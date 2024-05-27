Зеленский собрался в Испанию - СМИ - 27.05.2024 Украина.ру
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Зеленский собрался в Испанию - СМИ
Зеленский собрался в Испанию - СМИ - 27.05.2024 Украина.ру
Зеленский собрался в Испанию - СМИ
Владимир Зеленский 27 мая посетит Испанию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании
2024-05-27T07:29
2024-05-27T07:30
испания
зарубежье
владимир зеленский
новости
визит
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Его примет премьер-министр страны Педро Санчес в полдень по местному времени, после чего они проведут пресс-конференцию.СМИ пишут, что визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений.В середине месяца Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отменен визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с Санчесом.
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испания, зарубежье, владимир зеленский, новости, визит
Испания, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости, визит

Зеленский собрался в Испанию - СМИ

07:29 27.05.2024 (обновлено: 07:30 27.05.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский 27 мая посетит Испанию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство Испании
Его примет премьер-министр страны Педро Санчес в полдень по местному времени, после чего они проведут пресс-конференцию.
СМИ пишут, что визит Зеленского в Испанию станет важной частью дипломатических усилий, направленных на обсуждение текущей международной ситуации и укрепление двусторонних отношений.
В середине месяца Зеленский отменил поездки в другие страны из-за тяжелой обстановки на фронте. Также был отменен визит в Испанию. Там он должен был подписать соглашение по безопасности с Санчесом.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
26 апреля, 10:08
Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИИспания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС. Об этом сообщили журналисты испанской газеты El Pais со ссылкой на правительственные источники
 
ИспанияЗарубежьеВладимир ЗеленскийНовостивизит
 
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