https://ukraina.ru/20240531/1055389728.html

Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти

Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти - 31.05.2024 Украина.ру

Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти

Украинский конфликт безусловно закончится переговорами – в этом солидарны обе стороны. Неясно, правда, будут ли прямые переговоры – Зеленский от них отказывается, но и Россия видит соглашение с Украиной только частью более масштабного процесса, где участвуют более серьёзные игроки, в то время как Украина просто недостаточно суверенна

2024-05-31T06:17

2024-05-31T06:17

2024-05-31T06:17

переговоры

легитимность

украина

запад

россия

выборы

владимир зеленский

руслан стефанчук

мнения

владимир путин

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После завершения военной части конфликта отношения между сторонами всё равно должны быть урегулированы и сразу же возникает вопрос относительно легитимности власти с тем, чтобы соглашения не были отменены на основании неправомочности подписавших их лиц.Российское руководство полностью легитимно и признано сколько-нибудь значимыми мировыми игроками. То обстоятельство, что Украина не признала избрания Владимира Путина президентом, создаёт проблемы, в основном, самой Украине. Не наше дело им подсказывать как её решить.А вот с Украиной получается интересно…Заявления российского президента о нелегитимности Зеленского и легитимности Стефанчука обозначили не только обеспокоенность российской стороны вопросом полномочий, но и определённую политическую последовательность – в 2014 году российская сторона продемонстрировала готовность к переговорам, оперативно признав полномочия прямо скажем не слишком легитимного президента Порошенко.В данном случае также демонстрируется готовность к диалогу – российская сторона не только указала, с кем переговоры точно невозможны по сугубо юридическим причинам, но и дала выбор – с кем переговоры по тем же причинам возможны.Справедливости ради надо отметить, что с точки зрения политико-юридической спикер Стефанчук ничем не лучше президента Зеленского, а во многих отношениях даже хуже.Во-первых, он всё же не первое лицо государства и даже не и.о. В украинской Конституции есть исчерпывающий перечень условий, при которых спикер замещает президента. Завершения срока полномочий среди них нет – в этом случае полномочия слагаются перед новоизбранным президентом.Эксперты, впрочем, предложили выход из этого положения, предложив политико-правовую сделку, в рамках которой Зеленский сам передаст полномочия Стефанчуку. Но Зеленский, понятно, ничего никому не отдаст (мы вообще сомневаемся, что он отдал бы даже в случае поражения на выборах, но мы к нему несколько пристрастны).Во-вторых, если предшественник нынешнего спикера Дмитрий Разумков хотя бы пытался демонстрировать независимость и равноудалённость (что очень непросто в Раде с монопартийным большинством), то функции Стефанчука в нынешней политической системе вообще непонятны – большинством рулит Арахамия, с оппозицией договаривается Ермак. А спикер просто слово даёт.В-третьих, он представитель власти Зеленского со всеми её недостатками, включая неполную субъектность государства как такового со всеми его органами.В-четвёртых, не следует преувеличивать легитимность Рады и спикера – с точки зрения чисто юридической всё так, как сказал наш президент, но с точки зрения политико-юридической легитимны они только за счёт законодательной оговорки, а так они просрочены в ещё большей степени, что президент – выборы должны были состояться в октябре прошлого года.В-пятых, Стефанчук как публичный политик ничего из себя не представляет и никакой общественной поддержки не имеет. Достоинство этого статуса в том, что он действительно может подписать всё, что угодно – он ничем не рискует, а недостаток в том, что общество не считает, что он вправе что-то подписывать.Всё вместе это существенно ограничивает функционал Стефанчука. Заключать с его участием сколько-нибудь серьёзные соглашения нельзя.Учитывая всё сказанное, признание Россией формального наличия полномочий у Стефанчука и Верховной Рады не означает, что с ними можно иметь дело. Легитимность их тоже неполная.Логично предположить, что своими заявлениями российский президент подал Западу сигнал: если вы действительно хотите прекратить конфликт и начать переговорный процесс, одних заявлений о признании Зеленского "легитимным президентом" будет недостаточно. Необходимо предъявить полностью легитимную власть. При этом российская сторона заранее указывает – она не возражает, чтобы выборы новой власти были назначены нынешним парламентом. На большее мы, очевидно не рассчитываем.Разумеется, сохраняется довольно высокий риск того, что новоизбранная власть будет представлена тем же Зеленским и его партией (не обязательно именно "Слугой народа") – сейчас его рейтинг рухнул из-за закона о мобилизации, но если в ближайшее время будет подписано мирное соглашение, то мобилизация, напротив, повлияет на него позитивно – дело можно повернуть так, как будто война прекратилась именно благодаря мобилизации.Однако, второе издание Зеленского имеет и свои сильные стороны – легитимность и большую готовность к заключению соглашений.Самое важное здесь, пожалуй, то, что вопросами установления легитимной власти на Украине должен заниматься Запад – Россия только объясняет, кто может, а кто не может представлять Украину, причём из соображений сугубо правовых. А Запад пусть сам решает – в конце концов, это ему надо сохранить нынешнее украинского государство и оптимизировать свои собственные расходы на конфликт. И чем дольше он будет тянуть с проведением выборов, тем больше проблем и тем менее предсказуемыми будут результаты выборов.О новых проблемах заключения мирного соглашения по результатам спецоперации - в статье Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом

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