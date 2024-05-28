Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики - 28.05.2024 Украина.ру
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Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики
Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики - 28.05.2024 Украина.ру
Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики
На Украине можно спастись от мобилизации только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-05-28T03:15
2024-05-28T03:15
новости
украина
россия
алексей кочетков
мобилизация
всу
украинская армия
инвалиды
инвалидность
опека
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Политолог рассказал, что общался с людьми, которые еще проживают на подконтрольной киевскому режиму территории. По их словам, некоторые места там опустели еще до принятия закона о мобилизации, рассказал политолог.Однажды люди поехали в один населенный пункт, чтобы забрать оттуда инвалида. На инвалидов сейчас на Украине страшный дефицит, потому что эта категория — единственное средство выезда за границу для уклонистов, добавил он.Так вот этот инвалид проживает в некогда оживленном поселке городского типа, где теперь на улицах ходят одни женщины и старики. Нет ни парней, ни взрослых мужчин. Кого-то уже забрали на фронт, кто-то уехал, а кто-то прячется. Поэтому видеозаписи из опустевших украинских торговых центров — это не фейки, отметил волонтер.Наоборот, киевские власти утверждают, что эти видеозаписи - якобы "кремлевская пропаганда". Но сейчас дураков на Украине стало значительно меньше. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
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новости, украина, россия, алексей кочетков, мобилизация, всу, украинская армия, инвалиды, инвалидность, опека, мужчины
Новости, Украина, Россия, Алексей Кочетков, мобилизация, ВСУ, украинская армия, инвалиды, инвалидность, опека, мужчины

Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики

03:15 28.05.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP / Jae C. Hong
Читать в
На Украине можно спастись от мобилизации только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Политолог рассказал, что общался с людьми, которые еще проживают на подконтрольной киевскому режиму территории. По их словам, некоторые места там опустели еще до принятия закона о мобилизации, рассказал политолог.
Однажды люди поехали в один населенный пункт, чтобы забрать оттуда инвалида. На инвалидов сейчас на Украине страшный дефицит, потому что эта категория — единственное средство выезда за границу для уклонистов, добавил он.
"Если раньше была шутка, что жена-еврейка — не роскошь, а способ выехать в Израиль, то сейчас на Украине вы сможете спастись только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Это ужасно", - подчеркнул Кочетков.
Так вот этот инвалид проживает в некогда оживленном поселке городского типа, где теперь на улицах ходят одни женщины и старики. Нет ни парней, ни взрослых мужчин. Кого-то уже забрали на фронт, кто-то уехал, а кто-то прячется. Поэтому видеозаписи из опустевших украинских торговых центров — это не фейки, отметил волонтер.
Наоборот, киевские власти утверждают, что эти видеозаписи - якобы "кремлевская пропаганда". Но сейчас дураков на Украине стало значительно меньше. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.ру
О том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
Владимир Козин интервью
26 мая, 07:47
Владимир Козин: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и ЛукашенкоНАТО готовит армию и ракеты, чтобы не дать России дойти до Житомира и Киева. Но у России есть "пятая статья" для потенциального ответа на западно-украинскую агрессию. Вместе с Белоруссией мы дадим мощный отпор альянсу
 
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