Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове - 24.05.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове - 24.05.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы. ВС РФ смогут установить контроль над Харьковом, а также доставать до города из артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T04:15
2024-05-24T04:15
новости
россия
харьков
харьковская область
пётр скоробогатый
владимир путин
всу
вс рф
наступление
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Пока еще рано говорить о том, какую именно угрозу Харьковская операция несет для ВСУ. Российские войска пока только зашли в предполье, то есть первая линия украинской обороны еще впереди, рассказал политолог.В районе Липцев и Волчанска сейчас ведутся ожесточенные бои с большими потерями для обеих сторон, потому что эти опорные пункты для обеих сторон имеют важное значение, добавил эксперт.Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы, отметил он.Российская армия установит визуальный контроль над Харьковом и контроль с помощью дронов, а также сможет доставать до него из артиллерии. Это будет "очень болезненный укол", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
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россия
харьков
харьковская область
волчанск
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новости, россия, харьков, харьковская область, пётр скоробогатый, владимир путин, всу, вс рф, наступление, оборона, дроны, волчанск
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, Пётр Скоробогатый, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона, дроны, Волчанск

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове

04:15 24.05.2024
 
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Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы. ВС РФ смогут установить контроль над Харьковом, а также доставать до города из артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Пока еще рано говорить о том, какую именно угрозу Харьковская операция несет для ВСУ. Российские войска пока только зашли в предполье, то есть первая линия украинской обороны еще впереди, рассказал политолог.
В районе Липцев и Волчанска сейчас ведутся ожесточенные бои с большими потерями для обеих сторон, потому что эти опорные пункты для обеих сторон имеют важное значение, добавил эксперт.
Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы, отметил он.
"Дело даже не в том, что Россия пойдет брать Харьков ([Президент РФ]Владимир Путин заявил, что это не планируется). Дело в том, что Россия оттуда сможет сделать невыносимой жизнь для ВСУ в самом городе", - подчеркнул Скоробогатый.
Российская армия установит визуальный контроль над Харьковом и контроль с помощью дронов, а также сможет доставать до него из артиллерии. Это будет "очень болезненный укол", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
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НовостиРоссияХарьковХарьковская областьПётр СкоробогатыйВладимир ПутинВСУВС РФнаступлениеоборонадроныВолчанск
 
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