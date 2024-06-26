Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты - 26.06.2024 Украина.ру
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Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты - 26.06.2024 Украина.ру
Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
Представители украинской элиты и связанные с ними СМИ на этой неделе активно обсуждали скандал с депутатом от "Слуги народа" и приближенным главы Офиса президента Николаем Тищенко (Андрея Ермака он называет своим кумом). Еще 20 июня в Днепре охранники Тищенко в балаклавах избили и задержали неонациста из "Кракена" Дмитрия Павлова.
2024-06-26T06:26
2024-06-26T06:27
днепр
украина
вашингтон
николай тищенко
михаил чаплыга
нато
офис президента
слуга народа
эксклюзив
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Николай Тищенко заявил, что приехал в Днепр якобы проверить информацию о деятельности ботоферм и кол-центров, осуществляющих мошеннические действия, а Днепр как раз является их своеобразной столицей. Он заявил, что Павлов является начальником безопасности такой ботофермы. По версии Павлова, причиной конфликта стал его вопрос, почему Тищенко и его охрана гуляют по городу в военной форме, хотя сами не являются военнослужащими. Украинские СМИ и эксперты считают, что происходит борьба за рынок мошеннических колл-центров.В стране, где экономика практически не работает, мошенничество и бандитизм становятся основным источником получения прибыли.Тищенко утверждает, что вокруг колл-центров, как сверхприбыльного бизнеса, создаются настоящие частные армии, состоящие из украинских военных и уголовных элементов, которые якобы готовят госпереворот."Таким образом, речь может идти о появлении новой олигархии, которая фактически выстроит свои, параллельные государственным, структуры влияния и управления, включая медийную, силовую и даже, возможно, военную составляющую", - комментирует инцидент украинское издание "Страна".Буквально за считанные часы неизвестные молодые люди обклеили Днепр сотнями плакатов, изображающих нардепа Тищенко в виде клоуна.Экс-нардеп Игорь Мосийчук пишет, что пострадавший Дмитрий Павлов работает под крышей бригадного генерала СБУ Сергея Лысака и отвечает за транспортировку наличных в его распоряжение.Инцидент на видео снимала подруга нардепа Николая Тищенко Эвелина Андриевская, бывшая жительница Донецка, которая сначала попала на "Миротворец", а потом перебралась на Украину, где получила благодарность от Главного управления разведки (ГУР МОУ).Во вторник, 25 июня, Тищенко объявили о подозрении по факту событий в Днепре. Ему вменяют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. При обыске у Тищенко были обнаружены пачки с крупной суммой в долларах. Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что колл-центры победили Андрея Ермака, который был вынужден отречься от своего кума.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что Тищенко показательно накажут, но проблема мошеннических кол-центров останется. "Есть огромная вероятность, что Колю накажут и то показательно. Проблему кол-центров не решить путем "крышеваний" или показательных "врываний" тут нужно действовать только через операторов связи и нацреестр номеров имеющих право совершать такие звонки", - пишет Чаплыга.Также, по его мнению, этот скандал показал будущее Украины, которая рискует распасться на множество мелких образований с частными армиями, "в каждой из которых будет по 174 героя-добровольца". Произойти это может после 29 августа, когда истекут полномочия нынешнего состава Верховной Рады."Коля своей жадностью и поездкой в Днепр вскрыл весьма пугающую картину для центральной власти в части формирования квазисуверенных княжеств по сути со своими армиями, валютами, экономикой, внешними сношениями, репрессивным аппаратом и откровенным презрением к центральным нуворишам", - считает Чаплыга.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* тоже говорит о нарастании конфликта между командованием и украинскими националистическими батальонами. "Этот конфликт перманентный, этот конфликт постоянный, он уже прорывался напряжением социально-политических отношений в ветеранском движении, когда была война низкой интенсивности – 16-й, 19-й, 21-й и так далее. Он прорвется огромным этот нарыв после окончания войны, и мы можем сейчас только масштаб этот представить", - говорит АрестовичТем временем спикер Рады Руслан Стефанчук готовится ехать на юбилейный саммит НАТО. Его туда тянут поляки и прибалты, чтобы символически продемонстрировать поддержку Украины, которую в НАТО пока не берут, несмотря на все мольбы. "Скоро саммит НАТО в Вашингтоне. Мы договорились с председателями балтийских парламентов и с Русланом, что будем пытаться найти возможность для совместного действия, чтобы наш голос был ощутим, чтобы Украина имела своих спикеров в виде этой платформы, которую мы создали с Балтийскими странами", - заявил на днях маршал польского Сейма Шимон Головня.Толку от этого визита никакого не будет. Доносить волю Вашингтона до киевских сателлитов есть кому и на Украине. Многочисленные визиты представителей украинской элиты на заграничные саммита и конференции, по сути, проводятся исключительно ради совместной фотосессии.На выезде сейчас находится и пятый президент Петр Порошенко. Он встречается то с депутатом европарламента Михаилом Галером, то с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером, то с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Порошенко на встречах активно со всеми обнимается, улыбается и пытается себя сосватать в качестве лучшей альтернативы Зеленскому, тем самым показывая, что он, Порошенко, сможет "спасти Европу" от РФ.О том, что происходит в политической жизни Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы"* Признан в РФ террористом и экстремистом
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепр, украина, вашингтон, николай тищенко, михаил чаплыга, нато, офис президента, слуга народа, эксклюзив
Днепр, Украина, Вашингтон, Николай Тищенко, Михаил Чаплыга, НАТО, Офис президента, Слуга народа, Эксклюзив

Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

06:26 26.06.2024 (обновлено: 06:27 26.06.2024)
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Петро Порошенко"Пётр Порошенко и адвокаты
Пётр Порошенко и адвокаты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Петро Порошенко"
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской элиты и связанные с ними СМИ на этой неделе активно обсуждали скандал с депутатом от "Слуги народа" и приближенным главы Офиса президента Николаем Тищенко (Андрея Ермака он называет своим кумом). Еще 20 июня в Днепре охранники Тищенко в балаклавах избили и задержали неонациста из "Кракена" Дмитрия Павлова.
Николай Тищенко заявил, что приехал в Днепр якобы проверить информацию о деятельности ботоферм и кол-центров, осуществляющих мошеннические действия, а Днепр как раз является их своеобразной столицей. Он заявил, что Павлов является начальником безопасности такой ботофермы. По версии Павлова, причиной конфликта стал его вопрос, почему Тищенко и его охрана гуляют по городу в военной форме, хотя сами не являются военнослужащими. Украинские СМИ и эксперты считают, что происходит борьба за рынок мошеннических колл-центров.
В стране, где экономика практически не работает, мошенничество и бандитизм становятся основным источником получения прибыли.
Тищенко утверждает, что вокруг колл-центров, как сверхприбыльного бизнеса, создаются настоящие частные армии, состоящие из украинских военных и уголовных элементов, которые якобы готовят госпереворот.
"Таким образом, речь может идти о появлении новой олигархии, которая фактически выстроит свои, параллельные государственным, структуры влияния и управления, включая медийную, силовую и даже, возможно, военную составляющую", - комментирует инцидент украинское издание "Страна".
Буквально за считанные часы неизвестные молодые люди обклеили Днепр сотнями плакатов, изображающих нардепа Тищенко в виде клоуна.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук пишет, что пострадавший Дмитрий Павлов работает под крышей бригадного генерала СБУ Сергея Лысака и отвечает за транспортировку наличных в его распоряжение.
Инцидент на видео снимала подруга нардепа Николая Тищенко Эвелина Андриевская, бывшая жительница Донецка, которая сначала попала на "Миротворец", а потом перебралась на Украину, где получила благодарность от Главного управления разведки (ГУР МОУ).
Во вторник, 25 июня, Тищенко объявили о подозрении по факту событий в Днепре. Ему вменяют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего. При обыске у Тищенко были обнаружены пачки с крупной суммой в долларах. Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что колл-центры победили Андрея Ермака, который был вынужден отречься от своего кума.
Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что Тищенко показательно накажут, но проблема мошеннических кол-центров останется. "Есть огромная вероятность, что Колю накажут и то показательно. Проблему кол-центров не решить путем "крышеваний" или показательных "врываний" тут нужно действовать только через операторов связи и нацреестр номеров имеющих право совершать такие звонки", - пишет Чаплыга.
Также, по его мнению, этот скандал показал будущее Украины, которая рискует распасться на множество мелких образований с частными армиями, "в каждой из которых будет по 174 героя-добровольца". Произойти это может после 29 августа, когда истекут полномочия нынешнего состава Верховной Рады.
"Коля своей жадностью и поездкой в Днепр вскрыл весьма пугающую картину для центральной власти в части формирования квазисуверенных княжеств по сути со своими армиями, валютами, экономикой, внешними сношениями, репрессивным аппаратом и откровенным презрением к центральным нуворишам", - считает Чаплыга.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* тоже говорит о нарастании конфликта между командованием и украинскими националистическими батальонами. "Этот конфликт перманентный, этот конфликт постоянный, он уже прорывался напряжением социально-политических отношений в ветеранском движении, когда была война низкой интенсивности – 16-й, 19-й, 21-й и так далее. Он прорвется огромным этот нарыв после окончания войны, и мы можем сейчас только масштаб этот представить", - говорит Арестович
Тем временем спикер Рады Руслан Стефанчук готовится ехать на юбилейный саммит НАТО. Его туда тянут поляки и прибалты, чтобы символически продемонстрировать поддержку Украины, которую в НАТО пока не берут, несмотря на все мольбы. "Скоро саммит НАТО в Вашингтоне. Мы договорились с председателями балтийских парламентов и с Русланом, что будем пытаться найти возможность для совместного действия, чтобы наш голос был ощутим, чтобы Украина имела своих спикеров в виде этой платформы, которую мы создали с Балтийскими странами", - заявил на днях маршал польского Сейма Шимон Головня.
Толку от этого визита никакого не будет. Доносить волю Вашингтона до киевских сателлитов есть кому и на Украине. Многочисленные визиты представителей украинской элиты на заграничные саммита и конференции, по сути, проводятся исключительно ради совместной фотосессии.
На выезде сейчас находится и пятый президент Петр Порошенко. Он встречается то с депутатом европарламента Михаилом Галером, то с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером, то с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Порошенко на встречах активно со всеми обнимается, улыбается и пытается себя сосватать в качестве лучшей альтернативы Зеленскому, тем самым показывая, что он, Порошенко, сможет "спасти Европу" от РФ.
О том, что происходит в политической жизни Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы"
* Признан в РФ террористом и экстремистом
 
ДнепрУкраинаВашингтонНиколай ТищенкоМихаил ЧаплыгаНАТООфис президентаСлуга народаЭксклюзив
 
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