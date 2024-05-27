Зеленский собрался в Испанию - СМИ
07:29 27.05.2024 (обновлено: 07:30 27.05.2024)
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 27 мая посетит Испанию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании
Его примет премьер-министр страны Педро Санчес в полдень по местному времени, после чего они проведут пресс-конференцию.
СМИ пишут, что визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений.
В середине месяца Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отменен визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с Санчесом.