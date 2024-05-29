Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии - 29.05.2024 Украина.ру
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Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии
Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии - 29.05.2024 Украина.ру
Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии
Цель учений России и Белоруссии — не только повышение боеготовности нестратегических ядерных сил, но и обеспечение синхронизации их применения. Руководители двух союзных государств считают, что каждое из них содействует укреплению безопасности другой стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-05-29T03:30
2024-05-29T03:30
новости
россия
белоруссия
украина
александр лукашенко
владимир путин
нато
ядерное оружие
безопасность
военные учения
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Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудили синхронные учения нестратегических ядерных сил.Такие заявления президентов России и Белоруссии на ядерную тему, сделанные ими 9 и 24 мая этого года (а также ранее), не позволяют сомневаться, что ответ на дальнейшую эскалацию агрессии НАТО против России с помощью Украины получит адекватный отпор, рассказал эксперт.После размещения российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии Москва и Минск проводят уже третье по счету совместное учение с привлечением таких сил, отметил политолог.В Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания, одобренных в 2020 году, определены шесть значительных военных опасностей, которые представляют угрозу для России. Они изложены в пункте 12, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.руО том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин, нато, ядерное оружие, безопасность, военные учения
Новости, Россия, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, НАТО, Ядерное оружие, безопасность, военные учения

Боеготовность и синхронизация: Владимир Козин объяснил, что означают ядерные учения России и Белоруссии

03:30 29.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Цель учений России и Белоруссии — не только повышение боеготовности нестратегических ядерных сил, но и обеспечение синхронизации их применения. Руководители двух союзных государств считают, что каждое из них содействует укреплению безопасности другой стороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске обсудили синхронные учения нестратегических ядерных сил.
Такие заявления президентов России и Белоруссии на ядерную тему, сделанные ими 9 и 24 мая этого года (а также ранее), не позволяют сомневаться, что ответ на дальнейшую эскалацию агрессии НАТО против России с помощью Украины получит адекватный отпор, рассказал эксперт.
После размещения российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии Москва и Минск проводят уже третье по счету совместное учение с привлечением таких сил, отметил политолог.
"Цель — не только повышение их боеготовности, но и обеспечение синхронизации их применения. Руководители двух союзных государств считают, что каждое из них содействует укреплению безопасности другой стороны", - подчеркнул Козин.
В Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания, одобренных в 2020 году, определены шесть значительных военных опасностей, которые представляют угрозу для России. Они изложены в пункте 12, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко читайте на сайте Украина.ру
О том, существует ли перспектива дипломатического урегулирования украинского конфликта можно прочитать в интервью Владимира Козина: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 05:41
Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и КонотопомУкраина хорошо понимает, что мы постараемся выполнить первоначальную задачу — как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом
 
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