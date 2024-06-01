Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву - 01.06.2024 Украина.ру
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Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву
Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву - 01.06.2024 Украина.ру
Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву
Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько законна схема США по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов
2024-06-01T06:30
2024-06-01T06:30
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краснов
владимир зеленский
дмитрий песков
активы
замороженные активы
закон
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Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN. Краснов рассказал, законны ли такие действия.Эксперт привел в пример антиутопию Роберта Шекли. В неё чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. А после объяснил, что прохожий был преступником. На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником, пояснил Краснов.Он пояснил предложенную американцами схему с точки зрения классического, а не "вывернутого наизнанку современного западного права". По словам эксперта, подобная схема образует состав преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.Здесь же могут быть применены и сопутствующие статьи: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Полностью интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег читайте на нашем сайте.
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новости, россия, украина, москва, краснов, владимир зеленский, дмитрий песков, активы, замороженные активы, закон
Новости, Россия, Украина, Москва, Краснов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, активы, замороженные активы, Закон

Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы Киеву

06:30 01.06.2024
 
© из личного архиваДмитрий Краснов
Дмитрий Краснов
© из личного архива
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Кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько законна схема США по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов
Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN. Краснов рассказал, законны ли такие действия.
Эксперт привел в пример антиутопию Роберта Шекли. В неё чиновник выстрелил через окно своего кабинета в прохожего и убил его. А после объяснил, что прохожий был преступником.
На вопрос о возможности неверного решения чиновник ответил, что ошибка исключена, потому что по законам планеты каждый убитый государственным служащим является преступником, пояснил Краснов.
"Когда соотношение закона и реальности инвертированы, как в этой антиутопии, "законным" (именно так, в кавычках) может быть всё что угодно", - заявил Краснов.
Он пояснил предложенную американцами схему с точки зрения классического, а не "вывернутого наизнанку современного западного права". По словам эксперта, подобная схема образует состав преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Здесь же могут быть применены и сопутствующие статьи: препятствование законной экономической деятельности, превышение должностных полномочий, незаконная банковская деятельность.
Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
Полностью интервью Дмитрий Краснов: США ─ свинья под дубом, и Россия не простит ей кражи своих денег читайте на нашем сайте.
Дмитрий Краснов интервью
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