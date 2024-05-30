Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Пока ВС РФ не уничтожили до конца всю аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские истребители. На днях они наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Недавно ВС РФ наведались на аэродром в Миргороде, расположенном в Полтавской области, по нему были нанесены удары. Была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами, рассказал эксперт.
Но Миргород — не единственный крупный украинский аэродром. На днях мы наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16, добавил он.
"Еще у противника есть два аэродрома в районе Днепропетровска и Кривого Рога. Именно оттуда его авиация взлетает, двигается в район Ахтырки, наносит удары по Белгородскому приграничью, а потом приземляется в Миргороде. Они не возвращаются на аэродромы, откуда взлетели", - уточнил Алехин.
Миргород — это основательный аэродром. Еще в советское время там базировалась стратегическая и тактическая авиация наших ВВС, отметил обозреватель.
Пока ВС РФ не уничтожили до конца всю аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские штурмовики и истребители. Работы у российской армии еще хватает, резюмировал собеседник издания.
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