https://ukraina.ru/20240528/1055319953.html

Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики

Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики - 28.05.2024 Украина.ру

Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики

На Украине можно спастись от мобилизации только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-05-28T03:15

2024-05-28T03:15

2024-05-28T03:15

новости

украина

россия

алексей кочетков

мобилизация

всу

украинская армия

инвалиды

инвалидность

опека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048443960_0:155:3065:1879_1920x0_80_0_0_dd0d65c0ea76589de7a60e5787188039.jpg

Политолог рассказал, что общался с людьми, которые еще проживают на подконтрольной киевскому режиму территории. По их словам, некоторые места там опустели еще до принятия закона о мобилизации, рассказал политолог.Однажды люди поехали в один населенный пункт, чтобы забрать оттуда инвалида. На инвалидов сейчас на Украине страшный дефицит, потому что эта категория — единственное средство выезда за границу для уклонистов, добавил он.Так вот этот инвалид проживает в некогда оживленном поселке городского типа, где теперь на улицах ходят одни женщины и старики. Нет ни парней, ни взрослых мужчин. Кого-то уже забрали на фронт, кто-то уехал, а кто-то прячется. Поэтому видеозаписи из опустевших украинских торговых центров — это не фейки, отметил волонтер.Наоборот, киевские власти утверждают, что эти видеозаписи - якобы "кремлевская пропаганда". Но сейчас дураков на Украине стало значительно меньше. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко

https://ukraina.ru/20240526/1055271985.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей кочетков, мобилизация, всу, украинская армия, инвалиды, инвалидность, опека, мужчины