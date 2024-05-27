https://ukraina.ru/20240527/1055300406.html

Зеленский собрался в Испанию - СМИ

Зеленский собрался в Испанию - СМИ - 27.05.2024 Украина.ру

Зеленский собрался в Испанию - СМИ

Владимир Зеленский 27 мая посетит Испанию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании

2024-05-27T07:29

2024-05-27T07:29

2024-05-27T07:30

испания

зарубежье

владимир зеленский

новости

визит

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Его примет премьер-министр страны Педро Санчес в полдень по местному времени, после чего они проведут пресс-конференцию.СМИ пишут, что визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений.В середине месяца Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отменен визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с Санчесом.

https://ukraina.ru/20240426/1054742557.html

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испания, зарубежье, владимир зеленский, новости, визит