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Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область

Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область - 03.06.2024 Украина.ру

Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область

Бойцов спецназа "Ахмат" перебросили в Белгородскую область, командир отряда рассказал о задачах

2024-06-03T09:27

2024-06-03T09:27

2024-06-03T09:27

новости

"ахмат"

апти алаудинов

белгородская область

россия

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Спецназ "Ахмат" перебросили в Белгородскую область. Вместе с другими военнослужащими ВС РФ бойцы будут принимать участие в создании буферной зоны. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление командира отряда, заместителя начальника управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов. Бойцы "Ахмата" будут прикрывать разные участки по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Алаудинов. "Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я так думаю, что и враг, и мы готовимся к решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году СВО завершилась", - сказал Алаудинов журналистам "Известий".

https://ukraina.ru/20231018/1050285965.html

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новости, "ахмат", апти алаудинов, белгородская область, россия