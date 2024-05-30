Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ

Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус

У Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать