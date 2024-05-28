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"Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита

"Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита - 28.05.2024 Украина.ру

"Лучше знать, что это враг": Зеленский осудил противников швейцарского саммита

Владимир Зеленский осудил лидеров, которые игнорируют конференцию по Украине в Швейцарии. Трансляцию пресс-конференции вели журналисты Reuters

2024-05-28T15:30

2024-05-28T15:30

2024-05-28T15:30

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Владимир Зеленский провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.По словам Зеленского, на так называемый саммит мира в Швейцарии могут приехать все желающие и высказать свои предложения по дипломатическому урегулированию конфликта."Есть лидеры, которые ещё не высказались. […] А если лидеры молчат, то это ещё хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. И лучше знать, что ты враг, чем совсем без какого-либо мнения. Если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит", - сказал эмоционально Зеленский.После чего оборвал свою речь, развёл руками и надел наушник с переводом.Ранее Зеленский просил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать саммит. Однако агентство Bloomberg писало, что американский лидер, вероятно, пропустит мероприятие в Швейцарии, так как на это время у него запланирована в Калифорнии акция по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня в Швейцарии, неподалеку от Люцерна. Россия в саммите принимать участие не будет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине.В посольстве РФ в Берне заявили, что участие в саммите является для России неприемлемым, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ukraina.ru/20240528/1055330264.html

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новости, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, пресс-конференция, конференция, саммит, конфликт