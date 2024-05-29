https://ukraina.ru/20240529/1055328589.html

Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии

Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии - 29.05.2024 Украина.ру

Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии

Цель учений России и Белоруссии — не только повышение боеготовности нестратегических ядерных сил, но и обеспечение синхронизации их применения. Руководители двух союзных государств считают, что каждое из них содействует укреплению безопасности другой стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-05-29T03:30

2024-05-29T03:30

2024-05-29T03:30

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Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудили синхронные учения нестратегических ядерных сил.Такие заявления президентов России и Белоруссии на ядерную тему, сделанные ими 9 и 24 мая этого года (а также ранее), не позволяют сомневаться, что ответ на дальнейшую эскалацию агрессии НАТО против России с помощью Украины получит адекватный отпор, рассказал эксперт.После размещения российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии Москва и Минск проводят уже третье по счету совместное учение с привлечением таких сил, отметил политолог.В Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания, одобренных в 2020 году, определены шесть значительных военных опасностей, которые представляют угрозу для России. Они изложены в пункте 12, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

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новости, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, нато, ядерное оружие, безопасность, военные учения