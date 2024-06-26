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Клинцевич рассказал о некомфортном для Запада решении России
Клинцевич рассказал о некомфортном для Запада решении России - 26.06.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал о некомфортном для Запада решении России
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о готовности России помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость
2024-06-26T03:00
2024-06-26T03:00
2024-06-26T03:00
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"Мы всегда соблюдали все договоренности, а в отношении нас никто никогда их не учитывал и не соблюдал. <...> У России и раньше были большие потребности, чтобы наши союзники получали от нас оружие, а мы зарабатывали на этом деньги. Но нам говорили: не смейте, нельзя. И мы шли на поводу. При этом они обкладывались всякими санкциями и решениями Организации объединенных наций (ООН), других международных институтов", - указал экс-сенатор.Он отметил, что сейчас, в силу того, как поступает и действует Запад, как он игнорирует международное право, какую ведет борьбу против России, РФ приняла решение, что будет выстраивать отношения с другими государствами с учетом своих интересов.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июня заявил, что Россия готова помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость.Ранее президент России Владимир Путин отметил что не исключает поставок вооружения в другие страны в ответ на передачу военной техники на Украину.Подробнее о поставках российского оружия союзникам — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, клинцевич, владимир путин, оон, госдума
Новости, Россия, Запад, Украина, Клинцевич, Владимир Путин, ООН, Госдума
Клинцевич рассказал о некомфортном для Запада решении России
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал информацию о готовности России помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость
"Мы всегда соблюдали все договоренности, а в отношении нас никто никогда их не учитывал и не соблюдал. <...> У России и раньше были большие потребности, чтобы наши союзники получали от нас оружие, а мы зарабатывали на этом деньги. Но нам говорили: не смейте, нельзя. И мы шли на поводу. При этом они обкладывались всякими санкциями и решениями Организации объединенных наций (ООН), других международных институтов", - указал экс-сенатор.
Он отметил, что сейчас, в силу того, как поступает и действует Запад, как он игнорирует международное право, какую ведет борьбу против России, РФ приняла решение, что будет выстраивать отношения с другими государствами с учетом своих интересов.
"Западу, конечно, будет некомфортно такое наше решение. Потому что в ближайшее время оружие могут получить люди, которые ненавидят американцев, и использовать его против США", - подчеркнул он.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июня заявил, что Россия готова помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость.
Ранее президент России Владимир Путин отметил что не исключает поставок вооружения в другие страны в ответ на передачу военной техники на Украину.
Подробнее о поставках российского оружия союзникам — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.