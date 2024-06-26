Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал теракт в Дагестане
Он назвал случившееся следствием той политики, которую ведет НАТО.
"Английские спецслужбы с их информационно-психологическими операциями нашли таких же болванов — по некой идеологии, связанной с якобы высоким уровнем религиозного фанатизма. У них была задача одна: противопоставить мусульманина и православного. В России миллионы мусульман. [По данным общероссийской переписи населения 2024 года, в России проживает более 14 миллионов мусульман, что составляет около 10% от общего населения страны]. Представляете, какой нарратив запускается, чтобы создать прецедент! Потому что сегодня идет война, она затягивается. Ее ведут с большим преимуществом", - пояснил он.
Подробнее о терактах ВСУ — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.