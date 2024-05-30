Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл - 30.05.2024 Украина.ру
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Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл - 30.05.2024 Украина.ру
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
Обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-30T21:43
2024-05-30T21:46
новости
россия
вооруженные силы украины
нато
мид
сво
мария захарова
спецоперация
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Захарова напомнила, что ни дальнобойные ракеты ATACMS, ни англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не могут использоваться без космической разведки. Таким образом, украинская армия не способна ими распоряжаться в одиночку. "Полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с НАТОвских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", – указала спикер российского МИД. Она также подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль Североатлантического альянса в нанесении этих ударов – никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине давать не надо, потому как атаки на РФ – дело рук натовцев.Накануне Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по России. Позже Минобороны РФ заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, нато, мид, сво, мария захарова, спецоперация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, МИД, СВО, Мария Захарова, Спецоперация

Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл

21:43 30.05.2024 (обновлено: 21:46 30.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"В западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т.н. "старой" территории России. Играют словами, повышают градус эмоциональности, перепевают на все лады. Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что ни дальнобойные ракеты ATACMS, ни англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не могут использоваться без космической разведки. Таким образом, украинская армия не способна ими распоряжаться в одиночку.
"Полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с НАТОвских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", – указала спикер российского МИД.
Она также подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль Североатлантического альянса в нанесении этих ударов – никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине давать не надо, потому как атаки на РФ – дело рук натовцев.
Накануне Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по России. Позже Минобороны РФ заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма.
Рустем Умеров и Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
00:02
Умеров рассказал шефу Пентагона, как Киев хотел бы распорядиться американским оружием Украинская армия должна иметь право атаковать оружием союзников территорию России, заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином
 
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Заголовок открываемого материала
21:59Макрон поедет на "саммит мира" по Украине
21:43Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
21:18Германия потратит еще полмиллиарда евро на закупку оружия для ВСУ
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