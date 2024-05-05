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Немцы испытают артснаряды на украинцах

Немцы испытают артснаряды на украинцах - 05.05.2024 Украина.ру

Немцы испытают артснаряды на украинцах

Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 километров от немецкого оборонного предприятия Rheinmetall, заявил руководитель концерна Армин Паппергер, передает портал Handelsblatt

2024-05-05T18:54

2024-05-05T18:54

2024-05-05T18:54

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Такая поставка артиллерийских боеприпасов состоится в рамках оборонной помощи Украине, а всего в 2024 году Rheinmetall должен передать Киеву "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов. "Сейчас компания сосредоточена, в том числе, на производстве артиллерийских боеприпасов. Артиллерия меняет правила", – сказал Паппергер. Как пишет СМИ, сегодня украинская армия способна лишь ограниченно ответить на российские артиллерийские атаки из-за дефицита боеприпасов. Уточняется, будто в год начала российской спецоперации мощности по выпуску боеприпасов в США и Евросоюзе были не достаточными. Так, до 2022 года мощности немецкого завода Rheinmetall составляли около 70 000 снарядов в год, тогда как в 2024-ом ожидается 700 тысяч боеприпасов, а в перспективе – более одного миллиона. Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен построить минимум четыре завода на Украине, чтобы заработать десять миллиардов евро на продажах. Только после строительства новых предприятий производство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall вырастет до 700 тысяч в год. Уточняется, что сегодня самыми востребованными снарядами являются боеприпасы 155-го натовского калибра, которые также ВСУ получает не без участия оборонных компаний ФРГ. Точное количество прототипов артснарядов дальностью в 100 километров, которые получит Киев от Берлина не сообщается. Как указывает СМИ, речь идет о незначительной партии для испытания в условиях боя, чтобы потом усовершенствовать их с учетом отзывов от солдат ВСУ.

https://ukraina.ru/20240427/1054787916.html

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новости, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, фрг, германия, сво, спецоперация, испытания