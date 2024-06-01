Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву
© из личного архиваДмитрий Краснов
© из личного архива
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько законна схема США по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов
Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN. Краснов рассказал, законны ли такие действия.
Эксперт привел в пример антиутопию Роберта Шекли. В неё чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. А после объяснил, что прохожий был преступником.
На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником, пояснил Краснов.
"Когда соотношение закона и реальности инвертированы, как в этой антиутопии, "законным" (именно так, в кавычках) может быть всё что угодно", - заявил Краснов.
Он пояснил предложенную американцами схему с точки зрения классического, а не "вывернутого наизнанку современного западного права". По словам эксперта, подобная схема образует состав преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Здесь же могут быть применены и сопутствующие статьи: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.
Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
Полностью интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег читайте на нашем сайте.
24 мая, 06:20Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денегЗапад думает, что грабит Россию, когда отдает ее активы Украине, но в итоге разоряет лишь себя. Америка оказывается в роли крыловской свиньи под дубом — неуёмная прожорливость сегодня лишит её кормовой базы завтра