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"Хотели поразить как можно больше людей": военный эксперт об атаке на Севастополь

"Хотели поразить как можно больше людей": военный эксперт об атаке на Севастополь - 26.06.2024 Украина.ру

"Хотели поразить как можно больше людей": военный эксперт об атаке на Севастополь

Военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру заверил, что ВСУ выпустили ракету с кассетными боеприпасами на Севастополь не для того, чтобы поразить защищенный военный объект, а для того чтобы поразить как можно больше людей

2024-06-26T05:20

2024-06-26T05:20

2024-06-26T05:20

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севастополь

сша

россия

вооруженные силы украины

минобороны

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"Если бы хотели поразить военный объект, то прилетела бы ракета с фугасной боевой частью", - объяснил он.По словам эксперта, для эффективного противодействия необходимо воздействовать на все аспекты деятельности противника: системы его поражения, разведки, логистику, тыл.По его словам, для этого необходимы политические решения, которые обеспечат воздействие на военные системы, которые находятся на балансе западных стран.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен днем 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.Минобороны возложило ответственность за гибель мирных людей в Севастополе в результате ракетной атаки на США, потому что именно американские специалисты вводят полетные задания для ATACMS.Подробнее о технической оснащенности ВСУ — в материале Дениса Рудометова Владимир Орлов: Если Россия не создаст для БПЛА США и ATACMS комплекс проблем, то не защитит Севастополь на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, сша, россия, вооруженные силы украины, минобороны