"Сбережение людей": Клинцевич рассказал о тактике России в украинском конфликте
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру рассказал о тактике РФ в украинском конфликте
"Сегодня тактика континентального государства, которую использует Россия, идет с одной целью — для сбережения русских людей. Если бы мы начали долбить Украину моментально всем, что имеем, мы не отмылись бы никогда ни при каких обстоятельствах", - сказал он.
Клинцевич подчеркнул, что Россия раскрыла психологию и поведенческую функцию украинских нацистов.
"Следственный комитет РФ собирает на них информацию. Это нужно для дальнейшей денацификации страны", - добавил он.
Подробнее об украинском конфликте — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.