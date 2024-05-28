https://ukraina.ru/20240528/1055339969.html

Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус

Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус - 28.05.2024 Украина.ру

Владимир Жарихин: США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус

У Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать

2024-05-28T18:40

2024-05-28T18:40

2024-05-28T18:40

интервью

сша

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

виктор янукович

верховная рада

конституция

легитимность

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Пока Зеленский их устраивает. Но если он их не будет устраивать, они вспомнят о том, что существуют украинские законы, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее российский лидер Владимир Путин провел подробный юридический анализ полномочий украинской власти. Он отметил, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется. В частности, глава государства сослался на 111-ю статью Конституции Украины, в которой сказано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения полномочия Верховной Рады продлеваются. Таким образом, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная Рада и её спикер, подытожил президент РФ.- Владимир Леонидович, почему Зеленский решил не заморачиваться с этими юридическими нюансами? Ведь если бы он сейчас назывался "врио президента Украины", ему бы не пришлось отбиваться от обвинений в узурпаторстве.- Зеленский посчитал, что для него необязательна легитимность внутри Украины на основе украинских законов. Ему было достаточно, что Запад давал ему легитимность, признавая его лидером страны. Он прекрасно понимает, что на Западе его никто не осудит за то, что он не назвал себя "врио президента" и не передал власть спикеру Верховной Рады.Но при этом у Зеленского возникли проблемы. Дело в том, что сейчас с одной внешней легитимностью он полностью находится в руках США. И если они решат заменить Зеленского на кого-то другого, они в любой момент могут эту легитимность отозвать.Пока Зеленский их устраивает. Но если он их не будет устраивать, они вспомнят о том, что существуют украинские законы.- При каких условиях США могут заменить Зеленского? Что он может такого сделать, что разозлит американцев?- Например, если он попытается начать мирные переговоры до выборов в США. Байдену необходимо, чтобы до выборов шли такие же боевые действия, как сейчас – достаточно позиционные. Он совершенно не заинтересован в том, чтобы сейчас начались переговоры или перемирие.Дело в том, что Байден потерял образ победителя, на который он рассчитывал, когда вводил против России санкции и устраивал финансовые препоны. Он считал, что ограничительные меры совместно с военными действиями приведут к тому, что Москва сдастся. Это не получилось. А раз у него не получается быть победителем, ему надо быть хотя бы воином."Я воюю. Коней на переправе не меняют. Старый конь борозды не портит". Я уж не знаю, есть ли в Америке такие поговорки, но они прекрасно иллюстрируют позицию Байдена.Так что Зеленский полностью стал игрушкой в руках американского руководства.- Насколько вероятен сценарий, о котором говорил президент, когда Зеленского могут убрать, чтобы повесить на него вину за непопулярные решения в части мобилизации (снижение призывного возраста до 23 или до 18 лет)?- Это возможно. Но это зависит от того, как украинский народ отреагирует на непопулярную мобилизацию. Да, народ недоволен, но пока он реагирует на это достаточно пассивно.- Некоторые эксперты говорят, что нам для запугивания Зеленского следовало бы реанимировать фактор Януковича. Да, у него специфические качества, но теперь для Москвы он остается единственным легитимным президентом Украины, поскольку его полномочия не были завершены законным путем. Есть ли в этом смысл?- В этом был бы смысл, если бы Янукович был бойцом. Но он не боец. Если мы сейчас вернем его в информационное пространство, он будет шарахаться от каждого куста. Зеленский его тоже не испугается. Пока Запад его поддерживает.- Вы сказали, что Байдену выгодно, чтобы до выборов в США боевые действия на Украине были позиционного характера. Возможно ли, что к ноябрю они из позиционной стадии перейдут в стадию маневренную?- Это зависит от нас. У Украины не осталось ресурсов, чтобы перейти из позиционной войны к маневренной. А у нас они есть. И шанс на это у нас тоже есть.Читайте также: Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировой

https://ukraina.ru/20201110/1029563803.html

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интервью, сша, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, виктор янукович, верховная рада, конституция, легитимность, владимир жарихин, джо байден, украина.ру, снг, запад, политика