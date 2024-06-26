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Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*
Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"* - 26.06.2024 Украина.ру
Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*
Теракты радикальных исламистов начинают напоминать расстрелы в школах, которые совершают подростки. Об этом политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина рассказала в интервью изданию Украина.ру
2024-06-26T05:17
2024-06-26T05:17
2024-06-26T05:17
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терроризм
исламисты
дагестан
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В минувшее воскресенье, 23 июня, террористы атаковали сотрудников полиции и религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро нападавших ликвидированы.Амелина задалась вопросом, что планировали делать дагестанские террористы после совершения нападения. Вариантов, по ее словам, два - уйти "в лес", осесть в подполье или же совершить Suicide by cop, самоубийство с помощью полицейского, когда преступника убивают при захвате, но именно этого он и хотел.Слияние разных деструктивных контингентов, их эклектика, становится нашей реальностью, подытожила политолог.О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ*Деятельность движения запрещена в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, терроризм, исламисты, дагестан
Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*
Теракты радикальных исламистов начинают напоминать расстрелы в школах, которые совершают подростки. Об этом политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина рассказала в интервью изданию Украина.ру
В минувшее воскресенье, 23 июня, террористы атаковали сотрудников полиции и религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро нападавших ликвидированы.
Амелина задалась вопросом, что планировали делать дагестанские террористы после совершения нападения. Вариантов, по ее словам, два - уйти "в лес", осесть в подполье или же совершить Suicide by cop, самоубийство с помощью полицейского, когда преступника убивают при захвате, но именно этого он и хотел.
"Если последнее, то это роднит такие теракты с "колумбайнами"*, когда совершается массовое убийство, которое завершается личным самоубийством или суицидом через полицейских", - отметила эксперт.
Слияние разных деструктивных контингентов, их эклектика, становится нашей реальностью, подытожила политолог.
О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ
*Деятельность движения запрещена в РФ