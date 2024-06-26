https://ukraina.ru/20240626/1055847673.html

Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла

Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла - 26.06.2024 Украина.ру

Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла

Не исключено, что план решения военного конфликта на Украине президента России Владимира Путина, который он озвучил на встрече в МИД, не последнее слово с точки зрения мирных предложений. Только в следующий раз они будут априори жестче для украинской стороны.

2024-06-26T05:01

2024-06-26T05:01

2024-06-26T05:01

интервью

украина

россия

запад

владимир путин

мид

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055848126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75e1d46088c73323d1da5309c8222984.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру в кулуарах форума "Примаковские чтения" рассказал российский дипломат, первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.- Владимир Алексеевич, после того как Запад и киевский режим отвергли мирный план президента России Владимира Путина, осталась ли надежда на то, что конфликт на Украине удастся урегулировать дипломатическим путем?- Я по природе оптимист, иначе я бы не выбрал дипломатическую профессию. Не исключаю, что это не последнее слово с точки зрения предложений о мире. Только в следующий раз они будут априори жестче для украинской стороны. Ведь если вы сопоставите то, что озвучил Владимир Владимирович сейчас, с тем, что было в марте 2022 года, то условия изменились. И это неизбежно, потому что меняется ситуация в поле. И продолжающиеся боевые действия продолжают менять ситуацию. Поэтому для того, что останется от киевского режима, условия будут жестче.- Как вы считаете, ситуация, которая сложилась в мире во время Карибского кризиса 1962 года, и нынешний расклад сил, схожи или абсолютно разные? Когда мир был ближе к глобальному противостоянию?- И да, и нет. Тогда были две страны, которые в этом участвовали. Кстати, даже американские союзники в Европе в Карибский кризис старались не вмешиваться. Тогда осознание того, что означает ядерная война, присутствовало и в Москве, и в Вашингтоне. Сейчас страх перед ядерной войной, эта прививка, ослабла. Не скажу, что перестала действовать, но ослабла. Есть и сходства, и различия, каждый кризис развивается по своим лекалам.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, украина, россия, запад, владимир путин, мид, украина.ру