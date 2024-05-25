"Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечем
11:11 25.05.2024 (обновлено: 11:34 25.05.2024)
© POOL
Берлин оказал Киеву всю помощь, какую только мог. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его слова опубликовало издание n-tv.
"Мы действительно довели это (военную помощь Киеву. - Ред.) до предела возможного… Наша ответственность - помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", - сказал Шольц, объясняя свое нежелание передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.
Издание n-tv отметило, что накануне правительство Германии поставило на Украину еще одну систему IRIS-T, а ранее Берлин отправил Киеву две системы ПВО Patriot, а также другого оружия на общую сумму в 28 миллиардов евро.
Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, включая Taurus. Он подчеркивал, что будет выступать против даже несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.
Интересно, что ранее Шольц выступал против поставки на Украину танков Leopard, однако спустя какое-то время сдался под давлением Вашингтона. А чуть позже весь мир увидел, как эти машины горят на поле боя.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью российской армии.
Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, включая Taurus. Он подчеркивал, что будет выступать против даже несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.
Интересно, что ранее Шольц выступал против поставки на Украину танков Leopard, однако спустя какое-то время сдался под давлением Вашингтона. А чуть позже весь мир увидел, как эти машины горят на поле боя.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью российской армии.
Вчера, 21:32Германия передала Украине четвертую систему ПВО – СМИ Берлин снабдил Киев дополнительным зенитным ракетным комплексом IRIS-T для усиления украинской системы противовоздушной обороны. Это уже четвертая установка ПВО, переданная ФРГ, сообщает немецкая газета Der Spiegel, ссылаясь на свои источники