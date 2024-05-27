"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского - 27.05.2024 Украина.ру
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"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского
"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского - 27.05.2024 Украина.ру
"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение вырыть яму для Владимира Зеленского, где предлагается лечить его от наркозависимости. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал SHOT
2024-05-27T17:45
2024-05-27T17:45
наркотики
новости
россия
владимир зеленский
кадыров
вооруженные силы украины
чечня
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По словам главы Чечни, для украинского президента это будет своеобразный рехаб.Владимир Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, о чем имеется много свидетельств из самых различных источников.Еще в прошлом году в интервью изданию Украина.ру глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич рассказал, что Зеленский, "человек творческий", употреблял наркотики и до того, как стал президентом, что, по словам российского политика, "для данной категории людей" является "вообще нормой". Сейчас же Зеленскому приходится выдерживать огромные психологические нагрузки в условиях военных действий и больших потерь ВСУ.
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наркотики, новости, россия, владимир зеленский, кадыров, вооруженные силы украины, чечня
наркотики, Новости, Россия, Владимир Зеленский, Кадыров, Вооруженные силы Украины, Чечня

"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского

17:45 27.05.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение вырыть яму для Владимира Зеленского, где предлагается лечить его от наркозависимости. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал SHOT
По словам главы Чечни, для украинского президента это будет своеобразный рехаб.
"Надо вылечить человека, который убивает свой народ", - сказал Кадыров.
Владимир Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, о чем имеется много свидетельств из самых различных источников.
Еще в прошлом году в интервью изданию Украина.ру глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич рассказал, что Зеленский, "человек творческий", употреблял наркотики и до того, как стал президентом, что, по словам российского политика, "для данной категории людей" является "вообще нормой". Сейчас же Зеленскому приходится выдерживать огромные психологические нагрузки в условиях военных действий и больших потерь ВСУ.
последствия удара ВСУ по Новой Маячке - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 13:15
Наркотики и выпивка в ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 маяЗападные СМИ рассказали о наркомании и пьянстве в рядах ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
наркотикиНовостиРоссияВладимир ЗеленскийКадыровВооруженные силы УкраиныЧечня
 
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