https://ukraina.ru/20240528/1055335128.html

Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов

Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов - 28.05.2024 Украина.ру

Зеленский рассчитывает получить прибыль от замороженных российских активов

Украинские власти рассчитывают получить в этом году 1,7 млрд евро от прибыли от замороженных в странах Запада российских активов. Об этом заявил Владимир Зеленский в Брюсселе. Трансляцию пресс-конференции вели журналисты Reuters

2024-05-28T16:05

2024-05-28T16:05

2024-05-28T16:05

новости

украина

бельгия

владимир зеленский

ес

дмитрий песков

активы

замороженные активы

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046556393_0:270:3159:2047_1920x0_80_0_0_cb947de229107b467d5c2456d2548437.jpg

Владимир Зеленский провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.По его словам, Бельгия также будет выделять средства на восстановление Черниговской области.Журналисты CNN ранее сообщили, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсуждают новые способы использования доходов от конфискованных 260 миллиардов евро российских валютных резервов.Совет Европейского союза 21 мая одобрил конфискацию прибыли от замороженных российских активов в пользу Киева.В постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС подсчитали, что годовой доход составит от 2,5 до 3 миллиардов евро. 90% ожидаемых доходов будут использованы в военных целях для поддержки обороны Украины. Оставшиеся 10% пойдут на "обновление и реконструкцию Украины" за счет ЕС.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов

https://ukraina.ru/20240523/1055253780.html

украина

бельгия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, бельгия, владимир зеленский, ес, дмитрий песков, активы, замороженные активы, деньги