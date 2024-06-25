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Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией

Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией - 25.06.2024 Украина.ру

Польша усиливает границу с Белоруссией жандармерией

Польская военная жандармерия усилила охрану границы с Белоруссией. Об этом жандармерия сообщила в своем аккаунте в соцсети Х*

2024-06-25T18:44

2024-06-25T18:44

2024-06-25T18:44

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По сообщениям польского ведомства, жандармы будут заниматься "патрулированием, контролем поведения толпы", а также обучением сотрудников других служб, охраняющих границу.Охраной польско-белорусской границы занимаются, помимо пограничников и солдат военной жандармерии, несколько тысяч солдат Войска польского и полиции.Польская пограничная служба сообщала ранее об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией. Там уточнили, что мигранты мечут камни и ветки в сторону польских силовиков.Подробнее в материале Олега Хавича Появится ли на Украине "Польский корпус" Макрона на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, украина, польша, граница, государственная граница, пограничники