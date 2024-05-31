Литва не против ударов ВСУ по Белоруссии
16:44 31.05.2024 (обновлено: 16:45 31.05.2024)
Литва не выступает против атак украинской армии на территорию Белоруссии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 31 мая
Перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Праге у него поинтересовались должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии".
"Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Белоруссии рассказали, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов.
В интервью Украина.ру историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии *Организация запрещена в России.
28 апреля, 07:19Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и БелоруссииВашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин