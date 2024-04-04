Лавров доказал вседозволенность киевского режима на примере Бучи - 04.04.2024 Украина.ру
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Лавров доказал вседозволенность киевского режима на примере Бучи
Лавров доказал вседозволенность киевского режима на примере Бучи - 04.04.2024 Украина.ру
Лавров доказал вседозволенность киевского режима на примере Бучи
Решение Украины не предоставлять имена людей, которые якобы стали жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима. На это указал 4 апреля во время круглого стола глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров
2024-04-04T14:33
2024-04-04T14:33
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров призывал международных партнеров добиться от украинских властей обнародования имен людей, чьи тела показали в Буче. Игнорирование призывов Лавров расценил как вседозволенность Киева. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.Министерство обороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ указывало, что они являются очередной украинской провокацией.В ведомстве отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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сергей лавров, новости, россия, буча, киев, оон, украина
Сергей Лавров, Новости, Россия, Буча, Киев, ООН, Украина

Лавров доказал вседозволенность киевского режима на примере Бучи

14:33 04.04.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкVIII Международный форум "Примаковские чтения"
VIII Международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Решение Украины не предоставлять имена людей, которые якобы стали жертвами событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима. На это указал 4 апреля во время круглого стола глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров призывал международных партнеров добиться от украинских властей обнародования имен людей, чьи тела показали в Буче. Игнорирование призывов Лавров расценил как вседозволенность Киева.
"Обращался и напрямую к генеральному секретарю ООН, чтобы он употребил свой авторитет и добился от Киева и его хозяев предоставления такого списка. Никто ничего не делает. Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевский режим, ему дозволено всё, и эта вседозволенность, он ей активно пользуются при потакании своих покровителей", - сказал министр.
Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
Министерство обороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ указывало, что они являются очередной украинской провокацией.
В ведомстве отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 17:44
Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответыВ первые дни апреля отмечается вторая годовщина событий в Буче Киевской области, которые имели далеко идущие последствия для дальнейшего хода российско-украинского конфликта
 
Сергей ЛавровНовостиРоссияБучаКиевООНУкраина
 
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