https://ukraina.ru/20240626/1055838529.html

Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев

Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев - 26.06.2024 Украина.ру

Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев

Доктор социологических наук, доцент Севастопольского Государственного Университета Ольга Ярмак в интервью изданию Укриана.ру рассказала, что разъединяет россиян и украинцев

2024-06-26T06:00

2024-06-26T06:00

2024-06-26T06:00

новости

украина

запад

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg

"Бандеровское движение, Майдан 2013-2014 года (на "Оранжевый Майдан" 2004 года не так обращают внимание, потому что он не был кровавым) и вступление Украины в НАТО (дело не в том, что украинцы хотят на Запад, а в том, что они отдали свою территорию на владение западным структурам)", - перечислила Ярмак.По ее словам, граждане Украины хотят четких и понятных правил.Подробнее о настроениях украинцев во время конфликта — в материале Романа Гнатюка Ольга Ярмак: Запад планомерно конструировал обиду населения Украины на Россию и продолжает это делать на сайте Украина.ру.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, нато