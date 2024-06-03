Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили в Белгородскую область, командир отряда рассказал о задачах
Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область. Вместе с другими военнослужащими ВС РФ бойцы будут принимать участие в создании буферной зоны. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление командира отряда, заместителя начальника управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.
Бойцы "Ахмата" будут прикрывать разные участки по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Алаудинов.
"Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я так думаю, что и враг, и мы готовимся к решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году СВО завершилась", - сказал Алаудинов журналистам "Известий".