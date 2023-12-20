https://ukraina.ru/20231220/1052284351.html

ООН полтора года не может предоставить доказательства по Буче – Захарова

ООН полтора года не может предоставить доказательства по Буче – Захарова - 20.12.2023 Украина.ру

ООН полтора года не может предоставить доказательства по Буче – Захарова

Украинская сторона полтора года не может предоставить список жертв провокации в Буче. Весь этот период ООН обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время", который так и не последовал. Об этом 20 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга

2023-12-20T20:03

2023-12-20T20:03

2023-12-20T20:03

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Она напомнила, что 22 сентября прошлого года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор. Она указала, что аналогичный вопрос был задан представителям ООН в декабре. Предметного ответа снова не последовало. Российской стороне лишь снова пообещали дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время". По её словам, МИД РФ направило своё обращение непосредственно Генеральному секретарю ООН и ожидает получить ответ на поставленный вопрос. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров попросил представителей СМИ провести расследование и выяснить, кого показали в новостном сюжете про трагедию в украинском городе Буча в апреле 2022 года.

https://ukraina.ru/20231128/1051440778.html

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новости, украина, всу, буча, киев, мария захарова, мид рф, сво, провокация, спецоперация