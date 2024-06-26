Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян - 26.06.2024 Украина.ру
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Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян
Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян - 26.06.2024 Украина.ру
Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян
Основная пропаганда идей радикального исламизма в РФ идет через социальные сети, рассказала в интервью изданию Украина.ру политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина
2024-06-26T05:55
2024-06-26T05:55
новости
терроризм
исламисты
россия
пропаганда
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В минувшее воскресенье, 23 июня, террористы атаковали сотрудников полиции и религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро нападавших ликвидированы. Одним из террористов оказался сын главы одного из районов Дагестана.В России радикальный исламизм — это религиозно-идеологический выбор, "а не работа за мелкий прайс", отметила Амелина. По ее словам, в РФ в ряды террористов нередко встают люди из разных слоев, в том числе высокопоставленных. В России распространение таких идей идет через соцсети, главным образом, через Вконтакте, а также мессенджер Телеграм, добавила она. Радикальный исламизм пропагандируется и в околокриминальных пабликах. Образ "абу-бандита" хорошо ложится на идеализированный образ представителя криминального мира, отметила Амелина.Распространение радикального исламизма - очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает, подытожила собеседница издания.О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ
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новости, терроризм, исламисты, россия, пропаганда
Новости, терроризм, Исламисты, Россия, пропаганда

Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян

05:55 26.06.2024
 
© Adrianna Calvo/Pexels
© Adrianna Calvo/Pexels
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Основная пропаганда идей радикального исламизма в РФ идет через социальные сети, рассказала в интервью изданию Украина.ру политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина
В минувшее воскресенье, 23 июня, террористы атаковали сотрудников полиции и религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро нападавших ликвидированы. Одним из террористов оказался сын главы одного из районов Дагестана.
В России радикальный исламизм — это религиозно-идеологический выбор, "а не работа за мелкий прайс", отметила Амелина.
По ее словам, в РФ в ряды террористов нередко встают люди из разных слоев, в том числе высокопоставленных.
В России распространение таких идей идет через соцсети, главным образом, через Вконтакте, а также мессенджер Телеграм, добавила она.
"Еще один инструмент - ТикТок. Именно там началась пропаганда моды на никаб и навязывание это нетрадиционного для российского ислама атрибута молодым мусульманкам. Сейчас никаб является четким маркером радикализма – или, во всяком случае, большого интереса к нему. Вспомним закон единства формы и содержания. Если ты в этом ходишь, значит, что-то в твоей душе отзывается на призывы радикалов", - рассказала специалист.
Радикальный исламизм пропагандируется и в околокриминальных пабликах. Образ "абу-бандита" хорошо ложится на идеализированный образ представителя криминального мира, отметила Амелина.
Распространение радикального исламизма - очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает, подытожила собеседница издания.
О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ
 
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