Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии - 31.05.2024 Украина.ру
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Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии
Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии - 31.05.2024 Украина.ру
Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии
Литва не выступает против атак украинской армии на территорию Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 31 мая
2024-05-31T16:44
2024-05-31T16:45
новости
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Перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Праге у него поинтересовались должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии". Ранее в Белоруссии рассказали, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов. В интервью Украина.ру историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии *Организация запрещена в России.
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новости, литва, белоруссия, россия, всу, война, сво
Новости, Литва, Белоруссия, Россия, ВСУ, война, СВО

Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии

16:44 31.05.2024 (обновлено: 16:45 31.05.2024)
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Литва не выступает против атак украинской армии на территорию Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 31 мая
Перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Праге у него поинтересовались должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии".

"Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Белоруссии рассказали, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов.
В интервью Украина.ру историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии *Организация запрещена в России.
Максим Бардин
28 апреля, 07:19
Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и БелоруссииВашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
 
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