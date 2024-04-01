"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии - 01.04.2024 Украина.ру
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"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии
"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии - 01.04.2024 Украина.ру
"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии
Белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность к удару гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
2024-04-01T03:40
2024-04-01T03:40
новости
литва
белоруссия
польша
александр дюков
граница
вильнюс
политик
всу
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Недавно литовские политики устроили большой шум. Оно заявляли, что полк Калиновского*, который среди всего прочего проходит тренировку не только в Польше, но и на территории Литвы, это достаточно опасная структура, которая может спровоцировать нападение на Белоруссию и ответный удар, рассказал историк.Может быть, литовские политики в данном случае действительно озвучивают ставший известный им сценарий, которого они опасаются. То, что с территории Литвы по Белоруссии действительно может быть нанесен удар силами полка Калиновского*, отметил Дюков.Необходимо понимать, что белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру*Организация запрещена в России.**Признан в России экстремистом и террористом.
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новости, литва, белоруссия, польша, александр дюков, граница, вильнюс, политик, всу, украина, россия, националисты, белорусские националисты
Новости, Литва, Белоруссия, Польша, Александр Дюков, граница, Вильнюс, политик, ВСУ, Украина, Россия, националисты, белорусские националисты

"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии

03:40 01.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность к удару гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Недавно литовские политики устроили большой шум. Оно заявляли, что полк Калиновского*, который среди всего прочего проходит тренировку не только в Польше, но и на территории Литвы, это достаточно опасная структура, которая может спровоцировать нападение на Белоруссию и ответный удар, рассказал историк.
"Может быть, литовские политики в данном случае говорят исключительно о своей паранойе, а у них есть паранойя относительно Вильнюса. Они считают всегда, что Вильнюс у них кто-то хочет отнять. То белорусы, то русские, то поляки", - добавил публицист.
Может быть, литовские политики в данном случае действительно озвучивают ставший известный им сценарий, которого они опасаются. То, что с территории Литвы по Белоруссии действительно может быть нанесен удар силами полка Калиновского*, отметил Дюков.
Необходимо понимать, что белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру
*Организация запрещена в России.
**Признан в России экстремистом и террористом.
Армен Гаспарян интервью
Вчера, 11:56
Армен Гаспарян: Украина извлекла выгоду и тут же получила удар, а Россия прошла новую точку сборкиКогда стали появляться кадры первых допросов боевиков в лесу в Брянской области, больше всего поразило самообладание наших мужиков. Понятно, что нашим силовикам хотелось их просто разорвать. Но они оказались верны присяге. Они показали, что мы не в банде живем, а в государстве
 
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