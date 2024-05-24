https://ukraina.ru/20240524/1055257356.html

Алексей Кочетков: Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе

Алексей Кочетков: Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе - 24.05.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении России. Когда Западу понадобится совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого подойдут прибалтийские страны

2024-05-24T05:43

2024-05-24T05:43

2024-05-24T05:43

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прибалтика

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Но если мы быстро сумеем разгромить Украину, открывать второй фронт будет бессмысленно, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей КочетковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ конце апреля глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне предложения Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие заявил, что для них было бы лучше остановить Путина где-то в районе Киева. А спустя месяц Минобороны РФ опубликовало видеозаписи первого этапа учений с отработкой применения тактического ядерного оружия. Судя по кадрам, средствами его доставки выступят авиационная ракета "Кинжал" и ОТРК "Искандер", которые, по словам военных экспертов, почти невозможно сбить натовскими средствами ПВО.- Алексей, кто на данный момент побеждает в этой заочной игре нервов?- В этой заочной игре нервов однозначно проигрывает польское население, у которого, в отличие от Сикорского, нет британского паспорта и запасных аэродромов в Лондоне.Более того, в отличие от Сикорского, они не употребляют никаких химических веществ и прекрасно понимают, что если русские предупредили Запад о готовности применить термоядерное оружие в случае необходимости, то они свое обещание выполнят. Если такие как Сикорский доведут дело до прямого столкновения с Россией, то у Польши не будет никакого будущего.Значительная часть здравомыслящих поляков это прекрасно осознает. Поэтому Сикорский сейчас читает множество комментариев по поводу своего психического здоровья и сексуальной ориентации (смеется). Я недавно разговаривал со своим другом, который до сих пор живет в Польше. Он эти мои оценки подтверждает.Поляки начинают уставать от Украины, от европейского кризиса и от цирка, которые устраивают их элиты в информационном пространстве. Война с Россией – это меньшее, чего они сейчас хотят. Что бы не говорила варшавская пропаганда.- А как быть с Прибалтикой? Во-первых, премьер Литвы заявила, что Россия не применит ядерное оружие, потому что "радиация пойдет на восток". Во-вторых, в случае втягивания прибалтов в войну Польше чисто географически не удастся остаться в стороне.- Элиты Литвы, Латвии и Эстонии – это сборище мошенников, которые откровенно работают на свой личный карман. Им наплевать на свои страны и своих граждан. Тем более, за 30 лет "независимости" уровень жизни и население Прибалтики сократилось настолько, что там обретает актуальность их старый анекдот: "пусть литовец, который последний улетит из Вильнюса, выключит за собой свет". Так что обсуждать их заявления всерьез нет смысла.Да, министр обороны одной из этих стран заявил, что они собираются перебросить войска на Украину, чтобы они взяли под охрану тыловые районы, а киевский режим мог отправить больше людей на фронт, где они быстро погибнут. Прибалты думают, что они самые хитрые: "Пока вас будут убивать, мы посторожим ваше барахлишко. Не переживайте. Оно попало в надежные руки".- У меня складывается впечатление, что ваша позиция по поводу втягивания в войну с Россией восточноевропейских стран меняется в зависимости от того, что делает Запад и как на это отвечаем мы. Или у вас есть однозначный взгляд на эту проблему?- Если США отдадут такой приказ, этим странам будет некуда деваться, и они втянутся в войну.Если Польше оставят выбор, поляки не полезут. Я не знаю, оставят ли им этот выбор. А Прибалтику вообще никто спрашивать не будет. У нее выбора не будет. Это ядовитое образование, которые распространяют русофобские миазмы во все стороны. Элиты Литвы, Латвии и Эстонии действительно взяли курс на то, чтобы убить собственные страны об Россию.Они лишают русское население гражданских прав. Они сносят памятники героям Великой Отечественной войны. Они поставляют на Украину оружие и наемников. Судя по всему, с их территории запускаются беспилотники. Они не знают, что им еще придумать, чтобы Россия им ответила. Наверное, последним этапом будет открытое линчевание русского население или отправка диверсионных отрядов на территорию России в расчете на то, что Москва будет на это как-то реагировать.Прибалтийские элиты осознают, что их страны в любом случае обречены. Поэтому они пытаются максимально заработать и сбежать из своих стран, прежде чем к ним придет справедливое возмездие.- По поводу того, отдадут ли им приказ США, есть две логики. Есть военная теория ("война всегда имеет политическую цель"). Есть теория спецслужб ("не анализируйте намерения противника, анализируйте его возможности"). Какой подход ближе вам?- В данном случае больше подходит логика спецслужб.Сами по себе прибалтийские страны как военный противник ничего из себя не представляют от слова совсем. Но это удобный плацдарм для диверсий и провокации в отношении наших коммуникаций возле Калининграда, Пскова, Новгорода и Санкт-Петербурга. Одним словом, это удобный плацдарм для создания казуса белли, который повлечет за собой ответ России. Их для этого готовили все это время. И именно в таком качестве они сейчас рассматриваются на случай, если США понадобится открыть против нас второй фронт.Открыть второй фронт в Грузии у них не очень получается, хотя они очень стараются.Да, второй фронт в Прибалтике – это опасно, потому что это Европа. Но они подстраховались. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает, что весь север Европы настроен недружественно в отношении России. И когда понадобится совершить нечто, что приведет к началу открытой фазы конфликта на севере, для этого подойдут прибалтийские страны.США обязательно постараются это сделать.Если мы быстро сумеем разгромить Украину, открывать второй фронт будет бессмысленно. Но чем дольше будет затягиваться эта ситуация на юге, тем более вероятной будет война на севере.- Мы сможем быстро разгромить Украину (скажем, до 2025 года)?- Сейчас уже очевидно, что если мы не закончим СВО разгромом этого уродливого образования, возникшего в результате Беловежского сговора, у нас будут серьезные проблемы. Нам необходимо собрать в кулак политическую волю и заканчивать эту историю. Но закончить ее надо не Стамбульскими соглашениями, а уничтожением ВСУ и освобождением территорий юга России от нацистского балагана.- Насчет воли в кулак. Дмитрий Песков заявил, что аресты высокопоставленных чиновников в Минобороны – плановая борьба с коррупцией, а не кампанейщина. Это может напрямую сказаться на нашей боеспособности?- Это уже положительно сказывается на моральном духе участников СВО. Они давно этого ждали. Среди бойцов на передовой по этому поводу был ропот, потому что в 21 веке от людей ничего не утаишь.Я не знаю, была ли эта чистка спланированной или спонтанной. Но это реальная чистка. И люди хотят, чтобы эта чистка была как можно более глубокой, дабы мы избавились от этой плесени и накипи раз и навсегда. Как только мы это сделаем, эффективность наших вооруженных сил вырастет кратно.Надеюсь, войска будут получать все необходимое. Надеюсь, у нас будет налажено взаимодействие, связь и разведка. Надеюсь, мы решим вопрос с мобильными РЭБами, чтобы защитить войска от украинских БПЛА. Ведь даже наши официальные телеканалы показывают кадры, как за одним нашим бойцом гоняются семь вражеских дронов. Год назад такого и близко не было.Если чистка рядов в Минобороны позволит оперативно решить все эти проблемы, которые выявились еще два года назад и до сих пор не были решены, мы добьемся целей СВО достаточно быстро.- Производственные мощности для создания РЭБов у нас есть?- У нас все есть. У нас нет только желания в определенных кабинетах. Частные лица готовы решить эту проблему за месяц-полтора. Технические решения есть. Производственные мощности есть. Тот, кто будет это внедрять, тоже есть. Осталось лишь, чтобы заработал механизм частно-государственного партнерства, а все барьеры (с откатами и бюрократическими препонами) на пути внедрения в войска современной техники будут убраны.- Не кажется ли вам, что на Белоусова сейчас возлагают слишком много надежд? Не получится ли так, что его потом начнут обвинять в том, что нам опять чего-то не хватает?- Белоусов – человек опытный. Это не просто менеджер. Это человек с другим мировоззрением. По сравнению с теми, кто сейчас оказался в Лефортово, это человек с другой планеты. Вопрос в том, насколько быстро заработает новая философия, которую он пытается внедрить. Это в любом случае пойдет на пользу нашему общему делу.Наши "левши" и "кулибины" не сидят на месте. Они проводят мозговые штурмы. Они внимательно изучают гадости, которые готовит для нас противник, и против этой гадости уже готовят противоядия. Осталось только заставить эту машину работать на победу, а не на благосостояние каких-то кланов.- Я бы хотел слегка продолжить тему "кулибиных". Наш общий знакомый Сергей Григоров сказал, что помимо РЭБ было бы неплохо отправить им на фронт электросамокаты с большими колесами, которые позволили бы бойцам тихо и быстро перемещаться. РЭБом вы точно занимаетесь. А этой темой вы начали заниматься?- Пока нет. Мы пока только занимаемся РЭБом. Вместе с подразделением Сергея Григорова мы испытывали технические решения, которые мы предлагали. Но я точно знаю, что у нас есть множество компаний, которые занимаются электрическими роботами, способными не только перевозить раненых и боекомплект, но и стрелять из АГС и крупнокалиберных пулеметов.Я не знаю, так ли необходимы на фронте электросамокаты. Но если такая идея возникает у бойцов на передовой, в тылу уже кто-то об этом думает. Как только появится какой-то прототип, мы в ближайшее время об этом услышим.В целом мы должны думать о реализации любых идей, которые помогут сохранить жизни наших военнослужащих. Надо экспериментировать, а не слушать толстомордых идиотов в лампасах, которых интересовали только собственные счета в банке, а не какие-то там РЭБы и дроны.- Какова обстановка у ваших подшефных батальонов в Красногоровке? Была информация, что взяли огнеупорный завод, потом было долгое затишье, а теперь мы там опять атакуем.- Нашего общего знакомого Станислава Смагина (публицист, воюющий в батальоне "Илья Муромец") в очередной раз ранили. Мы думали, что он приедет в отпуск, но он попал в госпиталь надолго.Обстановка в Красногоровке стабильно напряженная. Накал боев не спадает. Ребята думали, что мы будем двигаться дальше и дальше, но возникли новые сложности. Не надо думать, что Украина перебросила все свои силы под Харьков. Если бы это было так, мы бы взяли не только Красногоровку, но и кое-что до нее. Пока же противник сопротивляется.Очень хотелось бы верить, что это судороги смертельно раненого зверя. Но враг пока еще силен.- Вас устраивает нынешний темп нашего продвижения на Харьковском направлении?- Если бы мы открыли Сумское направление, было бы совсем хорошо. Но не надо никого подгонять. Все-таки у нас в стране живет народ, а не население. У нас каждый солдат на счету. Нам не нужна победа любой ценой. Но однозначно, что у солдат и офицеров группировки "Север" есть только одно желание – разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков. Харьков – это ключ к Одессе. Без освобождения Одессы никакое достижение целей СВО невозможно.- Насчет агонии/не агонии киевского режима. Насколько правдивы видеозаписи из украинских городов, которые опустели после принятия закона о мобилизации?- Я общался с людьми, которые еще проживают на подконтрольной киевскому режиму территории. Они говорят, что в отдельных местах такая картина была еще до принятия этого закона.Однажды они поехали в один населенный пункт, чтобы забрать оттуда инвалида. На инвалидов сейчас на Украине страшный дефицит, потому что инвалид - это единственное средство выезда за границу. Если раньше была шутка, что жена-еврейка – не роскошь, а способ выехать в Израиль, то сейчас на Украине вы сможете спастись только в том случае, если под вашей опекой будет инвалид. Это ужасно.Так вот этот инвалид проживает в некогда оживленном поселке городского типа, где теперь на улицах ходят одни женщины и старики. Нет ни парней, ни взрослых мужчин. Кого-то уже забрали на фронт, кто-то уехал, а кто-то прячется. Поэтому я не думаю, что видеозаписи из опустевших торговых центров – это фейк.Наоборот. Украина сейчас утверждает, что это кремлевская пропаганда. "Вы это в Воронеже сняли, потому что у вас мобилизация". Но дураков на Украине стало значительно меньше. Люди спасаются как могут. Уже мало кому хочется лежать в гробу, обмотанном желто-синей тряпкой.- Просроченное президентство Зеленского может привести к тому, что молчаливое сопротивление граждан Украины будет более активным, чем сейчас?- Я вообще не думаю, что население Украины способно на какое-либо сопротивление. Все разговоры о том, что "Майдан был волей народа – это бред". Другое дело, что это может поспособствовать к тому, чтобы кто-то из украинской элиты попытался сдвинуть Зеленского. "Петрушка-то нелегитимный. Зачем нам ему подчиняться"?- В России об этом мало говорят, но у Зеленского в прошлом был двойник по имени Корнелиу Зеля Кодряну (урожденный Корнелиу Зелинский). Это этнический еврей, который возглавлял фашистское движение в Румынии. Его пристрелили в тюрьме. Повторит ли наш Зеленский его судьбу?- Я бы не стал сравнивать их напрямую.Да, у Кодряну были специфические взгляды. Но, во-первых, он был героем войны (для румын это не особенно характерно). Во-вторых, он был глубоко верующим православным человеком. Ни одна из этих черт Зеленскому не присуща.Кроме того, Зелинского убили, когда он не был при власти. Более того, румынская хунта его очень боялась. А на Украине наоборот. Это хунта Зеленского убивает, кого хочет.Но то, что Зеленский плохо кончит, не вызывает никаких сомнений.За те мерзости и бесчинства, которые позволил себе Зеленский в отношении Киево-Печерской лавры и вообще православной веры Малороссии, он точно понесет наказание. Он затронул такие сферы, которые мелким бесам вроде него было бы вообще лучше не затрагивать. Я не думаю, что это произойдет на его страшном суде. Я думаю, он ответит за это в ближайшем будущем.Есть вещи, с которыми не шутят. Те же большевики много глумились над православной церковью. Но те из них, кто делал это наиболее активно, понесли наказание по дороге на тот свет.Уверен, что Зеленского ждет то же самое.Также об особенностях режима на Украине и условиях его краха читайте в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

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