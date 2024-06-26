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"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте

"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте - 26.06.2024 Украина.ру

"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте

Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру рассказал о тактике РФ в украинском конфликте

2024-06-26T04:50

2024-06-26T04:50

2024-06-26T04:50

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"Сегодня тактика континентального государства, которую использует Россия, идет с одной целью — для сбережения русских людей. Если бы мы начали долбить Украину моментально всем, что имеем, мы не отмылись бы никогда ни при каких обстоятельствах", - сказал он.Клинцевич подчеркнул, что Россия раскрыла психологию и поведенческую функцию украинских нацистов.Подробнее об украинском конфликте — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, клинцевич, тактики, люди, конфликт