"Паранойя Вильнюса": историк объяснил, почему Литва боится, что "полк Калиновского"* ударит по Белоруссии
Белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность к удару гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Недавно литовские политики устроили большой шум. Оно заявляли, что полк Калиновского*, который среди всего прочего проходит тренировку не только в Польше, но и на территории Литвы, это достаточно опасная структура, которая может спровоцировать нападение на Белоруссию и ответный удар, рассказал историк.
"Может быть, литовские политики в данном случае говорят исключительно о своей паранойе, а у них есть паранойя относительно Вильнюса. Они считают всегда, что Вильнюс у них кто-то хочет отнять. То белорусы, то русские, то поляки", - добавил публицист.
Может быть, литовские политики в данном случае действительно озвучивают ставший известный им сценарий, которого они опасаются. То, что с территории Литвы по Белоруссии действительно может быть нанесен удар силами полка Калиновского*, отметил Дюков.
Необходимо понимать, что белорусская граница со стороны Украины прикрыта очень серьезно. То есть если полк Калиновского* попытается идти с украинской стороны, то здесь готовность гораздо выше, чем со стороны Литвы или Польши, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру
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