Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240524/1055279625.html
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине - 24.05.2024 Украина.ру
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
Президент России Владимир Путин якобы боится "успеха" швейцарского саммита по Украине и посылает сигналы о готовности к прекращению огня. Эти слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем, а саму конференцию "надуваловом" США
2024-05-24T23:18
2024-05-24T23:25
новости
россия
украина
мид
мария захарова
сво
"формула мира"
спецоперация
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/81/1018448199_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_37eaf7f7555a7d94a4752b461bb56ebe.jpg
Спикер российского министерства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта, тогда как Киев в самом начала спецоперации заблокировал переговорный процесс не без участия британской стороны. "Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", – задалась вопросом Захарова. Она также процитировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который накануне заявил, что прекращение военных поставок украинской армии якобы завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", подчеркнула официальный представитель МИД.Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, однако вместо этого решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран, которые боятся публично объявить о своем участии в конференции из-за реакции Москвы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними. Для кого дружба с Россией важнее алхимии Зеленского "Украина.ру" писала здесь.
https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/81/1018448199_344:0:3063:2039_1920x0_80_0_0_45e27cfc39eaac10c51478749520d96f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, мид, мария захарова, сво, "формула мира", спецоперация, переговоры
Новости, Россия, Украина, МИД, Мария Захарова, СВО, "формула мира", Спецоперация, переговоры

Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине

23:18 24.05.2024 (обновлено: 23:25 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин якобы боится "успеха" швейцарского саммита по Украине и посылает сигналы о готовности к прекращению огня. Эти слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем, а саму конференцию "надуваловом" США
"Врёт Кулебище, как дышит – нервно", – написала она в своем телеграм-канале.
Спикер российского министерства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта, тогда как Киев в самом начала спецоперации заблокировал переговорный процесс не без участия британской стороны.
"Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", – задалась вопросом Захарова.
Она также процитировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который накануне заявил, что прекращение военных поставок украинской армии якобы завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", подчеркнула официальный представитель МИД.
Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, однако вместо этого решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран, которые боятся публично объявить о своем участии в конференции из-за реакции Москвы.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними.
Для кого дружба с Россией важнее алхимии Зеленского "Украина.ру" писала здесь.
Швейцария флаг
3 мая, 18:15
Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологииПочти полтора месяца остается до события, которое может стать для фюрера украинского народа Владимира Зеленского либо триумфом, либо сокрушительным фиаско. Либо ни тем, ни другим, и все останется без изменений. Ненадолго и бессмысленно
 
НовостиРоссияУкраинаМИДМария ЗахароваСВО"формула мира"Спецоперацияпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:57Страны НАТО должны снять ограничения на атаки ВСУ вглубь российской территории, призвал генсек альянса
23:40Открытие сезона в Одессе обернулось массовой дракой военных и гражданских
23:18Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
22:56В новый пакет военной помощи от США вошли дальнобойные ракеты – Зеленский
22:31ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, Сальдо рассказал грозит ли региону потоп
22:25Москвичи хотели вывезти на Украину военное оборудование, таможня не дала добро
22:01США закупили оружие для ВСУ на $275 млн, чтобы отразить наступление ВС РФ под Харьковом
21:43Кто станет новой "любимой женой" США, почему бросили Киев и чего ждут от России и Белоруссии – Гаспарян
21:32Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ
21:05Украинское правительство исключило каннабис из списка особо опасных наркотиков
20:31В Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к теракту в "Крокусе" - СМИ
20:07Украинский генштаб сократят на 60%, уволенных отправят на фронт
19:48Николай Межевич: У Путина и Лукашенко есть дела поважнее, чем обсуждение нового похода на Киев
19:31Венгрия "переопределит" свой статус в НАТО из-за Украины
19:30Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити"
19:28Сербия надеется на своих палачей. Белград стремится в ЕС, который вешает на него клеймо геноцида
19:13Украинские СМИ пишут об ударе по компоненту российской ядерной безопасности в Краснодарском крае
19:01Выбрали жизнь: за неделю в российский плен сдались 67 солдат ВСУ
18:54Детектив из мира живописи: в Кракове арестовали украинца с картиной XVII века, которую ищет вся Европа
18:37На Украине много желающих возглавить страну с противоположными взглядами – Лукашенко
Лента новостейМолния