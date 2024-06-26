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"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен - 26.06.2024 Украина.ру
"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
Европа действительно поворачивается к крайне правым, в то время как последние все больше отдаляются от своих первоначальных идей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас
2024-06-26T05:04
2024-06-26T05:04
2024-06-26T05:04
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европа
франция
марин ле пен
конрад рэнкас
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Недавно прошли выборы в Европарламент. В ряде стран (Франции, Германии и др.) хорошие результаты показали политсилы, причисляемые к ультраправому флангу, например "Альтернатива для Германии" или "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти правые еще быстрее поворачиваются к "безыдейному центру", заявил Рэнкас. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением", отметил он.Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции, добавил аналитик.Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей, резюмировал собеседник издания.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.
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Украина.ру
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новости, европа, франция, марин ле пен, конрад рэнкас, джорджи мелони
Новости, Европа, Франция, Марин Ле Пен, Конрад Рэнкас, Джорджи Мелони
"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
Европа действительно поворачивается к крайне правым, в то время как последние все больше отдаляются от своих первоначальных идей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас
Недавно прошли выборы в Европарламент. В ряде стран (Франции, Германии и др.) хорошие результаты показали политсилы, причисляемые к ультраправому флангу, например "Альтернатива для Германии" или "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти правые еще быстрее поворачиваются к "безыдейному центру", заявил Рэнкас. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением", отметил он.
"Первое из этих формирований никогда не было по-настоящему антисистемным, оно с начала и до конца представляло собой "торпеду", вручную управляемую посольством США в Риме. А вот основная французская национальная группировка уже давно отказалась от собственной программы, перестала поддерживать "Европу Родин", смягчила тон по вопросу эмиграции в Европу, а по вопросу войны на Украине или геноцида в Газе заявления лидеров "Национального объединения" не отличаются от политиков истеблишмента", - рассказал эксперт.
Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции, добавил аналитик.
Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей, резюмировал собеседник издания.
О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.