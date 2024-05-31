https://ukraina.ru/20240531/1055389387.html

Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова

Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова - 31.05.2024 Украина.ру

Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова

Если ВС РФ из Курской области пойдут на Житомир через Чернигов, а второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками. Таким образом можно охватить Киев с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-05-31T06:00

2024-05-31T06:00

2024-05-31T06:00

новости

киев

сумы

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чернигов

полтава

житомир

белгород

наступление

вс рф

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Если посмотреть на карту боевых действий, то мы имеем огромную дугу от Сум до низовья Днепра. Это похоже на большой выгнутый серп. Сейчас можно воспользоваться моментом и активизироваться в Сумской и Черниговской областях, пока ВСУ не построили там укрепления, рассказал эксперт.Одни части российских сил будет двигаться на Полтаву, по-другому просто никак. Если попытаться обойти Славянск, можно опять завязнуть в позиционных боях, добавил политолог.Если российская армия из Курской области пойдет на Житомир через Чернигов и если второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками. Таким образом можно охватить Киев с севера и с юга и лишим ВСУ западной помощи, указал "Да, это сложно. Да, у нас будут растянутые коммуникации. Но от Белгорода до Киева по прямой около 400 километров. Я не думаю, что это расстояние – непомерная задача для наших войск", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, как российские бойцы занимают новые высоты в Липцах можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

https://ukraina.ru/20240530/1055368998.html

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сумы

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полтава

житомир

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