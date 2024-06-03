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Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском
Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском - 03.06.2024 Украина.ру
Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском
Волчанская операция позволила связать большое количество фронтовых резервов, которые противник может перебрасывать с Донецкого направления. Это позволяет российским войскам более-менее продвигаться вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-06-03T04:30
2024-06-03T04:30
2024-06-03T04:30
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Не нужно спешить давать какую-либо оценку задумке российского командования на Харьковском направлении, и это большое благо. Задумывалась ли большая операция, или эта "вязкая борьба" на приграничных территориях и была целью командования ВС РФ, рассказал эксперт.Сложно оценивать, насколько ожидаемой была реакция ВСУ на Харьковском направлении, потому что действительно туда были выделены значительные резервы, переброшенные с других участков, добавил политолог.Российское командование осознает, какими резервами оно располагает, и продолжает играть в давление на ВСУ, а не в большие операции на оперативную глубину, не говоря уже о стратегической глубине, указал он."Пока можно сказать, что Волчанская операция позволила связать большое количество фронтовых резервов, которые противник имеет возможность перебрасывать с Донецкого направления. Это позволяет нам более-менее продвигаться вперед", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руС историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера
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новости, россия, волчанск, пётр скоробогатый, харьков, харьковская область, север, резервы, вс рф, сво, наступление, всу
Новости, Россия, Волчанск, Пётр Скоробогатый, Харьков, Харьковская область, север, резервы, ВС РФ, СВО, наступление, ВСУ
Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском
Волчанская операция позволила связать большое количество фронтовых резервов, которые противник может перебрасывать с Донецкого направления. Это позволяет российским войскам более-менее продвигаться вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Не нужно спешить давать какую-либо оценку задумке российского командования на Харьковском направлении, и это большое благо. Задумывалась ли большая операция, или эта "вязкая борьба" на приграничных территориях и была целью командования ВС РФ, рассказал эксперт.
Сложно оценивать, насколько ожидаемой была реакция ВСУ на Харьковском направлении, потому что действительно туда были выделены значительные резервы, переброшенные с других участков, добавил политолог.
"С точки зрения результирующего продвижения российских войск, важно не то, каким количеством резервов располагает противник, а какое количество войск есть у нас. А пока очевидно, что это количество небольшое, которое не позволяет развивать значимые участки прорыва", - отметил Скоробогатый.
Российское командование осознает, какими резервами оно располагает, и продолжает играть в давление на ВСУ, а не в большие операции на оперативную глубину, не говоря уже о стратегической глубине, указал он.
"Пока можно сказать, что Волчанская операция позволила связать большое количество фронтовых резервов, которые противник имеет возможность перебрасывать с Донецкого направления. Это позволяет нам более-менее продвигаться вперед", - заключил собеседник издания.
С историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера