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Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине

Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине - 24.05.2024 Украина.ру

Захарова назвала "надуваловом" США швейцарский саммит по Украине

Президент России Владимир Путин якобы боится "успеха" швейцарского саммита по Украине и посылает сигналы о готовности к прекращению огня. Эти слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем, а саму конференцию "надуваловом" США

2024-05-24T23:18

2024-05-24T23:18

2024-05-24T23:25

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Спикер российского министерства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта, тогда как Киев в самом начала спецоперации заблокировал переговорный процесс не без участия британской стороны. "Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?", – задалась вопросом Захарова. Она также процитировала слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который накануне заявил, что прекращение военных поставок украинской армии якобы завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", подчеркнула официальный представитель МИД.Конференция по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в ней участие не примет, однако вместо этого решать как завершатся боевые действия будут представители 60-ти стран, которые боятся публично объявить о своем участии в конференции из-за реакции Москвы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что участие стран в швейцарском саммите по Украине определит будущие отношения РФ с ними. Для кого дружба с Россией важнее алхимии Зеленского "Украина.ру" писала здесь.

https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html

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новости, россия, украина, мид, мария захарова, сво, "формула мира", спецоперация, переговоры