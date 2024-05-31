https://ukraina.ru/20240531/1055416780.html

Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии

Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии - 31.05.2024 Украина.ру

Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии

Литва не выступает против атак украинской армии на территорию Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 31 мая

2024-05-31T16:44

2024-05-31T16:44

2024-05-31T16:45

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Перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Праге у него поинтересовались должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии". Ранее в Белоруссии рассказали, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов. В интервью Украина.ру историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии *Организация запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240428/1054788033.html

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новости, литва, белоруссия, россия, всу, война, сво