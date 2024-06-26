https://ukraina.ru/20240626/1055848835.html

Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты - 26.06.2024 Украина.ру

Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

Представители украинской элиты и связанные с ними СМИ на этой неделе активно обсуждали скандал с депутатом от "Слуги народа" и приближенным главы Офиса президента Николаем Тищенко (Андрея Ермака он называет своим кумом). Еще 20 июня в Днепре охранники Тищенко в балаклавах избили и задержали неонациста из "Кракена" Дмитрия Павлова.

2024-06-26T06:26

2024-06-26T06:26

2024-06-26T06:27

днепр

украина

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эксклюзив

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Николай Тищенко заявил, что приехал в Днепр якобы проверить информацию о деятельности ботоферм и кол-центров, осуществляющих мошеннические действия, а Днепр как раз является их своеобразной столицей. Он заявил, что Павлов является начальником безопасности такой ботофермы. По версии Павлова, причиной конфликта стал его вопрос, почему Тищенко и его охрана гуляют по городу в военной форме, хотя сами не являются военнослужащими. Украинские СМИ и эксперты считают, что происходит борьба за рынок мошеннических колл-центров.В стране, где экономика практически не работает, мошенничество и бандитизм становятся основным источником получения прибыли.Тищенко утверждает, что вокруг колл-центров, как сверхприбыльного бизнеса, создаются настоящие частные армии, состоящие из украинских военных и уголовных элементов, которые якобы готовят госпереворот."Таким образом, речь может идти о появлении новой олигархии, которая фактически выстроит свои, параллельные государственным, структуры влияния и управления, включая медийную, силовую и даже, возможно, военную составляющую", - комментирует инцидент украинское издание "Страна".Буквально за считанные часы неизвестные молодые люди обклеили Днепр сотнями плакатов, изображающих нардепа Тищенко в виде клоуна.Экс-нардеп Игорь Мосийчук пишет, что пострадавший Дмитрий Павлов работает под крышей бригадного генерала СБУ Сергея Лысака и отвечает за транспортировку наличных в его распоряжение.Инцидент на видео снимала подруга нардепа Николая Тищенко Эвелина Андриевская, бывшая жительница Донецка, которая сначала попала на "Миротворец", а потом перебралась на Украину, где получила благодарность от Главного управления разведки (ГУР МОУ).Во вторник, 25 июня, Тищенко объявили о подозрении по факту событий в Днепре. Ему вменяют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. При обыске у Тищенко были обнаружены пачки с крупной суммой в долларах. Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что колл-центры победили Андрея Ермака, который был вынужден отречься от своего кума.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что Тищенко показательно накажут, но проблема мошеннических кол-центров останется. "Есть огромная вероятность, что Колю накажут и то показательно. Проблему кол-центров не решить путем "крышеваний" или показательных "врываний" тут нужно действовать только через операторов связи и нацреестр номеров имеющих право совершать такие звонки", - пишет Чаплыга.Также, по его мнению, этот скандал показал будущее Украины, которая рискует распасться на множество мелких образований с частными армиями, "в каждой из которых будет по 174 героя-добровольца". Произойти это может после 29 августа, когда истекут полномочия нынешнего состава Верховной Рады."Коля своей жадностью и поездкой в Днепр вскрыл весьма пугающую картину для центральной власти в части формирования квазисуверенных княжеств по сути со своими армиями, валютами, экономикой, внешними сношениями, репрессивным аппаратом и откровенным презрением к центральным нуворишам", - считает Чаплыга.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* тоже говорит о нарастании конфликта между командованием и украинскими националистическими батальонами. "Этот конфликт перманентный, этот конфликт постоянный, он уже прорывался напряжением социально-политических отношений в ветеранском движении, когда была война низкой интенсивности – 16-й, 19-й, 21-й и так далее. Он прорвется огромным этот нарыв после окончания войны, и мы можем сейчас только масштаб этот представить", - говорит АрестовичТем временем спикер Рады Руслан Стефанчук готовится ехать на юбилейный саммит НАТО. Его туда тянут поляки и прибалты, чтобы символически продемонстрировать поддержку Украины, которую в НАТО пока не берут, несмотря на все мольбы. "Скоро саммит НАТО в Вашингтоне. Мы договорились с председателями балтийских парламентов и с Русланом, что будем пытаться найти возможность для совместного действия, чтобы наш голос был ощутим, чтобы Украина имела своих спикеров в виде этой платформы, которую мы создали с Балтийскими странами", - заявил на днях маршал польского Сейма Шимон Головня.Толку от этого визита никакого не будет. Доносить волю Вашингтона до киевских сателлитов есть кому и на Украине. Многочисленные визиты представителей украинской элиты на заграничные саммита и конференции, по сути, проводятся исключительно ради совместной фотосессии.На выезде сейчас находится и пятый президент Петр Порошенко. Он встречается то с депутатом европарламента Михаилом Галером, то с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером, то с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Порошенко на встречах активно со всеми обнимается, улыбается и пытается себя сосватать в качестве лучшей альтернативы Зеленскому, тем самым показывая, что он, Порошенко, сможет "спасти Европу" от РФ.О том, что происходит в политической жизни Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы"* Признан в РФ террористом и экстремистом

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днепр, украина, вашингтон, николай тищенко, михаил чаплыга, нато, офис президента, слуга народа, эксклюзив