https://ukraina.ru/20240401/1054222630.html

"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии

"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии - 01.04.2024 Украина.ру

"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии

Белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность к удару гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков

2024-04-01T03:40

2024-04-01T03:40

2024-04-01T03:40

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Недавно литовские политики устроили большой шум. Оно заявляли, что полк Калиновского*, который среди всего прочего проходит тренировку не только в Польше, но и на территории Литвы, это достаточно опасная структура, которая может спровоцировать нападение на Белоруссию и ответный удар, рассказал историк.Может быть, литовские политики в данном случае действительно озвучивают ставший известный им сценарий, которого они опасаются. То, что с территории Литвы по Белоруссии действительно может быть нанесен удар силами полка Калиновского*, отметил Дюков.Необходимо понимать, что белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру*Организация запрещена в России.**Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html

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новости, литва, белоруссия, польша, александр дюков, граница, вильнюс, политик, всу, украина, россия, националисты, белорусские националисты