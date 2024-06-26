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Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев - 26.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в интервью изданию Укриана.ру рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
2024-06-26T06:00
2024-06-26T06:00
2024-06-26T06:00
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"Бандеровское движение, Майдан 2013-2014 года (на "Оранжевый Майдан" 2004 года не так обращают внимание, потому что он не был кровавым) и вступление Украины в НАТО (дело не в том, что украинцы хотят на Запад, а в том, что они отдали свою территорию на владение западным структурам)", - перечислила Ярмак.По ее словам, граждане Украины хотят четких и понятных правил.Подробнее о настроениях украинцев во время конфликта — в материале Романа Гнатюка Ольга Ярмак: Запад планомерно конструировал обиду населения Украины на Россию и продолжает это делать на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, россия, нато
Новости, Украина, Запад, Россия, НАТО
Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в интервью изданию Укриана.ру рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
"Бандеровское движение, Майдан 2013-2014 года (на "Оранжевый Майдан" 2004 года не так обращают внимание, потому что он не был кровавым) и вступление Украины в НАТО (дело не в том, что украинцы хотят на Запад, а в том, что они отдали свою территорию на владение западным структурам)", - перечислила Ярмак.
По ее словам, граждане Украины хотят четких и понятных правил.
"Тот, кто предложит им эти правила, тот победит и на поле боя, и в ментальной войне. Как исследователь я вижу, что Россия эти правила предлагает, а люди эти правила принимают. У нас неплохие шансы для работы в этом направлении", - сказала она.
Подробнее о настроениях украинцев во время конфликта — в материале Романа Гнатюка Ольга Ярмак: Запад планомерно конструировал обиду населения Украины на Россию и продолжает это делать на сайте Украина.ру.