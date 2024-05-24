https://ukraina.ru/20240524/1055272837.html
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию - 24.05.2024 Украина.ру
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
Белоруссии и России следует окончательно согласовать условия поставок нефти и Газа в Республику, заявил по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко
2024-05-24T17:55
2024-05-24T17:55
2024-05-24T17:55
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Он добавил, что в ближайшее время правительство Белоруссии доработает соответствующие соглашения, потому как от работы энергетики зависит функционирование всей промышленности. Минск и Москва должны защищать свои рынки не друг от друга, а от стран, которые ввели санкции против двух стран, подчеркнул Лукашенко. В дальнейшем Россия и Белоруссия сохранят курс на усиление интеграции, причем проекты государств вышли за пределы земной поверхности, заключил Лукашенко.
https://ukraina.ru/20240524/1055269431.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, промышленность, торговля, российский газ
Новости, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, промышленность, торговля, российский газ
Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
Белоруссии и России следует окончательно согласовать условия поставок нефти и Газа в Республику, заявил по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко