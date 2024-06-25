Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией - 25.06.2024 Украина.ру
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Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией
Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией - 25.06.2024 Украина.ру
Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией
Польская военная жандармерия усилила охрану границы с Белоруссией. Об этом жандармерия сообщила в своем аккаунте в соцсети Х*
2024-06-25T18:44
2024-06-25T18:44
новости
белоруссия
украина
польша
граница
государственная граница
пограничники
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По сообщениям польского ведомства, жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу.Охраной польско-белорусской границы занимаются, помимо пограничников и солдат военной жандармерии, несколько тысяч солдат Войска польского и полиции.Польская пограничная служба сообщала ранее об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией. Там уточнили, что мигранты мечут камни и ветки в сторону польских силовиков.Подробнее в материале Олега Хавича Появится ли на Украине "Польский корпус" Макрона на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, польша, граница, государственная граница, пограничники
Новости, Белоруссия, Украина, Польша, граница, государственная граница, пограничники

Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией

18:44 25.06.2024
 
© AP / Michal Kosc
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP / Michal Kosc
Читать в
Польская военная жандармерия усилила охрану границы с Белоруссией. Об этом жандармерия сообщила в своем аккаунте в соцсети Х*
"Солдаты военной жандармерии начали службу на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.
По сообщениям польского ведомства, жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу.
Охраной польско-белорусской границы занимаются, помимо пограничников и солдат военной жандармерии, несколько тысяч солдат Войска польского и полиции.
Польская пограничная служба сообщала ранее об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией. Там уточнили, что мигранты мечут камни и ветки в сторону польских силовиков.
Подробнее в материале Олега Хавича Появится ли на Украине "Польский корпус" Макрона на сайте Украина.ру.
 
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