ООН полтора года не может предоставить доказательства по Буче – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Украинская сторона полтора года не может предоставить список жертв провокации в Буче. Весь этот период ООН обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время", который так и не последовал. Об этом 20 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга
Она напомнила, что 22 сентября прошлого года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.
"Несмотря на наши неоднократные напоминания, на брифинге 25 октября официальный представитель Стефан Дюжаррик сообщил, что не располагает информацией о том, "почему Киев до сих пор не передал нам упомянутый поимённый перечень жертв, планирует ли направить его, а также какие препятствия мешают украинской стороне это сделать", – сказала Захарова.
Она указала, что аналогичный вопрос был задан представителям ООН в декабре. Предметного ответа снова не последовало. Российской стороне лишь снова пообещали дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время".
"Этой формулировкой они отделываются уже 1,5 года. Вызывает удивление, почему в Секретариате ООН прямое обращение в адрес Генерального секретаря пытаются интерпретировать как просьбу о содействии в получении данных от Киева. У нас нет иллюзий в отношении готовности киевского режима разоблачать собственную кровавую инсценировку". – подчеркнула Захарова.
По её словам, МИД РФ направило своё обращение непосредственно Генеральному секретарю ООН и ожидает получить ответ на поставленный вопрос.
"Перенаправлять наши просьбы киевскому режиму и говорить, что мы должны оттуда ждать ответа – это попытка секретариата ООН сознательно не делать то, что они делать обязаны", – заключила официальный представитель министерства.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров попросил представителей СМИ провести расследование и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года.
28 ноября, 09:17Киев готовит очередные материалы для СМИ по дискредитации российских военных - МарочкоЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ с целью дискредитации Вооружённых сил России. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 ноября сообщает РИА Новости