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"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского
"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского - 26.06.2024 Украина.ру
"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского
На словах борющиеся друг с другом партии премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская коалиция" и "Право и Справедливость" экс-премьера Ярослава Качиньского проводят одинаковую политику по иностранному заказу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас
2024-06-26T04:44
2024-06-26T04:44
2024-06-26T04:44
новости
польша
европа
туск
конрад рэнкас
ярослав качиньский
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Если говорить о результатах выборов в Европарламент в Польше, то они не повлияют на политику Варшавы, она по-прежнему будет проамериканской, прокиевской, с полной реализацией климатической/энергетической повестки и трансгендерностью, заявил эксперт. По словам Рэнкаса, эти формирования различаются фразеологией, которую они используют по отношению к своим избирателям, а не политикой, которую они реализуют по иностранному заказу.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, европа, туск, конрад рэнкас, ярослав качиньский
Новости, Польша, Европа, Туск, Конрад Рэнкас, Ярослав Качиньский
"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского
На словах борющиеся друг с другом партии премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская коалиция" и "Право и Справедливость" экс-премьера Ярослава Качиньского проводят одинаковую политику по иностранному заказу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас
Если говорить о результатах выборов в Европарламент в Польше, то они не повлияют на политику Варшавы, она по-прежнему будет проамериканской, прокиевской, с полной реализацией климатической/энергетической повестки и трансгендерностью, заявил эксперт.
"Если бы вы назвали партию Туска зелёными зебрами, а партию Качиньского — розовыми моржами, это имело бы больше смысла, чем называть их либералами и консерваторами. Это безыдейные группы интересов, организованные по племенным признакам, а не идеологические партии. Так что давайте не будем использовать такие бессмысленные ярлыки", - рассказал аналитик.
По словам Рэнкаса, эти формирования различаются фразеологией, которую они используют по отношению к своим избирателям, а не политикой, которую они реализуют по иностранному заказу.
О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.