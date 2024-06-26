"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен - 26.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240626/1055841732.html
"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен - 26.06.2024 Украина.ру
"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
Европа действительно поворачивается к крайне правым, в то время как последние все больше отдаляются от своих первоначальных идей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас
2024-06-26T05:04
2024-06-26T05:04
новости
европа
франция
марин ле пен
конрад рэнкас
джорджи мелони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055753433_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_33981286c1bf1e9771f115dc18eabcee.jpg
Недавно прошли выборы в Европарламент. В ряде стран (Франции, Германии и др.) хорошие результаты показали политсилы, причисляемые к ультраправому флангу, например "Альтернатива для Германии" или "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти правые еще быстрее поворачиваются к "безыдейному центру", заявил Рэнкас. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением", отметил он.Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции, добавил аналитик.Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей, резюмировал собеседник издания.О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055753433_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_2613f13fe31da22b912e1ce4b99e7ade.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, франция, марин ле пен, конрад рэнкас, джорджи мелони
Новости, Европа, Франция, Марин Ле Пен, Конрад Рэнкас, Джорджи Мелони

"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен

05:04 26.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во Франции
Второй тур президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Читать в
Европа действительно поворачивается к крайне правым, в то время как последние все больше отдаляются от своих первоначальных идей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический аналитик из Польши Конрад Рэнкас
Недавно прошли выборы в Европарламент. В ряде стран (Франции, Германии и др.) хорошие результаты показали политсилы, причисляемые к ультраправому флангу, например "Альтернатива для Германии" или "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Европа действительно поворачивается лицом к так называемым крайне правым, но сами эти правые еще быстрее поворачиваются к "безыдейному центру", заявил Рэнкас. Это вырождение особенно заметно в случае с "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Национальным объединением", отметил он.
"Первое из этих формирований никогда не было по-настоящему антисистемным, оно с начала и до конца представляло собой "торпеду", вручную управляемую посольством США в Риме. А вот основная французская национальная группировка уже давно отказалась от собственной программы, перестала поддерживать "Европу Родин", смягчила тон по вопросу эмиграции в Европу, а по вопросу войны на Украине или геноцида в Газе заявления лидеров "Национального объединения" не отличаются от политиков истеблишмента", - рассказал эксперт.
Мы имеем дело с "крашеными лисами" не только во Франции и Италии, но и в Испании (VOX), Нидерландах, Дании, Финляндии и Швеции, добавил аналитик.
Возможно, европейские избиратели действительно думали, что голосуют за перемены и новое качество политики, но система эффективно защищена от таких неожиданностей, резюмировал собеседник издания.
О том, ждать ли кардинальных перемен в Европе после выборов в Европарламент - в материале издания Украина.ру Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец.
 
НовостиЕвропаФранцияМарин Ле ПенКонрад РэнкасДжорджи Мелони
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
06:01"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ
06:00Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
06:00"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент
05:57Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США
05:55Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян
05:39Экономика Украины и война: самозабвенное воровство колл-центров и год без новых ТРЦ
05:20"Хотели поразить как можно больше людей": военный эксперт об атаке на Севастополь
05:17Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*
05:04"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
05:01Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла
04:50Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным
04:50"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте
04:44Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов
04:44"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского
04:15Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане
03:56Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич
03:20Клинцевич рассказал, какие страны может поддержать оружием Россия
03:00Клинцевич рассказал о некомфортном для Запада решении России
21:35Джулиан Ассанж свободен. Как борьба на американских выборах помогла самому известному политзэку
Лента новостейМолния