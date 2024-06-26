https://ukraina.ru/20240626/1055833812.html

Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич

Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич - 26.06.2024 Украина.ру

Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич

У России с НАТО идет откровенная прокси-война. При этом в ней в той или иной степени участвует 48 стран коллективного Запада, рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич

2024-06-26T03:56

2024-06-26T03:56

2024-06-26T03:56

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"Каждая потихоньку, понемножку отдает что-то Украине. Под это создается колоссальный экономический и военно-технический ресурс, благодаря которому Запад обеспечивает ВСУ. Поэтому Украина не имеет проблем ни с оружием, ни с припасами, ни с денежными довольствиями. У них проблема только одна — с людским ресурсом", - отметил он.По его словам, американские специалисты еще в прошлом году посчитали мобилизационный ресурс Украины - 6,8 миллионов человек."Зеленскому дали денег и пообещали другие блага, особняк. И он сказал: буду делать. Далее пошла активная мобилизация на Украине. За май они собрали 100 тысяч человек. И не все, кстати, там убегают. На Украине живут русские люди, законопослушные. Многие идут в ряды ВСУ, потому что "сказали, что надо", отлично понимая, что могут не вернуться. И не нужно думать, как часто пытаются нас убедить СМИ, что в ВСУ воюют болваны. Это не так — я с ними воевал и знаю. Они мотивированы, обучены. Другое дело, что империалисты им мозги перепрошили и, как говорится, создали врага из родного брата", - сказал Клинцевич.Он добавил, что военные специалисты стран НАТО находятся на территории Украины, откуда под их руководством стреляют по мирным городам. Используется космическая разведка всего альянса. Летают ударные и разведывательные БПЛА. Подробнее о конфликте — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, клинцевич, владимир зеленский, нато