https://ukraina.ru/20240524/1055279625.html
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине - 24.05.2024 Украина.ру
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
Президент России Владимир Путин якобы боится "успеха" швейцарского саммита по Украине и посылает сигналы о готовности к прекращению огня. Эти слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем, а саму конференцию "надуваловом" США
2024-05-24T23:18
2024-05-24T23:18
2024-05-24T23:25
новости
россия
украина
мид
мария захарова
сво
"формула мира"
спецоперация
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/81/1018448199_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_37eaf7f7555a7d94a4752b461bb56ebe.jpg
Спикер российского министерства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта, тогда как Киев в самом начала спецоперации заблокировал переговорный процесс не без участия британской стороны. "Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", – задалась вопросом Захарова. Она также процитировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который накануне заявил, что прекращение военных поставок украинской армии якобы завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", подчеркнула официальный представитель МИД.Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, однако вместо этого решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран, которые боятся публично объявить о своем участии в конференции из-за реакции Москвы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними. Для кого дружба с Россией важнее алхимии Зеленского "Украина.ру" писала здесь.
https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101844/81/1018448199_344:0:3063:2039_1920x0_80_0_0_45e27cfc39eaac10c51478749520d96f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, мид, мария захарова, сво, "формула мира", спецоперация, переговоры
Новости, Россия, Украина, МИД, Мария Захарова, СВО, "формула мира", Спецоперация, переговоры
Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине
23:18 24.05.2024 (обновлено: 23:25 24.05.2024)
Президент России Владимир Путин якобы боится "успеха" швейцарского саммита по Украине и посылает сигналы о готовности к прекращению огня. Эти слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем, а саму конференцию "надуваловом" США
"Врёт Кулебище, как дышит – нервно", – написала она в своем телеграм-канале.
Спикер российского министерства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта, тогда как Киев в самом начала спецоперации заблокировал переговорный процесс не без участия британской стороны.
"Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", – задалась вопросом Захарова.
Она также процитировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который накануне заявил, что прекращение военных поставок украинской армии якобы завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", подчеркнула официальный представитель МИД.
Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, однако вместо этого решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран, которые боятся публично объявить о своем участии в конференции из-за реакции Москвы.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил,
что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними.
Для кого дружба с Россией важнее алхимии Зеленского "Украина.ру" писала здесь.