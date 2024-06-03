https://ukraina.ru/20240603/1055413900.html

Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском

Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском - 03.06.2024 Украина.ру

Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском

Волчанская операция позволила связать большое количество фронтовых резервов, которые противник может перебрасывать с Донецкого направления. Это позволяет российским войскам более-менее продвигаться вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-06-03T04:30

2024-06-03T04:30

2024-06-03T04:30

новости

россия

волчанск

пётр скоробогатый

харьков

харьковская область

север

резервы

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295764_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_e80664bee6ef4160eee7ad63c92256fe.jpg

Не нужно спешить давать какую-либо оценку задумке российского командования на Харьковском направлении, и это большое благо. Задумывалась ли большая операция, или эта "вязкая борьба" на приграничных территориях и была целью командования ВС РФ, рассказал эксперт.Сложно оценивать, насколько ожидаемой была реакция ВСУ на Харьковском направлении, потому что действительно туда были выделены значительные резервы, переброшенные с других участков, добавил политолог.Российское командование осознает, какими резервами оно располагает, и продолжает играть в давление на ВСУ, а не в большие операции на оперативную глубину, не говоря уже о стратегической глубине, указал он."Пока можно сказать, что Волчанская операция позволила связать большое количество фронтовых резервов, которые противник имеет возможность перебрасывать с Донецкого направления. Это позволяет нам более-менее продвигаться вперед", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руС историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера

https://ukraina.ru/20240530/1055367868.html

россия

волчанск

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волчанск, пётр скоробогатый, харьков, харьковская область, север, резервы, вс рф, сво, наступление, всу