"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте - 26.06.2024 Украина.ру
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"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте
"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте - 26.06.2024 Украина.ру
"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру рассказал о тактике РФ в украинском конфликте
2024-06-26T04:50
2024-06-26T04:50
новости
россия
украина
клинцевич
тактики
люди
конфликт
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"Сегодня тактика континентального государства, которую использует Россия, идет с одной целью — для сбережения русских людей. Если бы мы начали долбить Украину моментально всем, что имеем, мы не отмылись бы никогда ни при каких обстоятельствах", - сказал он.Клинцевич подчеркнул, что Россия раскрыла психологию и поведенческую функцию украинских нацистов.Подробнее об украинском конфликте — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, клинцевич, тактики, люди, конфликт
Новости, Россия, Украина, Клинцевич, тактики, люди, конфликт

"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте

04:50 26.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру рассказал о тактике РФ в украинском конфликте
"Сегодня тактика континентального государства, которую использует Россия, идет с одной целью — для сбережения русских людей. Если бы мы начали долбить Украину моментально всем, что имеем, мы не отмылись бы никогда ни при каких обстоятельствах", - сказал он.
Клинцевич подчеркнул, что Россия раскрыла психологию и поведенческую функцию украинских нацистов.
"Следственный комитет РФ собирает на них информацию. Это нужно для дальнейшей денацификации страны", - добавил он.
Подробнее об украинском конфликте — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
 
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