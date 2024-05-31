Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину - 31.05.2024 Украина.ру
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Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину
Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину - 31.05.2024 Украина.ру
Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину
В Москве 30 мая прошел форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летию издания. Одним из приглашённых гостей, которые выступали на мероприятии и участвовали в обсуждении будущего Украины и России, был Дмитрий Табачник, в прошлом вице-премьер Украины, министр образования и науки
2024-05-31T17:51
2024-05-31T17:51
интервью
украина
россия
леонид кучма
виктор ющенко
виктор янукович
украина.ру
нато
днепропетровск
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Выступление Дмитрия Владимировича вызвало большой интерес среди гостей, а также спровоцировало дискуссию. Напомним, Табачник был свидетелем и участником драматичных событий 2014 года в Киеве. Тем интереснее было продолжить беседу с ним уже на полях форума.- Мы с вами записываем интервью на форсайт-форуме Украина.ру, который называется "Какая победа нам нужна?" Имея за плечами богатое политическое прошлое на Украине, как вы ответите на этот вопрос?- Политические границы и форму военной победы, безусловно, может определить только Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации президент России Владимир Владимирович Путин, опираясь на сумму мнений военных специалистов, специалистов по развитию военной экономики. Опираясь на их мнение, он сможет определить, что будет считаться малым результатом, достаточным или общим. Если говорить о гуманитарной, идеологической победе, то здесь параметры её проще подсказать. Более того, мне кажется, что мы все ─ гражданское общество, представители экспертного сообщества, преподаватели вузов, учёные ─ можем внести свою лепту и помочь, как бы пафосно это ни звучало, даже президенту. Созданием атмосферы единства в обществе и определенной непримиримости к предателям. Понимаете, великий Махатма Ганди в свое время подрубил, казалось, незыблемое британское могущество и владение Индией - очень сложной задачей, но простым решением. Он призвал всех индусов, кому дорога Родина, не покупать британские товары. Он сказал, что для этого не надо драться с полицейскими, идти на пули, надо просто не отдавать свои деньги тем, кто поработил нашу родину. И это сила гражданского общества. Вот если бы все мы не покупали книги Акунина*, билеты на спектакли Туминаса, на пошлые сценические экзерсисы Ахеджаковой*, то президенту было бы намного легче опираться на консолидацию общества (она и сейчас достаточно высокая) и на определённую непримиримость. То есть, мы не хотим сотрудничать с людьми, которые исповедуют людоедские ценности, которые выступают и политически, и с оружием в руках за разрушение православия, института семьи и многих других просто нормальных вещей. Я недавно прочитал интересную цитату бывшего многолетнего министра иностранных дел Сингапура, где он говорит: "Какое счастье, что мы принадлежим к миру, который не охвачен поклонением противоестественным ценностям, нечеловеческим". Вот эта позиция. Мне кажется, что идеологическая победа над нацистским режимом на Украине должна заключаться в демонтаже политической, идеологической и образовательной системы, которая за 30 лет сделала, к сожалению, очень многое для стравливания разных ветвей одного народа ─ русских и украинцев.- Выступая на первой панели форума, вы много говорили об ошибках российских политиков середины 90-х, начала нулевых, которые привели к утрате понимания реальности на Украине…- Я говорил о взаимных ошибках… очень много ошибалось украинское руководство. Ну, скажем, к позитивным фигурам в украинском руководстве я отношу в большей степен, Леонида Кучму и Виктора Януковича, потому что если брать математический вектор хорошего и плохого, то, мне кажется, что позитивного в их деятельности будет, по крайней мере, не меньше.-… всё-таки подробнее хотелось бы остановиться на украинских ошибках. Кстати, вы упомянули Кучму, но как раз именно при Кучме появилась эта знаменитая, уже заезженная фраза (название книги) "Украина – не Россия". И именно при Кучме началось это движение Украины в НАТО…- При Кучме появился этот фразеологизм благодаря очень умному, талантливому, циничному, я бы даже сказал подлому человеку Виктору Михайловичу Пинчуку – второму зятю Кучмы, уроженцу Днепропетровска, которому любой ценой нужно было из маленького провинциального парвеню из неизвестно какой страны, которую на карте-то крупные американские деятели найти не могут, влезть в американский истеблишмент. Он с упрямством прокладывал дорогу к сердцу, к фонду, кошельку четы Клинтон как одной из самых влиятельных семей Соединенных Штатов. И он, естественно, нанял людей, которые написали книгу "Украина – не Россия". Название дали Пинчук и его политологи. Когда Кучма дарил мне один из первых экземпляров этой книги, я нашёл в ней три ошибки, подчеркнул, ну расстроил Леонида Даниловича. Но это просто воспоминания.А в чём были самые главные ошибки в целом руководства Украины? В абсолютном примате, даже в позитивном восприятии экономики. Кучма считал, что нужно поднять пенсии, увеличить зарплаты, накормить бюджетников ─ это главное, а все разговоры о культуре, какой репертуар в театрах, что издают, какая школьная программа - для него, как для директора самого большого в прошлом завода в Советском Союзе, были вторичны. Дальше пришёл преемник - человек с элементами юродивого, с очень плохим провинциальным образованием тернопольского института ─ Ющенко. Самое страшное, если человек вообще не читал книг, но еще страшнее тот человек, который прочитал одну книгу и решил, что ему достаточно на всю жизнь.Вот Ющенко прочитал одну книгу по истории Украины, то ли Грушевского, но сомневаюсь, скорее, Субтельного. Это экстракт националистической мысли, заказанной спецслужбами и изготовленной канадским историком Орестом Субтельным. И он (Ющенко) решил, что с одной книги он познал всю историю Украины.Ющенко тоже считал, что самое главное ─ это экономика. Но он уделял большее внимания гуманитарной сфере. Представители элиты Украины, доминирующей на Юго-Востоке (Днепропетровск, Донецк, Луганск), считали, что самое главное - взять под себя, покорить командные высоты: машиностроение, металлургию, металлы, обработку, минералы, добычу, транспорт, связь. А уже имея это в руках, они смогут успешно править Украиной.И в своих расчетах очень ошиблись. Значительно меньшими вложениями американские государственные политические и специальные институты, поддерживая выходцев в основном с Западной Украины и политических коллаборантов из Центральной, намного более дёшево овладели всей Украиной. Потому что если сравнить, сколько магнаты юга, востока и центра Украины вложили в индустрию, в транспорт, связь, металлургию, даже в аграрный сектор, то это несоизмеримо больше, чем потратили различные соросовские фонды**, аденауэровские, фулбрайтовские на оболванивание молодёжи, на заманивание на свою сторону гуманитарной интеллигенции. Главная ошибка - это абсолютный примат экономики. У меня даже есть смутное подозрение, что большинство руководителей Украины старшего возраста слишком хорошо училось в советских высших учебных заведениях и запомнило постулат марксизма, что экономика и производственные отношения первичны, а идеология ─ всего лишь надстройка. И для них колоссальным разочарованием, трагедией, неприятным открытием было то, что, оказывается, идеология, активно направляемая, может манипулировать экономикой.- Будучи на Украине, пребывая во власти, в какой момент вы почувствовали, что страна драматично идет к краху и точка невозврата пройдена? Когда это случилось?- В тот момент, когда президенту Украины Виктору Януковичу не хватило политической воли дать команду просто выполнить действующее законодательство Украины и прекратить беспорядки в центре столицы. Сил и средств у него было более чем достаточно.* - признан в РФ иноагентом** - организация, признанная в РФ нежелательной
https://ukraina.ru/20240530/1055392258.html
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Виктория Титова
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интервью, украина, россия, леонид кучма, виктор ющенко, виктор янукович, украина.ру, нато, днепропетровск
Интервью, Украина, Россия, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Украина.ру, НАТО, Днепропетровск

Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину

17:51 31.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДмитрий Табачник
Дмитрий Табачник - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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В Москве 30 мая прошел форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летию издания. Одним из приглашённых гостей, которые выступали на мероприятии и участвовали в обсуждении будущего Украины и России, был Дмитрий Табачник, в прошлом вице-премьер Украины, министр образования и науки
Выступление Дмитрия Владимировича вызвало большой интерес среди гостей, а также спровоцировало дискуссию. Напомним, Табачник был свидетелем и участником драматичных событий 2014 года в Киеве. Тем интереснее было продолжить беседу с ним уже на полях форума.
- Мы с вами записываем интервью на форсайт-форуме Украина.ру, который называется "Какая победа нам нужна?" Имея за плечами богатое политическое прошлое на Украине, как вы ответите на этот вопрос?
- Политические границы и форму военной победы, безусловно, может определить только Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации президент России Владимир Владимирович Путин, опираясь на сумму мнений военных специалистов, специалистов по развитию военной экономики. Опираясь на их мнение, он сможет определить, что будет считаться малым результатом, достаточным или общим.
Если говорить о гуманитарной, идеологической победе, то здесь параметры её проще подсказать. Более того, мне кажется, что мы все ─ гражданское общество, представители экспертного сообщества, преподаватели вузов, учёные ─ можем внести свою лепту и помочь, как бы пафосно это ни звучало, даже президенту. Созданием атмосферы единства в обществе и определенной непримиримости к предателям.
Понимаете, великий Махатма Ганди в свое время подрубил, казалось, незыблемое британское могущество и владение Индией - очень сложной задачей, но простым решением. Он призвал всех индусов, кому дорога Родина, не покупать британские товары. Он сказал, что для этого не надо драться с полицейскими, идти на пули, надо просто не отдавать свои деньги тем, кто поработил нашу родину. И это сила гражданского общества.
Вот если бы все мы не покупали книги Акунина*, билеты на спектакли Туминаса, на пошлые сценические экзерсисы Ахеджаковой*, то президенту было бы намного легче опираться на консолидацию общества (она и сейчас достаточно высокая) и на определённую непримиримость. То есть, мы не хотим сотрудничать с людьми, которые исповедуют людоедские ценности, которые выступают и политически, и с оружием в руках за разрушение православия, института семьи и многих других просто нормальных вещей.
Я недавно прочитал интересную цитату бывшего многолетнего министра иностранных дел Сингапура, где он говорит: "Какое счастье, что мы принадлежим к миру, который не охвачен поклонением противоестественным ценностям, нечеловеческим". Вот эта позиция.
Мне кажется, что идеологическая победа над нацистским режимом на Украине должна заключаться в демонтаже политической, идеологической и образовательной системы, которая за 30 лет сделала, к сожалению, очень многое для стравливания разных ветвей одного народа ─ русских и украинцев.
Вчера, 17:12
Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать УкраинуВ четверг, 30 мая, в Москве прошел форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный Украина.ру и приуроченный к 10-летию издания
- Выступая на первой панели форума, вы много говорили об ошибках российских политиков середины 90-х, начала нулевых, которые привели к утрате понимания реальности на Украине…
- Я говорил о взаимных ошибках… очень много ошибалось украинское руководство. Ну, скажем, к позитивным фигурам в украинском руководстве я отношу в большей степен, Леонида Кучму и Виктора Януковича, потому что если брать математический вектор хорошего и плохого, то, мне кажется, что позитивного в их деятельности будет, по крайней мере, не меньше.
-… всё-таки подробнее хотелось бы остановиться на украинских ошибках. Кстати, вы упомянули Кучму, но как раз именно при Кучме появилась эта знаменитая, уже заезженная фраза (название книги) "Украина – не Россия". И именно при Кучме началось это движение Украины в НАТО…
- При Кучме появился этот фразеологизм благодаря очень умному, талантливому, циничному, я бы даже сказал подлому человеку Виктору Михайловичу Пинчуку – второму зятю Кучмы, уроженцу Днепропетровска, которому любой ценой нужно было из маленького провинциального парвеню из неизвестно какой страны, которую на карте-то крупные американские деятели найти не могут, влезть в американский истеблишмент.
Он с упрямством прокладывал дорогу к сердцу, к фонду, кошельку четы Клинтон как одной из самых влиятельных семей Соединенных Штатов. И он, естественно, нанял людей, которые написали книгу "Украина – не Россия". Название дали Пинчук и его политологи. Когда Кучма дарил мне один из первых экземпляров этой книги, я нашёл в ней три ошибки, подчеркнул, ну расстроил Леонида Даниловича. Но это просто воспоминания.
Вчера, 17:43
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войныПолитолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
А в чём были самые главные ошибки в целом руководства Украины? В абсолютном примате, даже в позитивном восприятии экономики. Кучма считал, что нужно поднять пенсии, увеличить зарплаты, накормить бюджетников ─ это главное, а все разговоры о культуре, какой репертуар в театрах, что издают, какая школьная программа - для него, как для директора самого большого в прошлом завода в Советском Союзе, были вторичны.
Дальше пришёл преемник - человек с элементами юродивого, с очень плохим провинциальным образованием тернопольского института ─ Ющенко. Самое страшное, если человек вообще не читал книг, но еще страшнее тот человек, который прочитал одну книгу и решил, что ему достаточно на всю жизнь.
Вот Ющенко прочитал одну книгу по истории Украины, то ли Грушевского, но сомневаюсь, скорее, Субтельного. Это экстракт националистической мысли, заказанной спецслужбами и изготовленной канадским историком Орестом Субтельным. И он (Ющенко) решил, что с одной книги он познал всю историю Украины.
Ющенко тоже считал, что самое главное ─ это экономика. Но он уделял большее внимания гуманитарной сфере. Представители элиты Украины, доминирующей на Юго-Востоке (Днепропетровск, Донецк, Луганск), считали, что самое главное - взять под себя, покорить командные высоты: машиностроение, металлургию, металлы, обработку, минералы, добычу, транспорт, связь. А уже имея это в руках, они смогут успешно править Украиной.
И в своих расчетах очень ошиблись. Значительно меньшими вложениями американские государственные политические и специальные институты, поддерживая выходцев в основном с Западной Украины и политических коллаборантов из Центральной, намного более дёшево овладели всей Украиной.
Потому что если сравнить, сколько магнаты юга, востока и центра Украины вложили в индустрию, в транспорт, связь, металлургию, даже в аграрный сектор, то это несоизмеримо больше, чем потратили различные соросовские фонды**, аденауэровские, фулбрайтовские на оболванивание молодёжи, на заманивание на свою сторону гуманитарной интеллигенции.
Главная ошибка - это абсолютный примат экономики. У меня даже есть смутное подозрение, что большинство руководителей Украины старшего возраста слишком хорошо училось в советских высших учебных заведениях и запомнило постулат марксизма, что экономика и производственные отношения первичны, а идеология ─ всего лишь надстройка. И для них колоссальным разочарованием, трагедией, неприятным открытием было то, что, оказывается, идеология, активно направляемая, может манипулировать экономикой.
- Будучи на Украине, пребывая во власти, в какой момент вы почувствовали, что страна драматично идет к краху и точка невозврата пройдена? Когда это случилось?
- В тот момент, когда президенту Украины Виктору Януковичу не хватило политической воли дать команду просто выполнить действующее законодательство Украины и прекратить беспорядки в центре столицы. Сил и средств у него было более чем достаточно.
* - признан в РФ иноагентом
** - организация, признанная в РФ нежелательной
 
ИнтервьюУкраинаРоссияЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоВиктор ЯнуковичУкраина.руНАТОДнепропетровск
 
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17:51Дмитрий Табачник: Деньги победили идеологию и разрушили Украину
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17:45Польша передает Украине оружие без ограничений в использовании
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17:08Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в США
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