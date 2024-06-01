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Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву

Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву - 01.06.2024 Украина.ру

Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву

Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько законна схема США по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов

2024-06-01T06:30

2024-06-01T06:30

2024-06-01T06:30

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замороженные активы

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Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN. Краснов рассказал, законны ли такие действия.Эксперт привел в пример антиутопию Роберта Шекли. В неё чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. А после объяснил, что прохожий был преступником. На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником, пояснил Краснов.Он пояснил предложенную американцами схему с точки зрения классического, а не "вывернутого наизнанку современного западного права". По словам эксперта, подобная схема образует состав преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.Здесь же могут быть применены и сопутствующие статьи: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Полностью интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег читайте на нашем сайте.

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