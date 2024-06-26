https://ukraina.ru/20240626/1055841732.html

"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен

"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен - 26.06.2024 Украина.ру

"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен

Европа действительно поворачивается к крайне правым, в то время как последние все больше отдаляются от своих первоначальных идей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас

2024-06-26T05:04

2024-06-26T05:04

2024-06-26T05:04

новости

европа

франция

марин ле пен

конрад рэнкас

джорджи мелони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055753433_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_33981286c1bf1e9771f115dc18eabcee.jpg

Недавно прошли выборы в Европарламент. В ряде стран (Франции, Германии и др.) хорошие результаты показали политсилы, причисляемые к ультраправому флангу, например "Альтернатива для Германии" или "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти правые еще быстрее поворачиваются к "безыдейному центру", заявил Рэнкас. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением", отметил он.Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции, добавил аналитик.Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей, резюмировал собеседник издания.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.

европа

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, франция, марин ле пен, конрад рэнкас, джорджи мелони