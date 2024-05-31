Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова - 31.05.2024 Украина.ру
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Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова
Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова - 31.05.2024 Украина.ру
Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова
Если ВС РФ из Курской области пойдут на Житомир через Чернигов, а второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками. Таким образом можно охватить Киев с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-05-31T06:00
2024-05-31T06:00
новости
киев
сумы
россия
чернигов
полтава
житомир
белгород
наступление
вс рф
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Если посмотреть на карту боевых действий, то мы имеем огромную дугу от Сум до низовья Днепра. Это похоже на большой выгнутый серп. Сейчас можно воспользоваться моментом и активизироваться в Сумской и Черниговской областях, пока ВСУ не построили там укрепления, рассказал эксперт.Одни части российских сил будет двигаться на Полтаву, по-другому просто никак. Если попытаться обойти Славянск, можно опять завязнуть в позиционных боях, добавил политолог.Если российская армия из Курской области пойдет на Житомир через Чернигов и если второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками. Таким образом можно охватить Киев с севера и с юга и лишим ВСУ западной помощи, указал "Да, это сложно. Да, у нас будут растянутые коммуникации. Но от Белгорода до Киева по прямой около 400 километров. Я не думаю, что это расстояние – непомерная задача для наших войск", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, как российские бойцы занимают новые высоты в Липцах можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
https://ukraina.ru/20240530/1055368998.html
киев
сумы
россия
чернигов
полтава
житомир
белгород
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Новости
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новости, киев, сумы, россия, чернигов, полтава, житомир, белгород, наступление, вс рф, бои, спецоперация
Новости, Киев, Сумы, Россия, Чернигов, Полтава, Житомир, Белгород, наступление, ВС РФ, бои, Спецоперация

Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова

06:00 31.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Чебаркуль
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Если ВС РФ из Курской области пойдут на Житомир через Чернигов, а второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками. Таким образом можно охватить Киев с севера и с юга. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если посмотреть на карту боевых действий, то мы имеем огромную дугу от Сум до низовья Днепра. Это похоже на большой выгнутый серп. Сейчас можно воспользоваться моментом и активизироваться в Сумской и Черниговской областях, пока ВСУ не построили там укрепления, рассказал эксперт.
Одни части российских сил будет двигаться на Полтаву, по-другому просто никак. Если попытаться обойти Славянск, можно опять завязнуть в позиционных боях, добавил политолог.
"Другая часть войсковых формирований будет двигаться на Житомир через Черниговскую область, чтобы вызвать панику у западных стран. Если мы отрежем Жешув, через который идет основное снабжение ВСУ, это будет катастрофой для противника", - отметил Подлесный.
Если российская армия из Курской области пойдет на Житомир через Чернигов и если второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелочками. Таким образом можно охватить Киев с севера и с юга и лишим ВСУ западной помощи, указал
"Да, это сложно. Да, у нас будут растянутые коммуникации. Но от Белгорода до Киева по прямой около 400 километров. Я не думаю, что это расстояние – непомерная задача для наших войск", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские бойцы занимают новые высоты в Липцах можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
Александр Полищук интервью
Вчера, 04:40
Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у ЧерниговаНам нужно создавать на фронте кризисные условия, когда ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы с разных направлений, которые в момент переброски, развертывания и ввода в бой будут попадать под наши дистанционные удары. Этим мы и занимаемся
 
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