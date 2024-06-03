Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область - 03.06.2024 Украина.ру
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Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область
Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область - 03.06.2024 Украина.ру
Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область
Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили в Белгородскую область, командир отряда рассказал о задачах
2024-06-03T09:27
2024-06-03T09:27
новости
"ахмат"
апти алаудинов
белгородская область
россия
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Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область. Вместе с другими военнослужащими ВС РФ бойцы будут принимать участие в создании буферной зоны. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление командира отряда, заместителя начальника управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов. Бойцы "Ахмата" будут прикрывать разные участки по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Алаудинов. "Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я так думаю, что и враг, и мы готовимся к решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году СВО завершилась", - сказал Алаудинов журналистам "Известий".
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новости, "ахмат", апти алаудинов, белгородская область, россия
Новости, "Ахмат", Апти Алаудинов, Белгородская область, Россия

Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область

09:27 03.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили в Белгородскую область, командир отряда рассказал о задачах
Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область. Вместе с другими военнослужащими ВС РФ бойцы будут принимать участие в создании буферной зоны. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление командира отряда, заместителя начальника управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.
Бойцы "Ахмата" будут прикрывать разные участки по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Алаудинов.
"Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я так думаю, что и враг, и мы готовимся к решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году СВО завершилась", - сказал Алаудинов журналистам "Известий".
18 октября 2023, 10:35
"Думают недолго": Кадыров рассказал, что делают бойцы "Запад-АХМАТ" в Белгородской области Защита приграничных с Украиной районов не менее важна наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта. Такое мнение 18 октября выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
 
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