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В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов - 05.05.2024 Украина.ру
В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
Литве необходимо перестать поддерживать экстремистов, которые планируют сменить власть в Белоруссии, поскольку такие действия могут иметь эффект бумеранга. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник
2024-05-05T12:39
2024-05-05T12:39
2024-05-05T12:39
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литва
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экстремизм
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В интервью РИА Новости он отметил, что поддерживая террористов, Вильнюс сам рискует попасть под их воздействие. Министр подчеркнул, что власти Литвы осведомлены о нахождении в стране военизированных формирований, которые выступают против Белоруссии, однако "попустительствуют этому". Глава МИД предупредил, что любое пересечение красных линий в вопросе поддержки экстремистских или террористических формирований будет сопряжено с ответственностью. Ранее специалист по разведке сообщил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, литва, вильнюс, мид, терроризм, террорист, экстремизм, сво
Новости, Белоруссия, Литва, Вильнюс, МИД, терроризм, террорист, экстремизм, СВО
В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
Литве необходимо перестать поддерживать экстремистов, которые планируют сменить власть в Белоруссии, поскольку такие действия могут иметь эффект бумеранга. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник