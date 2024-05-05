В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов - 05.05.2024 Украина.ру
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В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов - 05.05.2024 Украина.ру
В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов
Литве необходимо перестать поддерживать экстремистов, которые планируют сменить власть в Белоруссии, поскольку такие действия могут иметь эффект бумеранга. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник
2024-05-05T12:39
2024-05-05T12:39
новости
белоруссия
литва
вильнюс
мид
терроризм
террорист
экстремизм
сво
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В интервью РИА Новости он отметил, что поддерживая террористов, Вильнюс сам рискует попасть под их воздействие. Министр подчеркнул, что власти Литвы осведомлены о нахождении в стране военизированных формирований, которые выступают против Белоруссии, однако "попустительствуют этому". Глава МИД предупредил, что любое пересечение красных линий в вопросе поддержки экстремистских или террористических формирований будет сопряжено с ответственностью. Ранее специалист по разведке сообщил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии.
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новости, белоруссия, литва, вильнюс, мид, терроризм, террорист, экстремизм, сво
Новости, Белоруссия, Литва, Вильнюс, МИД, терроризм, террорист, экстремизм, СВО

В Белоруссии объяснили, чем для Литвы обернется поддержка экстремистов

12:39 05.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ
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Литве необходимо перестать поддерживать экстремистов, которые планируют сменить власть в Белоруссии, поскольку такие действия могут иметь эффект бумеранга. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник
В интервью РИА Новости он отметил, что поддерживая террористов, Вильнюс сам рискует попасть под их воздействие.
"Рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру. И зачастую эта игра осуществляется в том числе против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности", — уточнил Алейник.
Министр подчеркнул, что власти Литвы осведомлены о нахождении в стране военизированных формирований, которые выступают против Белоруссии, однако "попустительствуют этому".
Глава МИД предупредил, что любое пересечение красных линий в вопросе поддержки экстремистских или террористических формирований будет сопряжено с ответственностью.
Ранее специалист по разведке сообщил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии.
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