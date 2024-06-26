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Клинцевич рассказал, какие страны может поддержать оружием Россия
Клинцевич рассказал, какие страны может поддержать оружием Россия - 26.06.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал, какие страны может поддержать оружием Россия
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие страны Россия может поддержать оружием
2024-06-26T03:20
2024-06-26T03:20
2024-06-26T03:20
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Он напомнил, что Москва заключила договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР."У России есть проверенные супертехнологии, которые нужны Северной Корее. Я думаю, они получат и наши технологии, и возможности. Мы в вопросах безопасности сможем сотрудничать. Россия, в свою очередь, нуждается в расходниках. Это боеприпасы и сменные стволы. Серьёзные технологические ресурсы Северной Кореи представляют интерес для нас, поскольку могут восполнить наши расходные материалы. Речь идёт о боеприпасах советского калибра и БПЛА. Северная Корея, Китай имеют калибры, которые соответствуют нашим, 122-мм и 152-мм. А для реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Ураган и Смерч" у корейцев и китайцев есть боеприпас, который в два раза более эффективен, летит подальше. Они уделили внимание этому в свое время", - сказал Клинцевич.Он добавил, что в свою очередь у России имеются высокотехнологичные разработки, которые позволяют обеспечить им серьезную дальность и высокую точность.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июня заявил, что Россия готова помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость.Ранее президент России Владимир Путин отметил что не исключает поставок вооружения в другие страны в ответ на передачу военной техники на Украину.Подробнее о поставках российского оружия в другие страны — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, северная корея, севастополь, клинцевич, владимир путин, госдума
Новости, Россия, Северная Корея, Севастополь, Клинцевич, Владимир Путин, Госдума
Клинцевич рассказал, какие страны может поддержать оружием Россия
Лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие страны Россия может поддержать оружием
Он напомнил, что Москва заключила договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР.
"У России есть проверенные супертехнологии, которые нужны Северной Корее. Я думаю, они получат и наши технологии, и возможности. Мы в вопросах безопасности сможем сотрудничать. Россия, в свою очередь, нуждается в расходниках. Это боеприпасы и сменные стволы. Серьёзные технологические ресурсы Северной Кореи представляют интерес для нас, поскольку могут восполнить наши расходные материалы. Речь идёт о боеприпасах советского калибра и БПЛА. Северная Корея, Китай имеют калибры, которые соответствуют нашим, 122-мм и 152-мм. А для реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Ураган и Смерч" у корейцев и китайцев есть боеприпас, который в два раза более эффективен, летит подальше. Они уделили внимание этому в свое время", - сказал Клинцевич.
Он добавил, что в свою очередь у России имеются высокотехнологичные разработки, которые позволяют обеспечить им серьезную дальность и высокую точность.
"В плане поставок у нас теперь нет ограничений. Особенно после того, как по пляжу мирного Севастополя, где находились отдыхающие люди, был нанесен ужасный удар оперативно-тактическими ракетами, кассетного, запрещенного типа. И пострадало около 140 человек", - подчеркнул экс-сенатор.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июня заявил, что Россия готова помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость.
Ранее президент России Владимир Путин отметил что не исключает поставок вооружения в другие страны в ответ на передачу военной техники на Украину.
Подробнее о поставках российского оружия в другие страны — в материале Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.