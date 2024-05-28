https://ukraina.ru/20240528/1055319953.html
Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики
Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики - 28.05.2024 Украина.ру
Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики
На Украине можно спастись от мобилизации только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-05-28T03:15
2024-05-28T03:15
2024-05-28T03:15
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Политолог рассказал, что общался с людьми, которые еще проживают на подконтрольной киевскому режиму территории. По их словам, некоторые места там опустели еще до принятия закона о мобилизации, рассказал политолог.Однажды люди поехали в один населенный пункт, чтобы забрать оттуда инвалида. На инвалидов сейчас на Украине страшный дефицит, потому что эта категория — единственное средство выезда за границу для уклонистов, добавил он.Так вот этот инвалид проживает в некогда оживленном поселке городского типа, где теперь на улицах ходят одни женщины и старики. Нет ни парней, ни взрослых мужчин. Кого-то уже забрали на фронт, кто-то уехал, а кто-то прячется. Поэтому видеозаписи из опустевших украинских торговых центров — это не фейки, отметил волонтер.Наоборот, киевские власти утверждают, что эти видеозаписи - якобы "кремлевская пропаганда". Но сейчас дураков на Украине стало значительно меньше. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко
https://ukraina.ru/20240526/1055271985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, алексей кочетков, мобилизация, всу, украинская армия, инвалиды, инвалидность, опека, мужчины
Новости, Украина, Россия, Алексей Кочетков, мобилизация, ВСУ, украинская армия, инвалиды, инвалидность, опека, мужчины
Люди спасаются как могут: Кочетков о том, почему в городах Украины остались только женщины и старики
На Украине можно спастись от мобилизации только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Политолог рассказал, что общался с людьми, которые еще проживают на подконтрольной киевскому режиму территории. По их словам, некоторые места там опустели еще до принятия закона о мобилизации, рассказал политолог.
Однажды люди поехали в один населенный пункт, чтобы забрать оттуда инвалида. На инвалидов сейчас на Украине страшный дефицит, потому что эта категория — единственное средство выезда за границу для уклонистов, добавил он.
"Если раньше была шутка, что жена-еврейка — не роскошь, а способ выехать в Израиль, то сейчас на Украине вы сможете спастись только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Это ужасно", - подчеркнул Кочетков.
Так вот этот инвалид проживает в некогда оживленном поселке городского типа, где теперь на улицах ходят одни женщины и старики. Нет ни парней, ни взрослых мужчин. Кого-то уже забрали на фронт, кто-то уехал, а кто-то прячется. Поэтому видеозаписи из опустевших украинских торговых центров — это не фейки, отметил волонтер.
Наоборот, киевские власти утверждают, что эти видеозаписи - якобы "кремлевская пропаганда". Но сейчас дураков на Украине стало значительно меньше. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой, заключил собеседник издания.
О том, как НАТО хочет помешать России дойти до Киева и Житомира можно прочитать в интервью Владимира Козина НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и Лукашенко