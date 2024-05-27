https://ukraina.ru/20240527/1055307438.html

"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского

"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского - 27.05.2024 Украина.ру

"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение вырыть яму для Владимира Зеленского, где предлагается лечить его от наркозависимости. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал SHOT

2024-05-27T17:45

2024-05-27T17:45

2024-05-27T17:45

наркотики

новости

россия

владимир зеленский

кадыров

вооруженные силы украины

чечня

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По словам главы Чечни, для украинского президента это будет своеобразный рехаб.Владимир Зеленский регулярно принимает сильнодействующие наркотические средства, о чем имеется много свидетельств из самых различных источников.Еще в прошлом году в интервью изданию Украина.ру глава "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор РФ Франц Клинцевич рассказал, что Зеленский, "человек творческий", употреблял наркотики и до того, как стал президентом, что, по словам российского политика, "для данной категории людей" является "вообще нормой". Сейчас же Зеленскому приходится выдерживать огромные психологические нагрузки в условиях военных действий и больших потерь ВСУ.

https://ukraina.ru/20240520/1055173973.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

наркотики, новости, россия, владимир зеленский, кадыров, вооруженные силы украины, чечня