долларов, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

2024-05-15T17:12

2024-05-15T17:12

2024-05-15T17:13

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По его словам, средства пойдут в некий фонд, который специализируется на улучшении ВПК Украины.Уточняется, что первым направлением будет помощь с приобретением того, в чем нуждается Украина, вторым – инвестиции в ее военно-промышленный комплекс. Помимо прочего, новообразованный фонд должен помочь Киеву осилить покупку вооружения у США и других союзников.В апреле западные журналисты сообщали, что Украина в три раза увеличила производство бронетехники с начала спецоперации, тогда как ВПК РФ работает круглосуточно и нарастило выпуск военной техники в четыре раза. В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что производство оружия не спасет страну.

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