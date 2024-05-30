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Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского

Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского - 30.05.2024 Украина.ру

Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского

Украина - страна, которая сама является созданным искусственно конструктом, и живёт она тоже исключительно искусственно созданными мифами.

2024-05-30T07:02

2024-05-30T07:02

2024-05-30T07:02

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сша

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Страна быстрого дофаминаСуверенной страны, даже хотя бы её подобия, уже давно нет. Есть химера, которая продолжает существовать на внешнем управлении и финансировании.Но сам миф "Украина" оказался довольно живучим.При ближайшем рассмотрении он разбивается на несколько политических и психологических уловок, которые годами целенаправленно внедрялись в сознание жителей Украины. А со временем все они причудливо трансформировались и переплелись друг с другом.ЕС и НАТООсновные современные украинские политические мифы известны, конечно, каждому.Это, в первую очередь, вожделенные ЕС и НАТО, куда очень скоро "примут Украину"."Скоро! Очень скоро! Вот-вот!"Об этом говорили все президенты, начиная с Ющенко. "Вот-вот" тянется минимум с 2004 года."Осталось немного потерпеть" - это рефрен с того же 2004 года. Он может быть уже принят за начало нового гимна страны."Осталось немного потерпеть, и вы будете в раю (ЕС, НАТО)".Причем членство в этих организациях, как предполагается, должно сделать народ Украины процветающим и счастливым, как по волшебству.Никакие реальные подробности жизни в Европе в расчёт не принимаются."Пенсии по три тысячи евро"Еще один миф, который возник во время последнего Майдана.Не секрет же, что последний Майдан, 2014 года, стоял "за пенсии по три тысячи евро".Так на самом деле считали украинские бабушки, и интервью по этому поводу давали охотно: "хотим жить как люди, поэтому хотим в Европу".Почему в Европе так много забастовок, протестов, "желтых жилетов", протесты фермеров?Да и почём там вообще жизнь, в этой Европе? Какие пенсии и у кого? И зачем туда "возьмут" вас?Об этом никто не хотел думать.Не говоря уже о том, что "нас возьмут" - это вообще детская, инфантильная позиция.Но сознание украинской бабушки отфильтровывало все ненужные подробности.Как и у всех, кто был захвачен тоталитарной эйфорией Майданов."Халява, сэр! "Гедонизм как идея Майданов. Очередной миф.Социальный гедонизм - это желание изобилия для всех.Но как он привёл к Майданам, то есть к тоталитарным сектам?Почему призыв "за колбасу!", который прикрывался снаружи лозунгами демократических свобод типа "свобода мнений", "нет темникам" (темы публикаций, которые якобы раздавал редакциям газет и телеканалов Янукович) привел к тотальной несвободе?Итог 20 лет идеологии Майдана привел "борцов за пенсии по три тысячи" и их детей в буквальном смысле к рабству и отсутствию даже минимальных свобод.Чего стоит хотя бы пресловутая мобилизация? Неужели "за это стоял майдан?"Нет свободы перемещения, воссоединения семей, выбора профессии (например, для медиков и фармацевтов любого пола, которые стали заложниками в Украине, как и мужчины от 18 до 60).Майдан - это идея голого потребления без усилий, просто так. "Бо ты цього варта" ("потому что ты этого достойна" - лозунг телевизионной рекламы).Идея "золотого тельца" просто так, ни за что, потому что "мы удивительные", закономерно привела народ Майдана к закабалению и в рабство.Про такую роскошь, как свобода слова, даже говорить не приходится.Вместо скромных "темников Януковича" - вообще отсутствие любых телеканалов, кроме государственного.Оппозиционных СМИ на Украине не существует, как класса.Оппозиционных блогеров в соцсетях блокируют, как и заблокировано множество сайтов, которые посчитает вредными Администрация президента.И всё это началось задолго до 2022 года.Хотим в ЕС!Надо сказать, что эти мифы о прекрасной жизни в ЕС и о "миролюбивом" блоке НАТО были распространены далеко не на всей территории Украины.Украина не едина.И это, пожалуй, самый большой миф из тех, что упорно использует государственная пропаганда страны: мнимое единство и даже моноэтничность Украины.Это далеко не так, и более того, у каждой части Украины есть свои мифы.Идея о том, что "нас кто-то будет содержать", в 2014 почти не имела поддержки на Востоке и Юге страны.Зато в Центре, и тем более на Западе поддержка любого президента, который "топил за ЕС", была огромной всегда.Психология профессиональных иждивенцевФактически на Украине политологи и депутаты откровенно рассуждали, даже в эфире официальных телеканалов примерно так:"Мы, Украина, настолько важны самим фактом своего существования для "белых господ", что нас будут кормить и защищать просто так"."А что такого? Ведь мы этого достойны!" - кричал Майдан.Всё, что происходит сейчас: ожидание денег от Европы и США, ожидание чудо оружия, рабство в мыслях и в реальности - это следствие вот той эйфории Майданов и гедонистических инфантильных идей, которые стали достоянием масс.Социальный гедонизмЖелание гедонизма - это вообще одно из качеств, изначально присущее народам, жившим на территории "возле Киева и вокруг Днепра".Это отмечал один из послов США на Украине, который говорил примерно так: национальная идея украинца - "Садок вишневый коло хаты, шмели над вишнями гудуть".Всё. На этом идея заканчивается.А когда на Украину свалились огромные богатства, накопленные в СССР, мгновенно возникшая псевдо элита потеряла голову от счастья, и решила, что их-то, с миллионами, сейчас точно возьмут в "белые господа", и они будут "царствовать и всем владети".Это, конечно же, было не так, и последующая судьба самых знаменитых олигархов Украины - Коломойского с Боголюбовым - об этом свидетельствует (один в итоге уже скоро год как находится в Киевском СИЗО, а второй еле выехал из страны, для чего даже женился на Эмине Айяровне Джапаровой, которая до весны этого года занимала пост заместителя министра иностранных дел Украины).Впрочем, это личный миф олигархов Украины, но он безусловно, повлиял на всю историю Майданов и постмайданной Украины.Потребители быстрого дофаминаПсихологи поставили эксперимент длиной в 20 лет.Детям предлагали взять конфетку сейчас, или подождать 10 минут и получить намного больше. Кто-то хватал конфету сразу, кто то находил в себе силы подождать.И вот прошло 20 лет.Кто же добился своих целей в жизни? В основном, те, кто смог подождать. Тем, кто схватил конфетку сразу, успеха в жизни не видать.Любители "быстрого дофамина", "моментального удовольствия", не способны ставить большие цели и добиваться их.А тут - целая страна быстрого дофамина.Целые Майданы стояли за это."Мы хотим кружевные трусы немедленно!""Мы уже победили"Все президенты именно так и действовали: надо кидать пирожки с дофамином (давать сладкие обещания несбыточного).И в 2022-2023 вся абсолютно украинская пропаганда, все соцсети, все ломы опять убеждали народ: мы уже победили в войне. Осталось чуть-чуть."Мы уже победили!" - основной миф Зеленского последних двух лет.Переписка с людьми, оставшимися на Украине, поражала. Скорей бы уже "доразбить Россию", а там получим деньги на восстановление, - так рассуждал народ, привыкнув к войне и "гуманитарке", которая хоть и была разворована, но что-то доставалось и населению.К Зеленскому относились как к какому-то невероятному фокуснику, который достаёт откуда-то все эти необъятные миллиарды, джавелины, "леопарды" и так далее.Дошло до того, что люди, которые всю жизнь общались на русском, вдруг осенью 2022 резко переходили в переписке на мову.Как это можно объяснить? Они вдруг уверовали? Нет, они готовились жить и говорить на языке победителей.Стояла тотальная эйфория, как во времена обоих Майданов: мы уже победили!После успехов России на фронте и особенно после закона о мобилизации все поскучнели, конечно. Но продолжают упорно надеяться на чудо."Ракет осталось на две-три недели"Желание быстрого дофамина, моментального удовольствия удовлетворяли популярные ведущие и блогеры.Самыми популярными на Украине были Алексей Арестович* и Дмитрий Гордон**.Их основные тезисы?"Ракет у России осталось на 2-3 недели"."Россия вот-вот развалится."Это были основные мифы Украины в 2022 и 2023.И постоянный, обязательный миф: "чудо - оружие"."Скоро нам дадут оружие, которого нет у России", - даже сейчас, весной 2024, с честным выражением лица врёт мошенник Гордон, продавец "чудо пирамидок", которые "излечивают абсолютно все болезни."Сотрудников своего издания "Бульвар" (впоследствии, после нападения на него из-за товарного знака будущего главы АП Бориса Ложкина, перерегистрировал в "Бульвар Гордона"), он тогда поголовно зачислил в экстрасенсы.Строго говоря, он не так уж неправ. Экстрасенсом в определённом смысле является каждый человек. Но Гордон же не интересовался философией, биологией и эзотерикой. Он интересовался деньгами.Бывший торговец чудо пирамидками"Ю-шинсе", глава коллектива журналистов - экстрасенсов теперь торгует тезисами про "чудо оружие".Границы 1991 годаЕще один миф украинской пропаганды - "границы 91 года" как цель военной кампании со стороны Украины.- Вы никогда не выйдете на границы 1991 года, - говорит украинской журналистке блогер Фикрет Шабанов. Он из тех, кто сочувствует Украине. Но говорит именно это:- Вы не выйдете на границе 91 года, потому что вы управляетесь англосаксами. Вы - часть сделки."Как не выйдем?"Это же была основная часть современного украинского мифа. Можно сказать, несущая конструкция.Не говоря уже о том, о чем много раз уже говорил украинский политолог Карасёв:- А что вы будете делать, когда выйдете на границы 91 года?Например, с абсолютно нелояльным Украине населением что будете делать?Кроме того, что это цель недостижимая, она еще и бессмысленная.- Что, с достижением границ 1991 закончится война? Нет, конечно, - говорит Карасёв.Интересные фактыЕжедневно кто-нибудь на Западе высказывается по поводу Украины так, что никаких иллюзий не должно оставаться.Вот самые последние:Майкл Маккол, глава комитета Конгресса США по иностранным делам:"Мы дадим Тайваню новое оружие. А не СТАРОЕ, как Украине."Олаф Шольц, канцлер Германии:"Украина сможет вступить в НАТО лет через ТРИДЦАТЬ".Газета "The Telegraph":"Зеленского попросили НЕ ОБРАЩАТЬСЯ в этом году к государствам - членам НАТО с продвижением вступления Украины в альянс".Цинизм и равнодушие поражает, конечно. Но не жителей Украины, которые всего этого как бы не слышат.Если сейчас опять начнётся Майдан, мы всё равно увидим то же самое: "Коломыя - це Европа", "Хочу кружевные трусики и ЕС". Пляски и прыжки: "кто не скачет - тот москаль". И так далее.Интересный социальный эксперимент провели США и страны Европы на этой территории. Интересный, если вы не живёте на Украине сами, конечно.Что с Украиной и Зеленским?Что же будет потом? Когда-то же должна наступить реабилитация? Будет очень сложно, как с любыми жертвами тоталитарных сект. Пройдут годы, пока дурман уйдёт.Но ведь и Украины уже нет. Осталось там населения миллионов 25, а будет скоро 15-18 миллионов. Как и планировали коллективные Бжезинские.А на Востоке и Юге этого дурмана Майдана, в общем, и не было.Так что вопрос надо ставить так: что будет потом на центральной и западной Украине?Это зависит от того, какое, когда и под чьим управлением там будет государство.А что же будет с Зеленским?До тех пор, пока он будет "раздавать дофамин", у него будет возможность поддержки.Мобилизация, правда, катастрофически разрушает все государственные мифы Украины.Рейтинг Зеленского падает так же катастрофически.Но если военные действия прекратятся, произойдёт хотя бы так называемая "заморозка", у Зеленского есть шансы остаться спасителем нации - не всей, а той её части, которая продолжает верить в мифы "про НАТО и ЕС".Надо просто продолжать кидать в поредевшую толпу приверженцев наци-государства горячие пирожки с дофамином."Вот-вот". "Совсем скоро". "Ще не вмерла".Или если Зеленского признают "господа" слишком уж токсичным, это будет кто-то другой, но очень похожий по лозунгам и повадкам.Что поделаешь. Члены "тоталитарной секты Майдана" именно этого и хотят: обмана, эйфории и иллюзий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, европа, сша, владимир зеленский, дмитрий гордон, виктор янукович, ес, нато, эксклюзив