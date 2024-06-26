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Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла
Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла - 26.06.2024 Украина.ру
Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла
Не исключено, что план решения военного конфликта на Украине президента России Владимира Путина, который он озвучил на встрече в МИД, не последнее слово с точки зрения мирных предложений. Только в следующий раз они будут априори жестче для украинской стороны.
2024-06-26T05:01
2024-06-26T05:01
2024-06-26T05:01
интервью
украина
россия
запад
владимир путин
мид
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру в кулуарах форума "Примаковские чтения" рассказал российский дипломат, первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.- Владимир Алексеевич, после того как Запад и киевский режим отвергли мирный план президента России Владимира Путина, осталась ли надежда на то, что конфликт на Украине удастся урегулировать дипломатическим путем?- Я по природе оптимист, иначе я бы не выбрал дипломатическую профессию. Не исключаю, что это не последнее слово с точки зрения предложений о мире. Только в следующий раз они будут априори жестче для украинской стороны. Ведь если вы сопоставите то, что озвучил Владимир Владимирович сейчас, с тем, что было в марте 2022 года, то условия изменились. И это неизбежно, потому что меняется ситуация в поле. И продолжающиеся боевые действия продолжают менять ситуацию. Поэтому для того, что останется от киевского режима, условия будут жестче.- Как вы считаете, ситуация, которая сложилась в мире во время Карибского кризиса 1962 года, и нынешний расклад сил, схожи или абсолютно разные? Когда мир был ближе к глобальному противостоянию?- И да, и нет. Тогда были две страны, которые в этом участвовали. Кстати, даже американские союзники в Европе в Карибский кризис старались не вмешиваться. Тогда осознание того, что означает ядерная война, присутствовало и в Москве, и в Вашингтоне. Сейчас страх перед ядерной войной, эта прививка, ослабла. Не скажу, что перестала действовать, но ослабла. Есть и сходства, и различия, каждый кризис развивается по своим лекалам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, россия, запад, владимир путин, мид, украина.ру
Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла
Не исключено, что план решения военного конфликта на Украине президента России Владимира Путина, который он озвучил на встрече в МИД, не последнее слово с точки зрения мирных предложений. Только в следующий раз они будут априори жестче для украинской стороны.
Об этом в интервью изданию Украина.ру
в кулуарах форума "Примаковские чтения" рассказал российский дипломат, первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов
.
- Владимир Алексеевич, после того как Запад и киевский режим отвергли мирный план президента России Владимира Путина, осталась ли надежда на то, что конфликт на Украине удастся урегулировать дипломатическим путем?
- Я по природе оптимист, иначе я бы не выбрал дипломатическую профессию. Не исключаю, что это не последнее слово с точки зрения предложений о мире. Только в следующий раз они будут априори жестче для украинской стороны. Ведь если вы сопоставите то, что озвучил Владимир Владимирович сейчас, с тем, что было в марте 2022 года, то условия изменились.
И это неизбежно, потому что меняется ситуация в поле. И продолжающиеся боевые действия продолжают менять ситуацию. Поэтому для того, что останется от киевского режима, условия будут жестче.
- Как вы считаете, ситуация, которая сложилась в мире во время Карибского кризиса 1962 года, и нынешний расклад сил, схожи или абсолютно разные? Когда мир был ближе к глобальному противостоянию?
- И да, и нет. Тогда были две страны, которые в этом участвовали. Кстати, даже американские союзники в Европе в Карибский кризис старались не вмешиваться.
Тогда осознание того, что означает ядерная война, присутствовало и в Москве, и в Вашингтоне. Сейчас страх перед ядерной войной, эта прививка, ослабла. Не скажу, что перестала действовать, но ослабла. Есть и сходства, и различия, каждый кризис развивается по своим лекалам.