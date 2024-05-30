Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
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Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
Пока ВС РФ не уничтожили до конца всю аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские истребители. На днях они наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-30T05:30
2024-05-30T05:30
новости
россия
хмельницкая область
украина
геннадий алехин
f-16
ввс
всу
аэродромы
авиация
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Недавно ВС РФ наведались на аэродром в Миргороде, расположенном в Полтавской области, по нему были нанесены удары. Была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами, рассказал эксперт.Но Миргород — не единственный крупный украинский аэродром. На днях мы наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16, добавил он.Миргород — это основательный аэродром. Еще в советское время там базировалась стратегическая и тактическая авиация наших ВВС, отметил обозреватель.Пока ВС РФ не уничтожили до конца всю аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские штурмовики и истребители. Работы у российской армии еще хватает, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях США могут заменить Зеленского и как он может разозлить Запад можно прочитать в интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус
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новости, россия, хмельницкая область, украина, геннадий алехин, f-16, ввс, всу, аэродромы, авиация, днепропетровск, кривой рог, сво
Новости, Россия, Хмельницкая область, Украина, Геннадий Алехин, F-16, ВВС, ВСУ, аэродромы, авиация, Днепропетровск, Кривой Рог, СВО

Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ

05:30 30.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Пока ВС РФ не уничтожили до конца всю аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские истребители. На днях они наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Недавно ВС РФ наведались на аэродром в Миргороде, расположенном в Полтавской области, по нему были нанесены удары. Была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами, рассказал эксперт.
Но Миргород — не единственный крупный украинский аэродром. На днях мы наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16, добавил он.

"Еще у противника есть два аэродрома в районе Днепропетровска и Кривого Рога. Именно оттуда его авиация взлетает, двигается в район Ахтырки, наносит удары по Белгородскому приграничью, а потом приземляется в Миргороде. Они не возвращаются на аэродромы, откуда взлетели", - уточнил Алехин.

Миргород — это основательный аэродром. Еще в советское время там базировалась стратегическая и тактическая авиация наших ВВС, отметил обозреватель.
Пока ВС РФ не уничтожили до конца всю аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские штурмовики и истребители. Работы у российской армии еще хватает, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях США могут заменить Зеленского и как он может разозлить Запад можно прочитать в интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус
Владимир Жарихин интервью
28 мая, 18:40
Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокусУ Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать
 
НовостиРоссияХмельницкая областьУкраинаГеннадий АлехинF-16ВВСВСУаэродромыавиацияДнепропетровскКривой РогСВО
 
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