https://ukraina.ru/20240626/1055839462.html

Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян

Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян - 26.06.2024 Украина.ру

Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян

Основная пропаганда идей радикального исламизма в РФ идет через социальные сети, рассказала в интервью изданию Украина.ру политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина

2024-06-26T05:55

2024-06-26T05:55

2024-06-26T05:55

новости

терроризм

исламисты

россия

пропаганда

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В минувшее воскресенье, 23 июня, террористы атаковали сотрудников полиции и религиозные объекты в Махачкале и Дербенте. Погибли как минимум 19 человек. В том числе 15 полицейских и четверо гражданских. Шестеро нападавших ликвидированы. Одним из террористов оказался сын главы одного из районов Дагестана.В России радикальный исламизм — это религиозно-идеологический выбор, "а не работа за мелкий прайс", отметила Амелина. По ее словам, в РФ в ряды террористов нередко встают люди из разных слоев, в том числе высокопоставленных. В России распространение таких идей идет через соцсети, главным образом, через Вконтакте, а также мессенджер Телеграм, добавила она. Радикальный исламизм пропагандируется и в околокриминальных пабликах. Образ "абу-бандита" хорошо ложится на идеализированный образ представителя криминального мира, отметила Амелина.Распространение радикального исламизма - очень важная проблема, на которую на фоне СВО мы стали обращать гораздо меньше внимания, чем она того заслуживает, подытожила собеседница издания.О мерах, которые необходимо предпринять для искоренение террористической идеологии - в материале издания Украина.ру Яна Амелина: Исламисты освоили ВК для пропаганды, сделали героем Басаева и готовятся отделить Кавказ

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новости, терроризм, исламисты, россия, пропаганда