https://ukraina.ru/20240626/1055834366.html

Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане

Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане - 26.06.2024 Украина.ру

Клинцевич прокомментировал теракт в Дагестане

Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру прокомментировал теракт в Дагестане

2024-06-26T04:15

2024-06-26T04:15

2024-06-26T04:15

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теракт

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Он назвал случившееся следствием той политики, которую ведет НАТО."Английские спецслужбы с их информационно-психологическими операциями нашли таких же болванов — по некой идеологии, связанной с якобы высоким уровнем религиозного фанатизма. У них была задача одна: противопоставить мусульманина и православного. В России миллионы мусульман. [По данным общероссийской переписи населения 2024 года, в России проживает более 14 миллионов мусульман, что составляет около 10% от общего населения страны]. Представляете, какой нарратив запускается, чтобы создать прецедент! Потому что сегодня идет война, она затягивается. Ее ведут с большим преимуществом", - пояснил он.Подробнее о терактах ВСУ — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.

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новости, дагестан, россия, сша, нато, теракт