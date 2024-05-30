https://ukraina.ru/20240530/1055397354.html
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл - 30.05.2024 Украина.ру
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
Обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-05-30T21:43
2024-05-30T21:43
2024-05-30T21:46
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вооруженные силы украины
нато
мид
сво
мария захарова
спецоперация
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Захарова напомнила, что ни дальнобойные ракеты ATACMS, ни англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не могут использоваться без космической разведки. Таким образом, украинская армия не способна ими распоряжаться в одиночку. "Полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с НАТОвских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", – указала спикер российского МИД. Она также подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль Североатлантического альянса в нанесении этих ударов – никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине давать не надо, потому как атаки на РФ – дело рук натовцев.Накануне Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались против украинских ударов по России. Позже Минобороны РФ заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма.
https://ukraina.ru/20240530/1055372203.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, нато, мид, сво, мария захарова, спецоперация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, МИД, СВО, Мария Захарова, Спецоперация
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл
21:43 30.05.2024 (обновлено: 21:46 30.05.2024)
Обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т.н. "старой" территории России. Играют словами, повышают градус эмоциональности, перепевают на все лады. Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", – написала она в своем телеграм-канале.
Захарова напомнила, что ни дальнобойные ракеты ATACMS, ни англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow не могут использоваться без космической разведки. Таким образом, украинская армия не способна ими распоряжаться в одиночку.
"Полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с НАТОвских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", – указала спикер российского МИД.
Она также подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль Североатлантического альянса в нанесении этих ударов – никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине давать не надо, потому как атаки на РФ – дело рук натовцев.
Накануне Пентагон, Госдеп и Белый дом высказались
против украинских ударов по России. Позже Минобороны РФ заявило об отражении атаки ATACMS и дронов в районе Крыма.