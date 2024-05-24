Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно закрепиться в предполье, чтобы создать проблемы для ВСУ в Харькове
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы. ВС РФ смогут установить контроль над Харьковом, а также доставать до города из артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Пока еще рано говорить о том, какую именно угрозу Харьковская операция несет для ВСУ. Российские войска пока только зашли в предполье, то есть первая линия украинской обороны еще впереди, рассказал политолог.
В районе Липцев и Волчанска сейчас ведутся ожесточенные бои с большими потерями для обеих сторон, потому что эти опорные пункты для обеих сторон имеют важное значение, добавил эксперт.
Если российская армия зацепится за предполье в Харьковской области, она сможет создать санитарную зону, а Украина получит серьезные проблемы, отметил он.
"Дело даже не в том, что Россия пойдет брать Харьков ([Президент РФ]Владимир Путин заявил, что это не планируется). Дело в том, что Россия оттуда сможет сделать невыносимой жизнь для ВСУ в самом городе", - подчеркнул Скоробогатый.
Российская армия установит визуальный контроль над Харьковом и контроль с помощью дронов, а также сможет доставать до него из артиллерии. Это будет "очень болезненный укол", заключил собеседник издания.
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