https://ukraina.ru/20240626/1055840058.html

Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*

Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"* - 26.06.2024 Украина.ру

Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*

Теракты радикальных исламистов начинают напоминать расстрелы в школах, которые совершают подростки. Об этом политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина рассказала в интервью изданию Украина.ру

2024-06-26T05:17

2024-06-26T05:17

2024-06-26T05:17

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исламисты

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В минувшее воскресенье, 23 июня, террористы атаковали сотрудников полиции и религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро нападавших ликвидированы.Амелина задалась вопросом, что планировали делать дагестанские террористы после совершения нападения. Вариантов, по ее словам, два - уйти "в лес", осесть в подполье или же совершить Suicide by cop, самоубийство с помощью полицейского, когда преступника убивают при захвате, но именно этого он и хотел.Слияние разных деструктивных контингентов, их эклектика, становится нашей реальностью, подытожила политолог.О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ*Деятельность движения запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, терроризм, исламисты, дагестан