https://ukraina.ru/20240524/1055246973.html

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове - 24.05.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове

Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы. ВС РФ смогут установить контроль над Харьковом, а также доставать до города из артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-24T04:15

2024-05-24T04:15

2024-05-24T04:15

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Пока еще рано говорить о том, какую именно угрозу Харьковская операция несет для ВСУ. Российские войска пока только зашли в предполье, то есть первая линия украинской обороны еще впереди, рассказал политолог.В районе Липцев и Волчанска сейчас ведутся ожесточенные бои с большими потерями для обеих сторон, потому что эти опорные пункты для обеих сторон имеют важное значение, добавил эксперт.Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы, отметил он.Российская армия установит визуальный контроль над Харьковом и контроль с помощью дронов, а также сможет доставать до него из артиллерии. Это будет "очень болезненный укол", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

https://ukraina.ru/20240523/1055232247.html

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новости, россия, харьков, харьковская область, пётр скоробогатый, владимир путин, всу, вс рф, наступление, оборона, дроны, волчанск