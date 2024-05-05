Немцы испытают артснаряды на украинцах - 05.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240505/1054907115.html
Немцы испытают артснаряды на украинцах
Немцы испытают артснаряды на украинцах - 05.05.2024 Украина.ру
Немцы испытают артснаряды на украинцах
Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 километров от немецкого оборонного предприятия Rheinmetall, заявил руководитель концерна Армин Паппергер, передает портал Handelsblatt
2024-05-05T18:54
2024-05-05T18:54
новости
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
фрг
германия
сво
спецоперация
испытания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1d/1054806686_0:130:1200:805_1920x0_80_0_0_35479d4c193e7c4d11d5cf9cfbe42b83.jpg
Такая поставка артиллерийских боеприпасов состоится в рамках оборонной помощи Украине,&nbsp;а всего в 2024 году Rheinmetall должен передать Киеву "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов. "Сейчас компания сосредоточена, в том числе, на производстве артиллерийских боеприпасов.&nbsp;Артиллерия меняет правила", – сказал Паппергер. Как пишет СМИ, сегодня украинская армия способна лишь ограниченно ответить на российские артиллерийские атаки из-за дефицита боеприпасов.&nbsp;Уточняется, будто в год начала российской спецоперации мощности по выпуску боеприпасов в США и Евросоюзе были не достаточными. Так, до 2022 года мощности немецкого завода Rheinmetall составляли около 70 000 снарядов в год, тогда как в 2024-ом ожидается 700 тысяч боеприпасов, а в перспективе – более одного миллиона. Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен построить минимум четыре завода на Украине, чтобы заработать десять миллиардов евро на продажах.&nbsp;Только после строительства новых предприятий производство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall вырастет до 700 тысяч в год.&nbsp; Уточняется, что сегодня самыми востребованными снарядами являются боеприпасы 155-го натовского калибра, которые также ВСУ получает не без участия оборонных компаний ФРГ. Точное количество прототипов артснарядов дальностью в 100 километров, которые получит Киев от Берлина не сообщается. Как указывает СМИ, речь идет о незначительной партии для испытания в условиях боя, чтобы потом усовершенствовать их с учетом отзывов от солдат ВСУ.
https://ukraina.ru/20240427/1054787916.html
украина
киев
сша
фрг
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1d/1054806686_0:17:1200:917_1920x0_80_0_0_4d0971ca5debfb82410989239c771d02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, фрг, германия, сво, спецоперация, испытания
Новости, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, ФРГ, Германия, СВО, Спецоперация, испытания

Немцы испытают артснаряды на украинцах

18:54 05.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 241 обр Сил ТРО / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Украина получит прототипы артиллерийских снарядов дальностью в 100 километров от немецкого оборонного предприятия Rheinmetall, заявил руководитель концерна Армин Паппергер, передает портал Handelsblatt
Такая поставка артиллерийских боеприпасов состоится в рамках оборонной помощи Украине, а всего в 2024 году Rheinmetall должен передать Киеву "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.

"Сейчас компания сосредоточена, в том числе, на производстве артиллерийских боеприпасов. Артиллерия меняет правила", – сказал Паппергер.

Как пишет СМИ, сегодня украинская армия способна лишь ограниченно ответить на российские артиллерийские атаки из-за дефицита боеприпасов. Уточняется, будто в год начала российской спецоперации мощности по выпуску боеприпасов в США и Евросоюзе были не достаточными.
Так, до 2022 года мощности немецкого завода Rheinmetall составляли около 70 000 снарядов в год, тогда как в 2024-ом ожидается 700 тысяч боеприпасов, а в перспективе – более одного миллиона.
Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен построить минимум четыре завода на Украине, чтобы заработать десять миллиардов евро на продажах. Только после строительства новых предприятий производство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall вырастет до 700 тысяч в год. 
Уточняется, что сегодня самыми востребованными снарядами являются боеприпасы 155-го натовского калибра, которые также ВСУ получает не без участия оборонных компаний ФРГ.
Точное количество прототипов артснарядов дальностью в 100 километров, которые получит Киев от Берлина не сообщается. Как указывает СМИ, речь идет о незначительной партии для испытания в условиях боя, чтобы потом усовершенствовать их с учетом отзывов от солдат ВСУ.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 17:48
Западу следовало прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО, заявили в ФРГУкраинский конфликт усугубился потому, что западные страны проигнорировали многократные заявления России о неприемлемости вступления Украины в НАТО, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт
 
НовостиУкраинаКиевСШАВооруженные силы УкраиныФРГГерманияСВОСпецоперацияиспытания
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
18:54Немцы испытают артснаряды на украинцах
18:45Французские солдаты в Славянске, красные линии НАТО. Итоги 5 мая на Украине
18:19Путин проведёт последнюю встречу с уходящим в отставку кабмином
18:04Президент Швейцарии отказалась поставлять оружие ВСУ
17:43Лидер КНР впервые за 5 лет приехал в Париж
17:22Франция отправила свои войска на Украину - Asia Times
16:47Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
16:34Чехия официально отозвала своего посла в России
16:18Захарова раскрыла причину странного поздравления Зеленского с Пасхой – передоз
16:00Фильм "Фанат" – как в "святые" 90-е восходила звезда Алексея Серебрякова
15:56Мощнейшие прилеты: ВС РФ атаковали Славянскую ТЭС
15:38ГУР Украины подтвердило свое участие в теракте, организованном на Пасху
15:22Израиль готов приостановить боевые действия в обмен на заложников
15:20Ростислав Ищенко: В 2014 году Запад устроил "Гляйвиц" на Украине, но Россия поступила мудро
14:59Ущерб от обстрелов энергообъектов ВС РФ составил $1 млрд – Минэнерго Украины
14:38В Бердянске взорван автомобиль сотрудника колонии
14:23Эволюция мира: от Диониса до Геракла
14:11В Раде раскритиковали украинцев демонстрацию куличей и уюта – ВСУ обидно
13:54Лукашенко верит в воссоединение белорусов, русских и украинцев
Лента новостейМолния