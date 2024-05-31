https://ukraina.ru/20240531/1055389728.html
Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти - 31.05.2024 Украина.ру
Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
Украинский конфликт безусловно закончится переговорами – в этом солидарны обе стороны. Неясно, правда, будут ли прямые переговоры – Зеленский от них отказывается, но и Россия видит соглашение с Украиной только частью более масштабного процесса, где участвуют более серьёзные игроки, в то время как Украина просто недостаточно суверенна
2024-05-31T06:17
2024-05-31T06:17
2024-05-31T06:17
переговоры
легитимность
украина
запад
россия
выборы
владимир зеленский
руслан стефанчук
мнения
владимир путин
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052480180_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_5d99fc93aee186094da57eadfffa3225.jpg
После завершения военной части конфликта отношения между сторонами всё равно должны быть урегулированы и сразу же возникает вопрос относительно легитимности власти с тем, чтобы соглашения не были отменены на основании неправомочности подписавших их лиц.Российское руководство полностью легитимно и признано сколько-нибудь значимыми мировыми игроками. То обстоятельство, что Украина не признала избрания Владимира Путина президентом, создаёт проблемы, в основном, самой Украине. Не наше дело им подсказывать как её решить.А вот с Украиной получается интересно…Заявления российского президента о нелегитимности Зеленского и легитимности Стефанчука обозначили не только обеспокоенность российской стороны вопросом полномочий, но и определённую политическую последовательность – в 2014 году российская сторона продемонстрировала готовность к переговорам, оперативно признав полномочия прямо скажем не слишком легитимного президента Порошенко.В данном случае также демонстрируется готовность к диалогу – российская сторона не только указала, с кем переговоры точно невозможны по сугубо юридическим причинам, но и дала выбор – с кем переговоры по тем же причинам возможны.Справедливости ради надо отметить, что с точки зрения политико-юридической спикер Стефанчук ничем не лучше президента Зеленского, а во многих отношениях даже хуже.Во-первых, он всё же не первое лицо государства и даже не и.о. В украинской Конституции есть исчерпывающий перечень условий, при которых спикер замещает президента. Завершения срока полномочий среди них нет – в этом случае полномочия слагаются перед новоизбранным президентом.Эксперты, впрочем, предложили выход из этого положения, предложив политико-правовую сделку, в рамках которой Зеленский сам передаст полномочия Стефанчуку. Но Зеленский, понятно, ничего никому не отдаст (мы вообще сомневаемся, что он отдал бы даже в случае поражения на выборах, но мы к нему несколько пристрастны).Во-вторых, если предшественник нынешнего спикера Дмитрий Разумков хотя бы пытался демонстрировать независимость и равноудалённость (что очень непросто в Раде с монопартийным большинством), то функции Стефанчука в нынешней политической системе вообще непонятны – большинством рулит Арахамия, с оппозицией договаривается Ермак. А спикер просто слово даёт.В-третьих, он представитель власти Зеленского со всеми её недостатками, включая неполную субъектность государства как такового со всеми его органами.В-четвёртых, не следует преувеличивать легитимность Рады и спикера – с точки зрения чисто юридической всё так, как сказал наш президент, но с точки зрения политико-юридической легитимны они только за счёт законодательной оговорки, а так они просрочены в ещё большей степени, что президент – выборы должны были состояться в октябре прошлого года.В-пятых, Стефанчук как публичный политик ничего из себя не представляет и никакой общественной поддержки не имеет. Достоинство этого статуса в том, что он действительно может подписать всё, что угодно – он ничем не рискует, а недостаток в том, что общество не считает, что он вправе что-то подписывать.Всё вместе это существенно ограничивает функционал Стефанчука. Заключать с его участием сколько-нибудь серьёзные соглашения нельзя.Учитывая всё сказанное, признание Россией формального наличия полномочий у Стефанчука и Верховной Рады не означает, что с ними можно иметь дело. Легитимность их тоже неполная.Логично предположить, что своими заявлениями российский президент подал Западу сигнал: если вы действительно хотите прекратить конфликт и начать переговорный процесс, одних заявлений о признании Зеленского "легитимным президентом" будет недостаточно. Необходимо предъявить полностью легитимную власть. При этом российская сторона заранее указывает – она не возражает, чтобы выборы новой власти были назначены нынешним парламентом. На большее мы, очевидно не рассчитываем.Разумеется, сохраняется довольно высокий риск того, что новоизбранная власть будет представлена тем же Зеленским и его партией (не обязательно именно "Слугой народа") – сейчас его рейтинг рухнул из-за закона о мобилизации, но если в ближайшее время будет подписано мирное соглашение, то мобилизация, напротив, повлияет на него позитивно – дело можно повернуть так, как будто война прекратилась именно благодаря мобилизации.Однако, второе издание Зеленского имеет и свои сильные стороны – легитимность и большую готовность к заключению соглашений.Самое важное здесь, пожалуй, то, что вопросами установления легитимной власти на Украине должен заниматься Запад – Россия только объясняет, кто может, а кто не может представлять Украину, причём из соображений сугубо правовых. А Запад пусть сам решает – в конце концов, это ему надо сохранить нынешнее украинского государство и оптимизировать свои собственные расходы на конфликт. И чем дольше он будет тянуть с проведением выборов, тем больше проблем и тем менее предсказуемыми будут результаты выборов.О новых проблемах заключения мирного соглашения по результатам спецоперации - в статье Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом
https://ukraina.ru/20240521/1055190165.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
переговоры, легитимность, украина, запад, россия, выборы, владимир зеленский, руслан стефанчук, мнения, владимир путин, рада, верховная рада, слуга народа
Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
Украинский конфликт безусловно закончится переговорами – в этом солидарны обе стороны. Неясно, правда, будут ли прямые переговоры – Зеленский от них отказывается, но и Россия видит соглашение с Украиной только частью более масштабного процесса, где участвуют более серьёзные игроки, в то время как Украина просто недостаточно суверенна
После завершения военной части конфликта отношения между сторонами всё равно должны быть урегулированы и сразу же возникает вопрос относительно легитимности власти с тем, чтобы соглашения не были отменены на основании неправомочности подписавших их лиц.
Российское руководство полностью легитимно и признано сколько-нибудь значимыми мировыми игроками. То обстоятельство, что Украина не признала избрания Владимира Путина
президентом, создаёт проблемы, в основном, самой Украине. Не наше дело им подсказывать как её решить.
А вот с Украиной получается интересно…
Заявления российского президента о нелегитимности Зеленского
и легитимности Стефанчука
обозначили не только обеспокоенность российской стороны вопросом полномочий, но и определённую политическую последовательность – в 2014 году российская сторона продемонстрировала готовность к переговорам, оперативно признав полномочия прямо скажем не слишком легитимного президента Порошенко
.
В данном случае также демонстрируется готовность к диалогу – российская сторона не только указала, с кем переговоры точно невозможны по сугубо юридическим причинам, но и дала выбор – с кем переговоры по тем же причинам возможны.
Справедливости ради надо отметить, что с точки зрения политико-юридической спикер Стефанчук ничем не лучше президента Зеленского, а во многих отношениях даже хуже.
Во-первых, он всё же не первое лицо государства и даже не и.о. В украинской Конституции есть исчерпывающий перечень условий, при которых спикер замещает президента. Завершения срока полномочий среди них нет – в этом случае полномочия слагаются перед новоизбранным президентом.
Эксперты, впрочем, предложили выход из этого положения, предложив политико-правовую сделку, в рамках которой Зеленский сам передаст полномочия Стефанчуку. Но Зеленский, понятно, ничего никому не отдаст (мы вообще сомневаемся, что он отдал бы даже в случае поражения на выборах, но мы к нему несколько пристрастны).
Во-вторых, если предшественник нынешнего спикера Дмитрий Разумков
хотя бы пытался демонстрировать независимость и равноудалённость (что очень непросто в Раде с монопартийным большинством), то функции Стефанчука в нынешней политической системе вообще непонятны – большинством рулит Арахамия
, с оппозицией договаривается Ермак
. А спикер просто слово даёт.
В-третьих, он представитель власти Зеленского со всеми её недостатками, включая неполную субъектность государства как такового со всеми его органами.
В-четвёртых, не следует преувеличивать легитимность Рады и спикера – с точки зрения чисто юридической всё так, как сказал наш президент, но с точки зрения политико-юридической легитимны они только за счёт законодательной оговорки, а так они просрочены в ещё большей степени, что президент – выборы должны были состояться в октябре прошлого года.
В-пятых, Стефанчук как публичный политик ничего из себя не представляет и никакой общественной поддержки не имеет. Достоинство этого статуса в том, что он действительно может подписать всё, что угодно – он ничем не рискует, а недостаток в том, что общество не считает, что он вправе что-то подписывать.
Всё вместе это существенно ограничивает функционал Стефанчука. Заключать с его участием сколько-нибудь серьёзные соглашения нельзя.
Учитывая всё сказанное, признание Россией формального наличия полномочий у Стефанчука и Верховной Рады не означает, что с ними можно иметь дело. Легитимность их тоже неполная.
Логично предположить, что своими заявлениями российский президент подал Западу сигнал: если вы действительно хотите прекратить конфликт и начать переговорный процесс, одних заявлений о признании Зеленского "легитимным президентом" будет недостаточно. Необходимо предъявить полностью легитимную власть. При этом российская сторона заранее указывает – она не возражает, чтобы выборы новой власти были назначены нынешним парламентом. На большее мы, очевидно не рассчитываем.
Разумеется, сохраняется довольно высокий риск того, что новоизбранная власть будет представлена тем же Зеленским и его партией (не обязательно именно "Слугой народа") – сейчас его рейтинг рухнул из-за закона о мобилизации, но если в ближайшее время будет подписано мирное соглашение, то мобилизация, напротив, повлияет на него позитивно – дело можно повернуть так, как будто война прекратилась именно благодаря мобилизации.
Однако, второе издание Зеленского имеет и свои сильные стороны – легитимность и большую готовность к заключению соглашений.
Самое важное здесь, пожалуй, то, что вопросами установления легитимной власти на Украине должен заниматься Запад – Россия только объясняет, кто может, а кто не может представлять Украину, причём из соображений сугубо правовых. А Запад пусть сам решает – в конце концов, это ему надо сохранить нынешнее украинского государство и оптимизировать свои собственные расходы на конфликт. И чем дольше он будет тянуть с проведением выборов, тем больше проблем и тем менее предсказуемыми будут результаты выборов.
О новых проблемах заключения мирного соглашения по результатам спецоперации - в статье Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом