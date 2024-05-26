https://ukraina.ru/20240526/1055210205.html

“Очень опасный тренд”: эксперт объяснил, чем чревата западная демонизация политиков в СМИ

“Очень опасный тренд”: эксперт объяснил, чем чревата западная демонизация политиков в СМИ - 26.05.2024 Украина.ру

“Очень опасный тренд”: эксперт объяснил, чем чревата западная демонизация политиков в СМИ

Мы уже видим очень опасный тренд: Запад не способен к нормальной полемике с законно избранными лидерами государств, которые ему не нравятся, и играет в свою игру, считает политолог-международник Дмитрий Бабич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-05-26T06:40

2024-05-26T06:40

2024-05-26T06:40

иран

запад

эбрахим (ибрахим) раиси

дмитрий бабич

владимир скачко

мид

крушение

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Случай с крушением вертолета с президентом Ирана Раиси на борту встраивается в определенною цепочку трагических совпадений на ряду с покушениями на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, утверждает эксперт. Однако, по его мнению, у него нет оснований, чтобы утверждать, что ко всем этим происшествиям причастны англосаксы или какая-то другая западная страна.“Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада. Да, он считается консерватором. Но в Иране и до него были консервативные президенты. К тому же основное слово в политике Тегерана остается не за президентом, а за Верховным духовным лидером”, - отметил Бабич.Но Запад проводит так называемую демонизацию политических лидеров в СМИ, что может привести к самым печальным последствиям.“У них есть масса профессиональных СМИ, которые пишут страшные вещи: "В войне на Украине виноват один человек" или "в трагедии Газы виноват один человек" (лидер Ирана). С другой стороны, мы можем видеть и демонизацию Нетаньяху. А в Америке была демонизация Трампа. Это система, которая не ограничивает себя лидерами незападных стран. Она может работать против любого”, - утверждает эксперт.В свою очередь, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко утверждает, что все будут подозревать, что это был теракт, и искать этому подтверждения. “Сейчас уже ищут какого-то непонятного индуса, который вертелся возле президентского вертолета и куда-то исчез, что оставляет вопросы к службе безопасности и охраны главы Ирана и заставляет думать о возможных внутрииранских политических терках и разборках, которые, возможно, и привели к смерти неугодного кому-то политика”, - полагает Скачко.В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан.Полную версию интервью Дмитрия Бабиач о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ираначитайте на сайте Укрина.ру

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иран, запад, эбрахим (ибрахим) раиси, дмитрий бабич, владимир скачко, мид, крушение