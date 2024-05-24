https://ukraina.ru/20240524/1055272837.html

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию - 24.05.2024 Украина.ру

Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию

Белоруссии и России следует окончательно согласовать условия поставок нефти и Газа в Республику, заявил по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко

2024-05-24T17:55

2024-05-24T17:55

2024-05-24T17:55

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Он добавил, что в ближайшее время правительство Белоруссии доработает соответствующие соглашения, потому как от работы энергетики зависит функционирование всей промышленности. Минск и Москва должны защищать свои рынки не друг от друга, а от стран, которые ввели санкции против двух стран, подчеркнул Лукашенко. В дальнейшем Россия и Белоруссия сохранят курс на усиление интеграции, причем проекты государств вышли за пределы земной поверхности, заключил Лукашенко.

https://ukraina.ru/20240524/1055269431.html

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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, промышленность, торговля, российский газ