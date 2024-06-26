https://ukraina.ru/20240626/1055833812.html
Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич
Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич - 26.06.2024 Украина.ру
Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич
У России с НАТО идет откровенная прокси-война. При этом в ней в той или иной степени участвует 48 стран коллективного Запада, рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич
2024-06-26T03:56
2024-06-26T03:56
2024-06-26T03:56
новости
украина
запад
россия
клинцевич
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1097c5e9a3549cd0fbcc9b7a632d34a2.jpg
"Каждая потихоньку, понемножку отдает что-то Украине. Под это создается колоссальный экономический и военно-технический ресурс, благодаря которому Запад обеспечивает ВСУ. Поэтому Украина не имеет проблем ни с оружием, ни с припасами, ни с денежными довольствиями. У них проблема только одна — с людским ресурсом", - отметил он.По его словам, американские специалисты еще в прошлом году посчитали мобилизационный ресурс Украины - 6,8 миллионов человек."Зеленскому дали денег и пообещали другие блага, особняк. И он сказал: буду делать. Далее пошла активная мобилизация на Украине. За май они собрали 100 тысяч человек. И не все, кстати, там убегают. На Украине живут русские люди, законопослушные. Многие идут в ряды ВСУ, потому что "сказали, что надо", отлично понимая, что могут не вернуться. И не нужно думать, как часто пытаются нас убедить СМИ, что в ВСУ воюют болваны. Это не так — я с ними воевал и знаю. Они мотивированы, обучены. Другое дело, что империалисты им мозги перепрошили и, как говорится, создали врага из родного брата", - сказал Клинцевич.Он добавил, что военные специалисты стран НАТО находятся на территории Украины, откуда под их руководством стреляют по мирным городам. Используется космическая разведка всего альянса. Летают ударные и разведывательные БПЛА. Подробнее о конфликте — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
украина
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cea41c450439a592bb7a77d961f38711.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, клинцевич, владимир зеленский, нато
Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич
У России с НАТО идет откровенная прокси-война. При этом в ней в той или иной степени участвует 48 стран коллективного Запада, рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич
"Каждая потихоньку, понемножку отдает что-то Украине. Под это создается колоссальный экономический и военно-технический ресурс, благодаря которому Запад обеспечивает ВСУ. Поэтому Украина не имеет проблем ни с оружием, ни с припасами, ни с денежными довольствиями. У них проблема только одна — с людским ресурсом", - отметил он.
По его словам, американские специалисты еще в прошлом году посчитали мобилизационный ресурс Украины - 6,8 миллионов человек.
"Зеленскому дали денег и пообещали другие блага, особняк. И он сказал: буду делать. Далее пошла активная мобилизация на Украине. За май они собрали 100 тысяч человек. И не все, кстати, там убегают. На Украине живут русские люди, законопослушные. Многие идут в ряды ВСУ, потому что "сказали, что надо", отлично понимая, что могут не вернуться. И не нужно думать, как часто пытаются нас убедить СМИ, что в ВСУ воюют болваны. Это не так — я с ними воевал и знаю. Они мотивированы, обучены. Другое дело, что империалисты им мозги перепрошили и, как говорится, создали врага из родного брата", - сказал Клинцевич.
Он добавил, что военные специалисты стран НАТО находятся на территории Украины, откуда под их руководством стреляют по мирным городам. Используется космическая разведка всего альянса. Летают ударные и разведывательные БПЛА.