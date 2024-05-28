Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов - 28.05.2024 Украина.ру
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Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов
Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов - 28.05.2024 Украина.ру
Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов
Украинские власти рассчитывают получить в этом году 1,7 млрд евро от прибыли от замороженных в странах Запада российских активов. Об этом заявил Владимир Зеленский в Брюсселе. Трансляцию пресс-конференции вели журналисты Reuters
2024-05-28T16:05
2024-05-28T16:05
новости
украина
бельгия
владимир зеленский
ес
дмитрий песков
активы
замороженные активы
деньги
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Владимир Зеленский провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.По его словам, Бельгия также будет выделять средства на восстановление Черниговской области.Журналисты CNN ранее сообщили, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсуждают новые способы использования доходов от конфискованных 260 миллиардов евро российских валютных резервов.Совет Европейского союза 21 мая одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Киева.В постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС подсчитали, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины. Оставшиеся 10% пойдут на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов
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новости, украина, бельгия, владимир зеленский, ес, дмитрий песков, активы, замороженные активы, деньги
Новости, Украина, Бельгия, Владимир Зеленский, ЕС, Дмитрий Песков, активы, замороженные активы, деньги

Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов

16:05 28.05.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкРоссийский рубль купюра
Российский рубль купюра - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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Украинские власти рассчитывают получить в этом году 1,7 млрд евро от прибыли от замороженных в странах Запада российских активов. Об этом заявил Владимир Зеленский в Брюсселе. Трансляцию пресс-конференции вели журналисты Reuters
Владимир Зеленский провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов", - заявил Зеленский.
По его словам, Бельгия также будет выделять средства на восстановление Черниговской области.
Журналисты CNN ранее сообщили, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсуждают новые способы использования доходов от конфискованных 260 миллиардов евро российских валютных резервов.
Совет Европейского союза 21 мая одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Киева.
В постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС подсчитали, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины. Оставшиеся 10% пойдут на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов
- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 18:48
Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активовПрезидент Путин разрешил российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Мера является ответом на конкретные шаги, принятые Вашингтоном для конфискации российских государственных активов в США, а также предупреждением для стран Евросоюза, где подобные меры готовятся принять.
 
НовостиУкраинаБельгияВладимир ЗеленскийЕСДмитрий Песковактивызамороженные активыденьги
 
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