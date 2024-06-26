https://ukraina.ru/20240626/1055839915.html

Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов

Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов - 26.06.2024 Украина.ру

Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов

Поборники радикального исламизма сегодня поднимают на свои знамена ликвидированного в 2006 года главаря боевиков Шамиля Басаева, его навязывают молодежи как кумира. Об этом политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелин рассказала в интервью изданию Украина.ру

2024-06-26T04:44

2024-06-26T04:44

2024-06-26T04:44

новости

шамиль басаев

терроризм

исламисты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055839791_0:972:2047:2123_1920x0_80_0_0_a0dd7bfc3954c3ac7cd17839373d660d.jpg

Басаев был одним из лидеров боевиков во время первой и второй чеченских кампаний. Именно он стоял за организацией самых резонансных и кровавых терактов 1990-х - начала 2000-х. Был ликвидирован в 2006 году. По словам Амелиной, до недавнего времени его имя было прочно забыто. Политолог отметила, что такой вариант "почитания" Басаева несет в себе и исламистский, и националистический, и сепаратистский подтекст.Распространение радикального исламизма - очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает, подытожила собеседница издания.О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шамиль басаев, терроризм, исламисты, россия