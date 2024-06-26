Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане - 26.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240626/1055834366.html
Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане
Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане - 26.06.2024 Украина.ру
Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал теракт в Дагестане
2024-06-26T04:15
2024-06-26T04:15
новости
дагестан
россия
сша
нато
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101518/52/1015185291_0:109:3177:1896_1920x0_80_0_0_fd5ae6dc6d25c2bcf29535b0a15bcc9b.jpg
Он назвал случившееся следствием той политики, которую ведет НАТО."Английские спецслужбы с их информационно-психологическими операциями нашли таких же болванов — по некой идеологии, связанной с якобы высоким уровнем религиозного фанатизма. У них была задача одна: противопоставить мусульманина и православного. В России миллионы мусульман. [По данным общероссийской переписи населения 2024 года, в России проживает более 14 миллионов мусульман, что составляет около 10% от общего населения страны]. Представляете, какой нарратив запускается, чтобы создать прецедент! Потому что сегодня идет война, она затягивается. Ее ведут с большим преимуществом", - пояснил он.Подробнее о терактах ВСУ — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
дагестан
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101518/52/1015185291_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_dabfce2e3a1675d78ad0451f2efabcc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дагестан, россия, сша, нато, теракт
Новости, Дагестан, Россия, США, НАТО, теракт

Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане

04:15 26.06.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРеспублика Дагестан
Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал теракт в Дагестане
Он назвал случившееся следствием той политики, которую ведет НАТО.
"Английские спецслужбы с их информационно-психологическими операциями нашли таких же болванов — по некой идеологии, связанной с якобы высоким уровнем религиозного фанатизма. У них была задача одна: противопоставить мусульманина и православного. В России миллионы мусульман. [По данным общероссийской переписи населения 2024 года, в России проживает более 14 миллионов мусульман, что составляет около 10% от общего населения страны]. Представляете, какой нарратив запускается, чтобы создать прецедент! Потому что сегодня идет война, она затягивается. Ее ведут с большим преимуществом", - пояснил он.
Подробнее о терактах ВСУ — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
 
НовостиДагестанРоссияСШАНАТОтеракт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:26Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты
06:01"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ
06:00Эксперт рассказала, что разъединяет россиян и украинцев
06:00"Пенсионная синекура": эксперт из Польши о том, что из себя представляет Европарламент
05:57Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США
05:55Религиозно-идеологический выбор: политолог рассказала, как исламисты вербуют россиян
05:39Экономика Украины и война: самозабвенное воровство колл-центров и год без новых ТРЦ
05:20"Хотели поразить как можно больше людей": военный эксперт об атаке на Севастополь
05:17Наша реальность: эксперт рассказала, как радикальный исламизм сливается с "колумбайном"*
05:04"Крашеный лис": эксперт рассказал о вырождении партии Марин Ле Пен
05:01Сенатор Владимир Чижов: Прививка от ядерной войны ослабла
04:50Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным
04:50"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте
04:44Эксперт рассказала, как террориста Басаева сегодня превратили в кумира радикалов
04:44"Зеленые зебры и розовые моржи": эксперт о том, что из себя представляют партии Туска и Качиньского
04:15Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане
03:56Почти 50 стран коллективного Запада участвуют в войне с РФ - Клинцевич
03:20Клинцевич рассказал, какие страны может поддержать оружием Россия
03:00Клинцевич рассказал о некомфортном для Запада решении России
21:35Джулиан Ассанж свободен. Как борьба на американских выборах помогла самому известному политзэку
Лента новостейМолния