На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить - 01.06.2024 Украина.ру
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На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить
На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить - 01.06.2024 Украина.ру
На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить
В украинском экспертном сообществе думают над тем, действительно ли весь мир на стороне киевского режима в текущем конфликте и не уничтожит ли этот конфликт сразу два поколения украинцев
2024-06-01T06:36
2024-06-01T06:39
эксклюзив
сво
украина
запад
россия
андрей ермолаев
соскин
демография
политика
потери всу
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И только ли украинцев? Эксперты также продолжают обсуждать вопрос, насколько близка грань, за которой локальный украинский конфликт может видоизмениться, превратившись в континентальную или даже мировую войну.И это не праздные домыслы. Нынешнюю ситуация украинский политолог Андрей Ермолаев сравнивает с Карибским кризисом и с инцидентом начала 80-х годов, когда был сбит корейский самолет.Вот и сейчас "все курки взведены", сказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так". По его мнению, летом этого года мы все можем войти сначала в континентальный, а затем и в глобальный конфликт.Надежда на благополучный исход пока сохраняется. В сложнейшей геополитической игре, где ставки подняты до уровня войны, речь идет о том, кто кем будет в будущем мире (если вообще будет этот будущий мир) и, чтобы побороться за свое право, нужно пройти по грани, считает Ермолаев.По его словам, Европа сейчас пытается пройти по этой грани, она показала зубы, заявила о готовности предоставлять (киевскому режиму – Ред.) оружие, но при этом хочет решать вопросы самостоятельно, автономно (от США – Ред.). В Кремле эту игру поняли и приняли — и торги могут пройти уже не между США и Россией, как это было в 2021 году, а между Евросоюзом и Россией, чему готов поспособствовать Китай.Политолог подчеркнул, что пока сложно предугадать ход событий, но понятно, что игроков много, и далеко не все из них заинтересованы в том, чтобы война затухала. Он напомнил об известных картах будущего возможного раздела страны и подчеркнул, что и на Западе тоже есть заинтересованные в переделе Украины, которые ожидают на выходе своих бонусов."Не хочу сейчас пока ни на кого ярлыки наклеивать, но там благотворительных фондов нет. Поэтому, не дай Бог, какие-то поражения Украины — у них есть выгодополучатели не только в России и в Кремле", - сказал Ермолаев.Ранее киевский режим нанес удары по российским РЛС дальнего обнаружения. Ряд западных деятелей заявили о возможном разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России. Впрочем, самого решения еще нет.The Washington Post пишет, что США разрешают Украине использовать переданные системы ПВО над территорией РФ и не против того, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе РФ. Казалось бы, для киевского режима это прорыв. Но популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, комментируя это сообщение, подчеркивает, что ВСУ используют американское ПВО над территорией РФ уже год. В частности, так был сбит Ил-76 с пленными украинцами."В общем, американцы просто официально зафиксировали то, что и так делалось", - констатируют авторы канала.В то же время NYT пишет со ссылкой на чиновников США, что первые удары со стороны Украины американским оружием по территории РФ могут быть нанесены уже в течение нескольких часов или дней. Речь идет о неких "контратаках". К чему это может привести? Только к наращиванию и без того зашкаливающей эскалации… Зеленский в своих видеообращениях заверяет украинцев, что весь мир на стороне Киева. Но это не так, мир раскололся, за Зеленского играет "золотой миллиард", королевские дома Европы, но не более того, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге отметил, что мировые структуры, огромное количество стран не хотят войны и фактически находятся на стороне России."А кто на стороне Украины? Никого", - сказал Соскин, уточнив, что есть определенные количество европейских стран, но и среди них нет единства — Венгрия и Словакия просто парализовали ЕС и НАТО в принятии необходимых для Киева решений"Мир разделен. И большинство населения, большинство стран играют или открыто за Российскую Федерацию и Путина, или позитивно его поддерживают", - сказал экс-советник Кучмы.Он также отметил, что украинской молодежи надо бы крепко задуматься о своем будущем. Если только останется сама эта украинская молодежь… По мнению Соскина, если на Украине будет продолжен режим военного положения, если продолжится конфликт, то поколения 90-х и нулевых годов погибнут, "их почти не останется к концу 2024 года"."Есть умные, которые понимают, что прежде всего надо свою жизнь сберечь, потому что ее ни Зеленский, ни Ермак, никто (из них — Ред.) не давал, правильно? Ни Стефанчук и прочие. А такое дело, что жизни не будет или калекой будет — и никому он не нужен будет. Понимаете? Это все так — в возвышенных эманациях. А когда пойдет проза жизни, эти люди никому не нужны будут, абсолютно не нужны. Их выбросит на обочину. К сожалению, так во всех войнах, так всегда...", - сказал политолог.Вполне возможно, что не нужны в будущей Украине будут не только те, кто прошел войну. Ведь уже сейчас ситуация в экономике и в социальной сфере только ухудшается. Пока выручают деньги, предоставляемые Западом. Но ведь так будет не всегда.Украинский экономист Олег Пендзин в эфире "Радио НВ" отметил, что в стране 10,3 миллиона пенсионеров, тогда как бизнесе работают 6,5 млн человек, из госбюджета зарплату получают 3 млн человек - всего 9,5 миллионов. Он подвел итог: "У нас на одного пенсионера менее одного работающего".По словам эксперта, в этом году в Пенсионный фонд из основного бюджета направляют 350 млрд гривен, и без западных денег Украина (киевский режим — Ред.) не может финансировать "ни врачей, ни учителей, ни пенсионеров".Читайте также: "Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, запад, россия, андрей ермолаев, соскин, демография, политика, потери всу, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Запад, Россия, Андрей Ермолаев, Соскин, демография, политика, потери ВСУ, эксперты

На Западе готовы делить Украину. Украинские эксперты о будущем страны и о том, будет ли кому в ней жить

06:36 01.06.2024 (обновлено: 06:39 01.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе думают над тем, действительно ли весь мир на стороне киевского режима в текущем конфликте и не уничтожит ли этот конфликт сразу два поколения украинцев
И только ли украинцев? Эксперты также продолжают обсуждать вопрос, насколько близка грань, за которой локальный украинский конфликт может видоизмениться, превратившись в континентальную или даже мировую войну.
И это не праздные домыслы. Нынешнюю ситуация украинский политолог Андрей Ермолаев сравнивает с Карибским кризисом и с инцидентом начала 80-х годов, когда был сбит корейский самолет.
Вот и сейчас "все курки взведены", сказал эксперт в эфире интернет-канала "Да это так". По его мнению, летом этого года мы все можем войти сначала в континентальный, а затем и в глобальный конфликт.
Надежда на благополучный исход пока сохраняется. В сложнейшей геополитической игре, где ставки подняты до уровня войны, речь идет о том, кто кем будет в будущем мире (если вообще будет этот будущий мир) и, чтобы побороться за свое право, нужно пройти по грани, считает Ермолаев.
По его словам, Европа сейчас пытается пройти по этой грани, она показала зубы, заявила о готовности предоставлять (киевскому режиму – Ред.) оружие, но при этом хочет решать вопросы самостоятельно, автономно (от США – Ред.). В Кремле эту игру поняли и приняли — и торги могут пройти уже не между США и Россией, как это было в 2021 году, а между Евросоюзом и Россией, чему готов поспособствовать Китай.
Политолог подчеркнул, что пока сложно предугадать ход событий, но понятно, что игроков много, и далеко не все из них заинтересованы в том, чтобы война затухала. Он напомнил об известных картах будущего возможного раздела страны и подчеркнул, что и на Западе тоже есть заинтересованные в переделе Украины, которые ожидают на выходе своих бонусов.
Украинский флаг
Вчера, 06:05
"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потерялиВ украинском экспертном сообществе думают над тем, чего на самом деле хочет Россия, приходят к выводу, что она хочет всего лишь нейтралитета Украины. И пытаются объяснить, почему Украина в ее нынешнем виде не может выполнить этого вполне безобидного требования.
"Не хочу сейчас пока ни на кого ярлыки наклеивать, но там благотворительных фондов нет. Поэтому, не дай Бог, какие-то поражения Украины — у них есть выгодополучатели не только в России и в Кремле", - сказал Ермолаев.
Ранее киевский режим нанес удары по российским РЛС дальнего обнаружения. Ряд западных деятелей заявили о возможном разрешении Киеву бить западным оружием вглубь России. Впрочем, самого решения еще нет.
The Washington Post пишет, что США разрешают Украине использовать переданные системы ПВО над территорией РФ и не против того, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе РФ. Казалось бы, для киевского режима это прорыв. Но популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада, комментируя это сообщение, подчеркивает, что ВСУ используют американское ПВО над территорией РФ уже год. В частности, так был сбит Ил-76 с пленными украинцами.
"В общем, американцы просто официально зафиксировали то, что и так делалось", - констатируют авторы канала.
В то же время NYT пишет со ссылкой на чиновников США, что первые удары со стороны Украины американским оружием по территории РФ могут быть нанесены уже в течение нескольких часов или дней. Речь идет о неких "контратаках". К чему это может привести? Только к наращиванию и без того зашкаливающей эскалации…
30 мая, 05:50
"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войнуНа Украине обсуждают угрозу превращения российской спецоперации в войну с применением тактического ядерного оружия (ТЯО) и думают над тем, по какой причине это может случиться
Зеленский в своих видеообращениях заверяет украинцев, что весь мир на стороне Киева. Но это не так, мир раскололся, за Зеленского играет "золотой миллиард", королевские дома Европы, но не более того, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге отметил, что мировые структуры, огромное количество стран не хотят войны и фактически находятся на стороне России.
"А кто на стороне Украины? Никого", - сказал Соскин, уточнив, что есть определенные количество европейских стран, но и среди них нет единства — Венгрия и Словакия просто парализовали ЕС и НАТО в принятии необходимых для Киева решений
"Мир разделен. И большинство населения, большинство стран играют или открыто за Российскую Федерацию и Путина, или позитивно его поддерживают", - сказал экс-советник Кучмы.
Он также отметил, что украинской молодежи надо бы крепко задуматься о своем будущем. Если только останется сама эта украинская молодежь… По мнению Соскина, если на Украине будет продолжен режим военного положения, если продолжится конфликт, то поколения 90-х и нулевых годов погибнут, "их почти не останется к концу 2024 года".
"Есть умные, которые понимают, что прежде всего надо свою жизнь сберечь, потому что ее ни Зеленский, ни Ермак, никто (из них — Ред.) не давал, правильно? Ни Стефанчук и прочие. А такое дело, что жизни не будет или калекой будет — и никому он не нужен будет. Понимаете? Это все так — в возвышенных эманациях. А когда пойдет проза жизни, эти люди никому не нужны будут, абсолютно не нужны. Их выбросит на обочину. К сожалению, так во всех войнах, так всегда...", - сказал политолог.
Граница Луганской области
29 мая, 06:13
"Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страныНа Украине думают над тем, когда и чем может закончиться вооруженное противостояние, констатируют уже и внутреннее противостояние между армией и народом, и высчитывают сроки нового Майдана и смены вех
Вполне возможно, что не нужны в будущей Украине будут не только те, кто прошел войну. Ведь уже сейчас ситуация в экономике и в социальной сфере только ухудшается. Пока выручают деньги, предоставляемые Западом. Но ведь так будет не всегда.
Украинский экономист Олег Пендзин в эфире "Радио НВ" отметил, что в стране 10,3 миллиона пенсионеров, тогда как бизнесе работают 6,5 млн человек, из госбюджета зарплату получают 3 млн человек - всего 9,5 миллионов. Он подвел итог: "У нас на одного пенсионера менее одного работающего".
По словам эксперта, в этом году в Пенсионный фонд из основного бюджета направляют 350 млрд гривен, и без западных денег Украина (киевский режим — Ред.) не может финансировать "ни врачей, ни учителей, ни пенсионеров".
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