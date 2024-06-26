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Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов
Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов - 26.06.2024 Украина.ру
Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов
Поборники радикального исламизма сегодня поднимают на свои знамена ликвидированного в 2006 года главаря боевиков Шамиля Басаева, его навязывают молодежи как кумира. Об этом политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелин рассказала в интервью изданию Украина.ру
2024-06-26T04:44
2024-06-26T04:44
2024-06-26T04:44
новости
шамиль басаев
терроризм
исламисты
россия
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Басаев был одним из лидеров боевиков во время первой и второй чеченских кампаний. Именно он стоял за организацией самых резонансных и кровавых терактов 1990-х - начала 2000-х. Был ликвидирован в 2006 году. По словам Амелиной, до недавнего времени его имя было прочно забыто. Политолог отметила, что такой вариант "почитания" Басаева несет в себе и исламистский, и националистический, и сепаратистский подтекст.Распространение радикального исламизма - очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает, подытожила собеседница издания.О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ
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новости, шамиль басаев, терроризм, исламисты, россия
Новости, Шамиль Басаев, терроризм, Исламисты, Россия
Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов
Поборники радикального исламизма сегодня поднимают на свои знамена ликвидированного в 2006 года главаря боевиков Шамиля Басаева, его навязывают молодежи как кумира. Об этом политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелин рассказала в интервью изданию Украина.ру
Басаев был одним из лидеров боевиков во время первой и второй чеченских кампаний. Именно он стоял за организацией самых резонансных и кровавых терактов 1990-х - начала 2000-х. Был ликвидирован в 2006 году.
По словам Амелиной, до недавнего времени его имя было прочно забыто.
"Из этого террориста, который воевал с детьми в Беслане, с роженицами и врачами в Буденновской больнице – то есть, даже воюя с мирными жителями, он выбирал тех, кто послабее, - сделали героя радикальной части молодежи. За последние несколько лет он снова вошел в пантеон российского радикализма. Последние два года день его ликвидации широко отмечают – как день, в который он якобы попал в рай. Басаев предстает в этих публикациях как герой уммы, тот, кто бросил вызов имперской России", - рассказала она.
Политолог отметила, что такой вариант "почитания" Басаева несет в себе и исламистский, и националистический, и сепаратистский подтекст.
Распространение радикального исламизма - очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает, подытожила собеседница издания.
О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ