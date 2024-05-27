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Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре

Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре - 27.05.2024 Украина.ру

Панас Саксаганский: польский шляхтич в украинском театре

27 мая 1859 года в селе Каменно-Костуватое Херсонской губернии родился мальчик с типичным украинским именем Панас. Можно было бы написать, что никто не мог и предположить, что, повзрослев, этот маленький "человечек" превратится в одного из корифеев украинского театра Панаса Саксаганского, но это стало бы неправдой – все предпосылки к тому были

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

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Панас Тобилевич явился на свет в семье управляющего помещичьих имений Карпа Адамовича Тобилевича – обедневшего шляхтича герба Трживдар, который по каким-то причинам официально считался не дворянином, а мещанином. Он очень переживал по этому поводу, и долгие годы добивался в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената восстановления справедливости. Дело уже почти было выиграно, но тут один из канцеляристов выяснил, что в стародавних бумагах значится фамилия Тубилевич (по черкасскому местечку Тубольцы (укр. Тубільці). В результате в дворянстве старшему Тобилевичу отказали – он чуть не заболел от горя. Карп Адамович и представить себе не мог, что эта неудача с тех его детей и внуков, кто доживет до советских времен, снимет массу проблем. Всю эту историю с дворянством старший сын Иван потом описал в своей пьесе "Мартын Боруля".Из крепостных старший Тобилевич, когда работал в Екатеринославской губернии, выкупил свою будущую жену, Евдокию Зиновьевну Садовскую, уроженку села Саксагань. Она родила ему шестерых детей, из которых Панас был самым младшим. Четверо из детей Карпа Адамовича стали театральными деятелямии заслуга в этом в первую очередь была его жены.Евдокия Зиновьевна обожала театр. Её сын Панас на склоне лет с благодарностью вспоминал:"Она знала наизусть всю "Наталку Полтавку", и не только знала, но и умела очень интересно показывать отдельные роли и отражать разных действующих лиц… Благодаря нашей матери мои старшие братья, сестра Мария и я тоже знали всю "Наталку" наизусть".Карп Адамович тоже оказал на своих детей благотворное влияние. Современники вспоминают его, как человека по своей природе смешливого, очень любившего добрую шутку и меткую остроту с тем непередаваемым малороссийским юмором, который теперь так редко встретишь в современной Украине. Всем своим шестерым детям он дал хорошее образование, хотя до конца дней проходил в старой шапке.Его младший сын Панас получил начальное образование в Бобринецкой уездной школе. Младший Тобилевич ещё там увлёкся театром – участвовал в любительских спектаклях. Особенно большое влияние на него оказал кружок, которым до него занимался старший брат Иван с Марком Кропивницким – одним из крупнейших впоследствии деятелей малороссийского театра.Иван был старше Панаса на 14 лет, писал рассказы и пьесы в основном юмористического характера. Когда Панасу исполнилось 27 лет, он их впервые опубликовал под псевдонимом Ивана Карпенко-Карого, под которым и вошел в историю украинской литературы и драматургии.После Бобринецкой школы Панас продолжил обучение в Елисаветградском реальном училище, поскольку вся семья переехала сюда, в Елисаветград, который при СССР назывался Кировоградом, а после массового бандеровского переименования – Кропивницким. Старший Тобилевич на новом месте на свои сбережения купил дом с большим садом. Он стал настоящим "родовым поместьем" семьи, а в наше время здесь расположен городской литературно-мемориальный музей, посвященный семейству Тобилевичей.В это же время старший брат Панаса – Иван – перевёлся в Елисаветград работать столоначальником уездного полицейского управления и продолжил участвовать в любительских театральных постановках. На занятия в училище Панас ходил вместе с другим своим братом – Николаем, который был старше его на 3 года. Он сидел за одной партой с будущим известным украинским общественным деятелем и меценатом Евгением Чикаленко. В 1917 году тот стал одним из инициаторов созыва Центральной Рады, лично призвал Михаила Грушевского возглавить этот орган, хотя сам политиком не стал. Другим известным однокашником Панаса был Александр Тарковский – малороссийский поэт, прозаик, журналист, отец известного советского поэта Арсения Тарковскогои дед ещё более известного Андрея Тарковского.Вообще с Тарковскими семейство Тобилевичей было связано очень тесно. На старшей сестре Александра Тарковского – Надежде – был женат старший из братьев Тобилевичей – Иван. Она родила ему семерых детей, из которых, правда, до зрелого возраста дожили только двое, и сама Надежда прожила только 30 лет. Иван играл в любительских театральных постановках Александра Тарковского.Панас с 75-го года тоже стал играть в театральном любительском кружке, но у Марка Кропивницкого, вместе со своими братьями Иваном и Николаем. Он потом вспоминал:"На любительской сцене в Елизаветграде я имел значительный успех: когда Кропивницкий уехал в Одессу, мне поручили его роли. Я их выполнял, подражая средствам Марка Лукича, потому что, посещая репетиции и спектакли, я хорошо запомнил себе всю манеру играть, все его движения, интонации и мимику. Кропивницкий был тогда для меня идеалом актёра и человека, и я старательно копировал его…"Правда, бывали и провалы. Как-то раз в пьесе "За Неман иду", чтобы произвести на публику впечатление, Панас выехал на сцену на коне и начал петь:"За Неман иду на добром коне, красна девица, прощай!"Однако допеть до конца он не успел – "добрый конь" вдруг испугался, встал на дыбы и сбросил "казака" наземь. Молодой актер провожая коня взглядом окончил куплет: "Красна девица, прощай!" Зал покатился со смеху.В 1876 году Панас, провожая брата Николая добровольцем на Русско-турецкую войну 1876-77 годов, пообещал в случае его гибели отомстить за его смерть. Долго не имея от него известий, в 1878 году, после окончания реального училища, Панас отправился в Одесскую школу юнкеров. По её окончании он служил в расквартированном в Николаеве 58-м Пражском пехотном полку. Как раз в этот время здесь же в Николаеве в составе русской опереточной группы дебютировала на сцене его сестра Мария.Панас тоже чувствовал больше тягу не к службе, а к сцене, тем более, что война закончилась, и брат Николай не погиб, а героически прошёл через крупнейшие сражения, включая оборону Шипки. Младший Тобилевич, в свободное от службы время, участвовал в украинских спектаклях труппы Чернышева, а в 1883 году "ушёл на дембель", и стал выступать, как профессиональный актёр на сцене Николаевского театра. Руководили им старый знакомый Панаса – Марк Кропивницкий и его компаньон Михаил Старицкий. Первой ролью Тобилевича стал Возной в пьесе "Наталка Полтавка", которую он знал наизусть с детства.С 1885 года актер работал уже в отдельной труппе Марка Кропивницкого, а с 1888 года – у брата Николая… Садовского. Это особенность семьи Тобилевичей – они выступали на сцене и публиковали свои произведения не под своей фамилией, а под псевдонимами. Если старший брат Иван стал Карпенко-Карым, то Николай стал Садовским. Сестра Мария тоже взяла псевдоним Садовская, который, после того, как она развелась с мужем (Д. Петровым) и стала жить гражданским браком с итальянским тенором, трансформировался в Садовская-Барилотти. Панас, которого также чем-то не устраивала старинная казацко-шляхетская фамилия Тобилевичей, взял псевдоним по месту рождения своей матери – стал Саксаганским.В 1890-98 и 1905-09 годах Панас Карпович вместе со своим старшим братом Иваном Карпенко-Карым возглавлял "Общество русско-малороссийских артистов": он режиссировал, а брат писал для общества пьесы, но в 1907 году он умер от рака.Общество просуществовало еще два года, после чего прекратило своё существование. После этого Панас Карпович выступал и режиссировал в других труппах, театрах и обществах, в части которых был "соучредителем". Следует отметить, что в то время вся эта украинская театральная "тусовка" была крайне замкнута на украинский и украиноязычный репертуар. Тем самым закладывалась довольно характерная для украинской театральной традиции местечковость, что потом негативно скажется и в советское, и в постсоветское время в целом на всей украинской культуре. Саксаганский "прошёлся" тогда по закулисной жизни украинских актеров, написав о них несколько пьес: "Лицемеры" (1908) и "Шантрапа" (1914).После Революции и прихода к власти УНР, Панас Саксаганский возглавил Государственный народный театр, задачей которого было ставить бытовой, исторически-бытовой и классический репертуар. В это же время он осуществил свою первую постановку (это в 60-то лет) по мировой классике – "Разбойники" Фридриха Шиллера, сам Панас Карпович сыграл в ней роль Франца Моора. В 1919 году состоялась премьера его второй выдающейся режиссерской работы по мировой классике – "Уриель Акоста" по Карлу Гуцкову.Деятельность театра прекратилась весной 1922 года. Его наследником стал Театр имени Марии Заньковецкой (он потом переехал во Львов), в который вошло основное актёрское ядро ​​Государственного народного театра. Саксаганский время от времени играл на его сцене и работал там как режиссёр – поставил "Отелло" (1926).Начало 20-х годов вообще печальный период в биографии Саксаганского: "пятно" создателя "буржуазно-националистического" театра тяготело над ним. Как большое "одолжение", актёру разрешили выступать лишь периодически, но каждое выступление вызывало неслыханные овации. Это единственное, что поддерживало его тяжелое моральное состояние. Материальное он подпитывал тем, что пилил дрова за скромную плату и еду по красноармейским казармам.Но затем жизнь стала налаживаться. Работа в театре стала постоянной, на волне украинизации вспомнили заслуги мэтра по развитию малороссийского театра, ставшего затем украинским – он получил работу в столице (тогда она была в Харькове) в Харьковском народном театре (1927—1931). В 1932 году на праздновании 50-летнего юбилея существования украинского профессионального театра он снова сыграл такую знакомую роль Возного в "Наталке Полтавке". Ещё при жизни корифея, в 1937 году, в центре Киева появилась улица его имени.Но с каждым годом здоровье артиста слабело – давал знать о себе возраст, несколько раз у Панаса Карповича случились инсульты, а затем его парализовало. В последний раз Саксаганский выступил на сцене 12 мая 1935 года, когда официально и торжественно отмечали 75-летие его жизни и 50-летие сценической деятельности. Актёр играл, как всегда, неотразимо, но уже сидя в кресле.Умер Саксаганский 17 сентября 1940 года. Он был похоронен на Байковом кладбище, где ему установили гранитный памятник, но лучшим памятником стали пьесы, более 100 главных театральных ролей и 80 поставленных спектаклей, а также любовь зрителей и уважение критиков.

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Алексей Стаценко

история, история украины, театр, елисаветград, николаев, украина, актер, режиссер