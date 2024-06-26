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"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского

"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского - 26.06.2024 Украина.ру

"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского

На словах борющиеся друг с другом партии премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская коалиция" и "Право и Справедливость" экс-премьера Ярослава Качиньского проводят одинаковую политику по иностранному заказу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас

2024-06-26T04:44

2024-06-26T04:44

2024-06-26T04:44

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конрад рэнкас

ярослав качиньский

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Если говорить о результатах выборов в Европарламент в Польше, то они не повлияют на политику Варшавы, она по-прежнему будет проамериканской, прокиевской, с полной реализацией климатической/энергетической повестки и трансгендерностью, заявил эксперт. По словам Рэнкаса, эти формирования различаются фразеологией, которую они используют по отношению к своим избирателям, а не политикой, которую они реализуют по иностранному заказу.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.

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новости, польша, европа, туск, конрад рэнкас, ярослав качиньский