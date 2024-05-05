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В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов

В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов - 05.05.2024 Украина.ру

В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов

Литве необходимо перестать поддерживать экстремистов, которые планируют сменить власть в Белоруссии, поскольку такие действия могут иметь эффект бумеранга. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

2024-05-05T12:39

2024-05-05T12:39

2024-05-05T12:39

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В интервью РИА Новости он отметил, что поддерживая террористов, Вильнюс сам рискует попасть под их воздействие. Министр подчеркнул, что власти Литвы осведомлены о нахождении в стране военизированных формирований, которые выступают против Белоруссии, однако "попустительствуют этому". Глава МИД предупредил, что любое пересечение красных линий в вопросе поддержки экстремистских или террористических формирований будет сопряжено с ответственностью. Ранее специалист по разведке сообщил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии.

https://ukraina.ru/20240424/1054694510.html

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новости, белоруссия, литва, вильнюс, мид, терроризм, террорист, экстремизм, сво