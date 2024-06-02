https://ukraina.ru/20240602/1055438388.html
В Белгородской области погиб сотрудник администрации, еще 6 человек пострадали в результате обстрела ВСУ
В Белгородской области погиб сотрудник администрации, еще 6 человек пострадали в результате обстрела ВСУ - 02.06.2024 Украина.ру
В Белгородской области погиб сотрудник администрации, еще 6 человек пострадали в результате обстрела ВСУ
В результате детонации боеприпаса погиб замглавы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Об этом в воскресенье утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-06-02T10:06
2024-06-02T10:06
2024-06-02T10:17
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корочанский район
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Незначительные ранения в этот день также получили глава Корочанского района Николай Нестеров, а также двое руководителей сельских поселений – Мелиховского и Шляховского сельского поселения. Только за утро из-за очередного обстрела украинской армии пострадали шесть человек, когда ВСУ вновь атаковали гражданский транспорт. "В результате обстрела города Шебекино пострадали 6 мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах", - уточнил Гладков. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают необходимую помощь. По данным Министерства обороны России, минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дронами – они сбиты, в том числе в небе над Курской областью и Азовским морем. Сегодня утром система противовоздушной обороны ликвидировала четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью.Массированные обстрелы Белгородской области вынудили Вооруженные силы РФ начать широкое наступление в Харьковской области, заявлял президент России Владимир Путин. Известно, что ВСУ отступили на 8-9 км, а российские бойцы взяли под свой контроль только в мае 28 населенных пунктов в области. Путин предупредил о еще больших последствиях в случае применения по территории РФ высокоточного оружия большой дальности.
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новости, белгородская область, корочанский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Белгородская область, Корочанский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ
В Белгородской области погиб сотрудник администрации, еще 6 человек пострадали в результате обстрела ВСУ
10:06 02.06.2024 (обновлено: 10:17 02.06.2024)
В результате детонации боеприпаса погиб замглавы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Об этом в воскресенье утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким", – говорится в телеграм-канале главы региона.
Незначительные ранения в этот день также получили глава Корочанского района Николай Нестеров, а также двое руководителей сельских поселений – Мелиховского и Шляховского сельского поселения.
Только за утро из-за очередного обстрела украинской армии пострадали шесть человек, когда ВСУ вновь атаковали гражданский транспорт.
"В результате обстрела города Шебекино пострадали 6 мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах", - уточнил Гладков.
Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают необходимую помощь.
По данным Министерства обороны России, минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дронами – они сбиты, в том числе в небе над Курской областью и Азовским морем. Сегодня утром система противовоздушной обороны ликвидировала четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью.
Массированные обстрелы Белгородской области вынудили Вооруженные силы РФ начать широкое наступление в Харьковской области, заявлял президент России Владимир Путин. Известно, что ВСУ отступили
на 8-9 км, а российские бойцы взяли под свой контроль только в мае 28 населенных пунктов в области.
Путин предупредил о еще больших последствиях в случае применения по территории РФ высокоточного оружия большой дальности.