https://ukraina.ru/20240531/1055416041.html

Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России

Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России - 31.05.2024 Украина.ру

Включая HIMARS: стало известно, каким оружием США разрешили бить по России

Журналисты The Wall Street Journal выяснили, что Соединенные Штаты разрешили Украине применять HIMARS против России

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

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himars

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вооружения

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Президент США Джо Байден накануне разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. При этом запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остается в силе.Журналисты The New York Times сообщили, что Украина может начать атаковать Россию американским оружием "в течение нескольких часов или дней".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидеров западных стран. "Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории", - заявил он. Пресс-секретарь подчеркнул, что это свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт.Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время

https://ukraina.ru/20240531/1055406873.html

сша

украина

россия

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новости, сша, украина, россия, дмитрий песков, джо байден, the wall street journal, himars, оружие, вооружения