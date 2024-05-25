https://ukraina.ru/20240525/1055283524.html

"Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечем

"Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечем - 25.05.2024 Украина.ру

"Довели" : Шольц заявил, что помочь Киеву ему больше нечем

Берлин оказал Киеву всю помощь, какую только мог. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, его слова опубликовало издание n-tv.

2024-05-25T11:11

2024-05-25T11:11

2024-05-25T11:34

украина

олаф шольц

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"Мы действительно довели это (военную помощь Киеву. - Ред.) до предела возможного… Наша ответственность - помощь Украине в ее оборонительной борьбе, при этом избегая превращения конфликта в войну России и НАТО", - сказал Шольц, объясняя свое нежелание передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.Издание n-tv отметило, что накануне правительство Германии поставило на Украину еще одну систему IRIS-T, а ранее Берлин отправил Киеву две системы ПВО Patriot, а также другого оружия на общую сумму в 28 миллиардов евро.Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, включая Taurus. Он подчеркивал, что будет выступать против даже несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.Интересно, что ранее Шольц выступал против поставки на Украину танков Leopard, однако спустя какое-то время сдался под давлением Вашингтона. А чуть позже весь мир увидел, как эти машины горят на поле боя. Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью российской армии.

https://ukraina.ru/20240524/1055277213.html

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украина, олаф шольц