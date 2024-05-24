Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240524/1055272837.html
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию - 24.05.2024 Украина.ру
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
Белоруссии и России следует окончательно согласовать условия поставок нефти и Газа в Республику, заявил по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко
2024-05-24T17:55
2024-05-24T17:55
новости
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
промышленность
торговля
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055268263_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b27f1ad36db9f92e2196b35f0faddbd7.jpg
Он добавил, что в ближайшее время правительство Белоруссии доработает соответствующие соглашения, потому как от работы энергетики зависит функционирование всей промышленности. Минск и Москва должны защищать свои рынки не друг от друга, а от стран, которые ввели санкции против двух стран, подчеркнул Лукашенко. В дальнейшем Россия и Белоруссия сохранят курс на усиление интеграции, причем проекты государств вышли за пределы земной поверхности, заключил Лукашенко.
https://ukraina.ru/20240524/1055269431.html
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055268263_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_39b736843f2695ae2c5c6ad9b113bdc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, промышленность, торговля, российский газ
Новости, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, промышленность, торговля, российский газ

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию

17:55 24.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Белоруссии и России следует окончательно согласовать условия поставок нефти и Газа в Республику, заявил по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко
"Стоимость продукции необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и Газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не один год. И сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение", – сказал белорусский лидер.
Он добавил, что в ближайшее время правительство Белоруссии доработает соответствующие соглашения, потому как от работы энергетики зависит функционирование всей промышленности.
Минск и Москва должны защищать свои рынки не друг от друга, а от стран, которые ввели санкции против двух стран, подчеркнул Лукашенко. В дальнейшем Россия и Белоруссия сохранят курс на усиление интеграции, причем проекты государств вышли за пределы земной поверхности, заключил Лукашенко.
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
16:05
"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в МинскВизит российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Минск может быть связан с военными действиями на Украине. Такую мысль высказал депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко в своём телеграм-канале
 
НовостиБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путинпромышленностьторговляроссийский газ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Переговоры в Минске и вопрос к легитимности Зеленского. Итоги 24 мая на Украине
18:10Путин: легитимность Зеленского закончилась
17:55Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
17:33Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО
17:29На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине
17:18Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом
17:10Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
16:32"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
16:26Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ
16:19Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС
16:16Ростислав Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
16:05"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск
16:04Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей
15:49С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
15:48В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
15:27Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен
14:19"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина
14:17В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы
13:13Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая
13:12На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
Лента новостейМолния